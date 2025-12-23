¿Kaiser no va al gabinete? PNL dice que el diputado “probablemente” no pueda ser ministro de Kast

La mañana de este martes la directiva del Partido Nacional Libertario llegó hasta la oficina del Presidente electo José Antonio Kast para sostener una reunión con sus asesores.

El encuentro se dio en medio de las conversaciones entre ambas colectividades para definir si el PNL se sumará o no al futuro gobierno republicano.

A la salida, el vicepresidente de los libertarios, Hans Marowski, detalló lo hablado.

“Hoy día vinimos a hablar con parte del equipo del Presidente electo aquí en la oficina para ofrecer nuestro apoyo para el futuro gobierno, ver de qué forma nos podríamos integrar, dónde nos necesitan y de qué forma lo podríamos hacer”, señaló.

Eso sí, aclaró que están en conversaciones. “Algo que aún no está definido ni en cantidad de ministros ni hacia abajo, así que es algo que tenemos que determinar probablemente en los días que vienen y probablemente después del 5 de enero vamos a tener ya un poco más de información al respecto”.