    ¿Kaiser no va al gabinete? PNL dice que el diputado “probablemente” no pueda ser ministro de Kast

    La directiva del PNL explicó que desde el equipo de Kast zanjaron que quienes tengan parientes en el Parlamento no podrán ser ministros en el gobierno.

    Helen Mora 
    Helen Mora

    La mañana de este martes la directiva del Partido Nacional Libertario llegó hasta la oficina del Presidente electo José Antonio Kast para sostener una reunión con sus asesores.

    El encuentro se dio en medio de las conversaciones entre ambas colectividades para definir si el PNL se sumará o no al futuro gobierno republicano.

    A la salida, el vicepresidente de los libertarios, Hans Marowski, detalló lo hablado.

    “Hoy día vinimos a hablar con parte del equipo del Presidente electo aquí en la oficina para ofrecer nuestro apoyo para el futuro gobierno, ver de qué forma nos podríamos integrar, dónde nos necesitan y de qué forma lo podríamos hacer”, señaló.

    Eso sí, aclaró que están en conversaciones. “Algo que aún no está definido ni en cantidad de ministros ni hacia abajo, así que es algo que tenemos que determinar probablemente en los días que vienen y probablemente después del 5 de enero vamos a tener ya un poco más de información al respecto”.

    Consultado sobre si el diputado Johannes Kaiser podría asumir eventualmente un ministerio, el vicepresidente del PNL respondió: “Hay una definición de la oficina del Presidente electo de no tener ningún miembro del gabinete que además sea pariente de un parlamentario, así que probablemente como tenemos a la senadora Vanessa Kaiser, Johannes no pueda integrar por definiciones del mismo partido republicano”.

    ¿Kaiser no va al gabinete? PNL dice que el diputado “probablemente” no pueda ser ministro de Kast
    ¿Kaiser no va al gabinete? PNL dice que el diputado “probablemente” no pueda ser ministro de Kast

