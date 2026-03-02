Kaiser por nueva propuesta de sala cuna: “El Presidente está tratando de hacer las tareas a última hora”

La mañana de este lunes el Presidente Gabriel Boric repitió su llamado a la oposición a aprobar esta semana el proyecto de sala cuna universal, una de las iniciativas emblemáticas de su mandato que sigue pendiente.

Para eso, reafirmó que este lunes su administración ingresará al Parlamento la última propuesta, “consensuada con diversos técnicos de la oposición”.

Frente a este emplazamiento, el diputado y timonel del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, señaló: “Menos mal que muchas promesas del presidente Boric, como por ejemplo la refundación de Carabineros, quedaron solamente en promesas”.

A eso agregó: “Si se va a hacer la ley de sala cuna, tiene que hacerse de tal manera que no impacte en el empleo. No puede ser que una norma que sea breve, termine significando un aumento del desempleo femenino”.

“Si necesitamos las salas cunas, necesitamos que las salas cunas estén financiadas de tal manera que no impacten negativamente en la posibilidad o en la voluntad de las empresas de contratar mujeres”, continuó.

Dicho eso, apuntó al Mandatario: “El señor Presidente siempre como estudiante, como mal estudiante, está tratando de hacer las tareas a última hora y ahora quiere presentar un borrador. Nosotros no trabajamos así”.

“Nosotros queremos que este proyecto salga bien del Congreso y bien significa que no afecte negativamente a la capacidad y la voluntad de los empresarios de contratar mujeres”, cerró el diputado y líder opositor.