Kaiser promete que en su gobierno habrá una “comisión Piñera” sobre el estallido social

El candidato presidencial y diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, comprometió que en caso de ganar las próximas elecciones creará una comisión de justicia, reparación y garantías de no repetición sobre el estallido social, que llevará por nombre el del expresidente Sebastián Piñera.

En una actividad de campaña en Chillán, Kaiser adelantó: “Una iniciativa de nuestro gobierno va a ser la creación de comisión una justicia de verdad, de justicia, de reparación respecto de lo sucedido el 18-10, porque hay demasiadas cosas que no sabemos, demasiadas víctimas de verdad, o sea, la gente que perdió sus negocios, la salud, que no han sido indemnizados. Tenemos que saber por qué nuestra Fiscalía, o nuestros tribunales se transformaron en un enemigo de la fuerza pública a la hora de contener o detener un golpe de Estado”.

Luego de precisar que la comisión también ofrecerá “garantías de no repetición”, añadió que ésta será una instancia “que vamos a nombrar en honor al expresidente Piñera, a quien trataron de deponer por al fuerza y que fue acusado de las peores cosas por quienes hoy están en el gobierno, no habiendo sido culpable de las mismas".

“Yo personalmente fui opositor a ese gobierno, pero creo que si nosotros no nos ponemos de acuerdo una vez por todas en generar garantías de no repetición, de que no se va a volver a violentar la voluntad popular articulada a través de las elecciones la verdad es que entonces tenemos una situación muy, muy compleja hacia el futuro y la paz social, la paz nacional no se va a poder alcanzar y vamos a terminar en algún momento en una situación de violencia completamente descontrolada", dijo.

Adicionalmente, comentó que sospecha que este “fenómeno” fue “financiado y organizado desde el extranjero”. Al ser consultado sobre el funcionamiento y consecuencias de esta iniciativa, Kaiser explicó que uno de sus objetivos será investigar “lo que efectivamente sucedió” y establecer “cuáles fueron las debilidades institucionales a la hora de restablecer el orden”.

Kaiser también refutó el informe publicado ayer sobre el Ministerio Público, que consigna el predominio de hechos de violencia institucional, saqueos y desórdenes públicos, y planteó que “una Fiscalía así habría que disolverla”.

“No hemos recuperado el orden público como lo tuvimos en ese momento. Lo sufrimos todos los días como la desaparición de la presencia policial en muchos campos permitió el avance del narco en poblaciones y en regiones completas. Eso es lo que queremos revertir. Pero si queremos revertirlo tenemos que hacernos cargo también de que esta cuestión no vuelva a repetirse nunca más. Y las cosas no se repiten cuando usted castiga. Pero si la gente que hizo esto se va sin castigo, le puedo asegurar que van a repetir. Y ya nos están advirtiendo, nos están amenazando con que van a volver a hacer un 18-10. Bueno, mi advertencia es la siguiente: No lo hagan porque si lo hacen, no pueden imaginarse lo pesada que se viene a la mano", agregó.