Kaiser reprocha interpelación de Parisi a Matthei: “Tiene mucho como para caer en estas actividades tan poco caballerosas”

Finalizado el extenso y crispado primer debate presidencial con todos los candidatos presentes, el diputado y aspirante a La Moneda del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, criticó una de las alocuciones de su contedor Franco Parisi (PDG).

Y es que cuando al fundador del PDG le tocó hacerle una pregunta a Evelyn Matthei, la acusó de traicionar al expresidente Piñera y a Pinochet.

“Evelyn,tú traicionaste al expresidente Piñera, lo investigaste, le interviniste el teléfono, lo traicionaste. Evelyn, tú apoyaste a Pinochet y cuando no era reputable y productivo políticamente, sí, lo traicionaste (...) Cuando después de un tremendo esfuerzo logramos ganar el rechazo a la pésima constitución, tú y tu partido político se fueron a arrodillar en frente de Boric, fueron al segundo proceso constitucional traicionando a Chile ¿Quién viene ahora? ¿Cuál es el traición que viene ahora?“, dijo Parisi.

Por su parte, Matthei respondió: “No ha habido ninguna pregunta acá, pero yo también creo que todos los chilenos ya conocemos que ese es el estilo del candidato Parisi. Él suele actuar así, sobre todo contra las mujeres (...) Sí he tenido errores, sí me he equivocado, pero con el presidente Piñera logramos recomponer totalmente, tanto es así que me nombró ministra, y nos quisimos enormemente, y lloré cuando murió“.

Es bajo ese marco, que Kaiser manifestó su descontento con la intervención de Parisi.

“Es lamentable la acción del candidato Parisi, que violando los acuerdos previos que habíamos tomado, sacó fotografías de la candidata Mattehi”, dijo.