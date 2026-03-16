Karol Cariola critica plan de reconstrucción y propuesta de indultos: son “más contradicciones del Presidente Kast”

La senadora Karol Cariola (PC) abordó esta jornada el Plan de “Reconstrucción Nacional” anunciado por el Presidente Kast durante el fin de semana y cómo era su evaluación al respecto.

Consultada en Radio ADN sobre el diagnóstico que ha hecho el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la polémica en torno a la entrega de los fondos públicos, Cariola apuntó a que en esta materia “hay contradicciones bien vitales respecto de los montos”.

“Ayer veíamos que el ministro Quiroz decía que lo que hay hoy día es un déficit, o que la cantidad de recursos que quedaron era una cantidad, y el ministro Grau lo rebatía diciendo que era muchísimo más. Entonces, la verdad es que yo creo que es bien importante que en esto seamos bien precisos, los datos y los montos no son un detalle”, indicó tajante.

Además, sostuvo la senadora, si bien se habla de reconstrucción, se recorta el prespuesto.

“A mí me parece bien contradictorio cuando, por un lado, dicen que hay pocos recursos (...) hablan de un proyecto, de un plan de reconstrucción en distintas áreas, sin embargo, la primera medida es la restricción del presupuesto en un 3% para todos los ministerios, entonces, ahí a mí me entra la preocupación”, expresó.

Compromisos con la ciudadanía

Por otra parte, y consultado por los dichos del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien en entrevista con La Tercera señaló que este gobierno fue elegido por la ciudadanía para gobernar y no para pensar si la oposición “se va a molestar o no”, Cariola sostuvo que en esto el ministro tenía razón, ya que los gobiernos cuando son electos teiene la posiblidad de tomar decisiones, sin embargo, “ gobernar yo creo que también significa respetar los procesos democráticos que nuestro país ha vivido y no desconocer ni tratar de borrar con el codo lo que por tanto tiempo se ha escrito con la mano a partir de acuerdos políticos, a partir de avances democráticos”.

“Y lo digo fundamentalmente porque cuando se habla, por ejemplo, de reducir recursos en derechos sociales y se instala esta supuesta idea de crisis fiscal precisamente para justificar estos recortes en derechos sociales, se levantan alertas, alarmas también, porque en algún momento durante la campaña presidencial, este fue un tema bien controvertido”, apuntó.

En esta línea, y consultada sobre el plan de “Reconstrucción Nacional” de Kast, Cariola fue clara en apuntar que de llevarse a cabo, se estaría incumpliendo con las promesas de campaña.

“Si lo que pretenden es cambiar las lógicas de la gratuidad de la educación, finalmente reducir la gratuidad o relativizar la implementación de las 40 horas laborales, por poner dos ejemplos muy concretos, la verdad es que sí se incumplen compromisos con la ciudadanía", sostuvo.

De hecho, recordó la senadora, la vocera de gobierno, Mara Sedini, protagonizó un video en la franja presidencial durante la candidatura de Kast en donde dice que es mentira que eliminarán o reducirán la gratuidad, “y el propio presidente José Antonio Kast, mientras era candidato, varias veces rebatió ese elemento”, añadió.

“Yo creo que es una pésima señal para el país”

Consultada por otra parte sobre los indultos, luego de que el Mandatario indicara que usará esa facultad -pese a señalar durante su campaña presidencial que no los usaría- la senadora Cariola expresó que esta “es otra más de las contradicciones del candidato Kast con el Presidente Kast”.

“Él le dijo al país que no iba a indultar a criminales condenados por delitos graves, que no era parte de su gobierno. Sin embargo, hoy día vemos dos señales muy claras en relación a esto”, apuntó.

Una de estas señales, indicó, es el proyecto aprobado en el Senado que podría conmutar las penas a presos por causas de DD.HH.

“Es importante recordar que en los últimos días del gobierno anterior, el actual oficialismo, es decir, la derecha, impulsó fuertemente y trató de sacar a la fuerza (el proyecto)”, sostuvo. “Yo creo que lo que estaba pasandoen ese momento era que a través de ese proyecto se estaba tratando de liberar al Presidente (Kast) de tener que aplicar él directamente los indultos, porque seguramente tienen compromisos asumidos enrelación a esto”.

“Estoy especulando, pero evidentemente que el Presidente haga un compromiso frente al país y que lo incumpla los primeros días de su gobierno ña verdad es que llama muchísimo la atención. Yo creo que es una pésima señal para el país”, afirmó.