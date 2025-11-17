Karol Cariola irrumpe en el Senado por Valparaíso y promete desplegar “toda la fuerza” para llevar a Jeannette Jara a La Moneda

Vina del Mar, 16 de noviembre 2025. Votacion de la actual diputada y candidata a senadora Karol Cariola en Vina del Mar. Raul Zamora/Aton Chile

La diputada Karol Cariola (PC) fue una de las grandes protagonistas de la elección parlamentaria en la Región de Valparaíso.

Con más del 70% de las mesas escrutadas, la parlamentaria logró instalarse entre las primeras mayorías de la circunscripción -disputando incluso el primer lugar con Andrés Longton (RN)- y aseguró uno de los cinco escaños al Senado, en una contienda marcada por la presencia de figuras nacionales y una alta fragmentación electoral.

A pocos minutos de conocerse los resultados preliminares, Cariola entregó un mensaje de agradecimiento y reflexión política, destacando que su triunfo es fruto de “años de trabajo arduo” y de haber actuado “siempre con transparencia de cara a la ciudadanía”.

En su primera reacción pública, Cariola afirmó: “Quiero partir por agradecer a cada una de las personas que decidieron entregarnos su voto de confianza para poder representar a la región de Valparaíso en el Senado. Me siento muy orgullosa porque esto es una prueba del trabajo que hemos realizado, de un camino recorrido de varios años”.

La senadora electa subrayó que su triunfo se da “a pesar de todas las campañas del terror, las campañas sucias” en su contra.

“Hemos sido capaces de demostrar que con el trabajo arduo podemos mejorar y cambiar la vida de la gente”, recalcó.

La parlamentaria también vinculó su elección al escenario presidencial, asegurando que será parte de una ofensiva territorial para fortalecer la candidatura de Jeannette Jara, quien pasó a segunda vuelta como la opción más votada del sector oficialista.

“Nos queda un mes para la segunda vuelta y yo estoy muy disponible a jugar todo el papel que se requiera acá en la región para poder lograr ese objetivo”.

Un Congreso “complejo”

Consultada por el desempeño general del oficialismo en la parlamentaria y la mayoría que obtuvo la derecha, Cariola llamó a la cautela, expresando que “es algo que tenemos que analizar en mucha profundidad”.

“No es este el momento para hacer el análisis, estamos recién recibiendo los resultados… Lo importante es que, sea cual sea el escenario final, nuestro trabajo tiene que estar puesto en consolidar y resguardar la democracia”, zanjó.

La senadora electa insistió en que trabajará activamente por la campaña de segunda vuelta, y que el desafío será convocar a quienes apoyaron otras candidaturas:

“Vamos a hacer ese esfuerzo… necesitamos sacar adelante toda la fuerza para poder sumar a aquellos que en esta primera vuelta estuvieron con otras candidaturas”.

“Decir que Jara es continuidad de Boric es un error”

Cariola fue consultada por el intento de sectores opositores de asociar a Jeannette Jara con continuidad del actual gobierno.

Al respecto, señaló que “tratar de establecer que Jeannette es la continuidad del gobierno del Presidente Boric es un error, y un error con un sesgo incluso un poco machista. Jeannette es otra persona, con sus propias capacidades, con su propio programa, con su propia mirada”.

Y agregó que “el gobierno actual ya se está terminando. Fue un gobierno con avances relevantes, pero que también gobernó con mucha dificultad”.

Sobre si asumirá un rol protagónico en el comando presidencial de Jara, dijo que “será Jeannette Jara quien determine sus equipos. Por supuesto que siempre voy a estar disponible a contribuir”.