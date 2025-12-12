Kast desdramatiza gritos en su contra en cierre de campaña de Jara: “Nosotros no acostumbramos en nuestros cánticos a insultar a nadie”

Desde el aeropuerto de Temuco, el candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, abordó su cierre de campaña celebrado la tarde de ayer en la Región de La Araucanía.

El abanderado escogió esa locación “para dar una señal clara” de que van a “aplicar la ley” y van a “intentar por todos los medios recuperar la paz”, según explicó a la prensa presente.

Dicho eso, el candidato se refirió a la arremetida que su contendora oficialista, Jeannette Jara, lanzó ayer en su contra en medio de su acto de cierre de campaña. No solo eso, también fue inquirido sobre los gritos que pedían “revolución” y los cánticos en su contra por parte de los asistentes a la performance de Jara.

Alejandro Pizarro Ubilla/Aton Chile ALEJANDRO PIZARRO UBILLA/ ATON CHILE

“Respecto de los actos, se pueden comparar los dos actos. Yo creo que más que referirse a lo que haya ocurrido en el de ella, la gente lo valora. Yo puedo referirme a lo que ocurrió en el nuestro, donde había mucha alegría, donde había mucha esperanza, mucha emoción, y la gente estaba feliz, contenta”, dijo.

Luego agregó: “ Nosotros no acostumbramos en nuestros cánticos a insultar a nadie, por el contrario, llamamos al respeto y al reconocimiento a las instituciones de la nación , y cuando se habla de revolución, habría que entender de qué revolución habla. Si es una revolución violenta, o es una revolución de un cambio real, como el que nosotros planteamos. Eso también es una revolución, pero una revolución positiva”.

“Yo lamento que algunos usen ese concepto para rememorar violencia extrema, que ya nos tocó vivir, y el domingo la gente decidirá si quiere continuidad o cambio”, acotó.

Hecho el punto, sostuvo que después de votar, se reunirá con su familia y a eso de las 18.00 horas se irá a compartir con sus adherentes y a esperar los resultados de la votación en la sede de campaña.