    Kast en segundo aniversario de fallecimiento de Piñera: “Hemos dejado atrás las diferencias”

    "Hoy día buscamos las cosas que nos unen”, sostuvo el presidente electo tras su llegada a Chile.

    Helen Mora 
    Helen Mora
    Foto - Mario Tellez / La Tercera

    El presidente electo José Antonio Kast concluyó su gira por Europa durante las últimas horas. Luego de una semana marcada por reuniones con líderes del viejo continente, el republicano aterrizó en Chile este viernes.

    Ya en tierra nacional se dirigió a su oficina emplazada en La Gloria 88, Las Condes, donde se refirió al segundo aniversario del expresidente Sebastián Piñera, de quien se declaró opositor durante su segundo mandato.

    “Nosotros estamos mirando hacia el futuro. Hemos reconocido cosas positivas que se realizaron durante el gobierno Sebastián Piñera. Hemos dejado atrás las diferencias porque hoy día buscamos las cosas que nos unen”, dijo al respecto.

    FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

    “En política uno siempre tiene diferencias, con distintas miradas políticas, y es legítimo. Siempre he dicho que hoy día necesitamos una oposición, pero una oposición constructiva, una oposición que nos permita salir adelante de temas críticos que hoy día nos afectan. Por lo tanto, siempre en los aniversarios del fallecimiento de alguien, uno recuerda las cosas positivas”, agregó.

    “Y yo recuerdo, me hago cargo de las cosas positivas que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera y tenemos también, en algún momento después del juramento, todo un encuentro donde van a ir mandatarios internacionales a hacer un reconocimiento a la figura de Sebastián Piñera y espero también poder estar presente”, cerró Kast.

