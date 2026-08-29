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    Kast encabeza nuevo consejo de gabinete para fijar prioridades del segundo semestre

    El mandatario lideró en Cerro Castillo la séptima sesión de trabajo junto a sus ministros desde que se instaló en La Moneda. Ahí relevó sacar adelante la agenda de seguridad del gobierno.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Ayer, cerca de las 8 de la mañana, empezaron a llegar al Palacio Presidencial de Cerro Castillo los ministros del Presidente José Antonio Kast para participar de un nuevo consejo de gabinete, el séptimo desde que empezó el gobierno.

    La cita se extendió por cerca de seis horas, entre las 8.30 y 15.00, y tenía como objetivo revisar las prioridades en la agenda del gobierno de cara a fin de año. Así, según los presentes, el mandatario refrendó la importancia de avanzar en materia de seguridad y la denominada Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

    Esto, en un contexto en el que se ha tensionado la discusión en el oficialismo tras el ingreso de la reforma constitucional en seguridad.

    Al mismo tiempo, planteó el empleo como otro de los focos durante los próximo meses.

    “Hasta ahora hemos tenido un muy buen consejo, donde cada uno de los ministros ha podido explicar cuáles son las acciones más relevantes en cada uno de sus ministerios de aquí a final de año”, dijo el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, en medio del encuentro.

    La cita se dio en un contexto de varias descoordinaciones al interior del gabinete en las últimas semanas. Por ejemplo, el ministro de Defensa, Fernando Barros, hace unos días planteó que Chile debería “deshacerse” del Convenio 169 de la OIT, lo que fue descartado por el propio mandatario.

    Lo mismo ocurrió por la presentación de un requerimiento en el TC por la megarreforma y que no fue notificado al ministro Alvarado.

    A ello también se han sumado algunas complicaciones por el alza de aranceles por parte de Estados Unidos, el inicio de la discusión de la ley de presupuesto y la reforma constitucional en seguridad, por la cual ministros como la titular de Salud, May Chomali, tomaron distancia.

    En ese contexto, si bien los presentes descartan que el mandatario haya realizado un llamado al orden, afirman que resaltó la importancia de mantener un trabajo en equipo.

    “Hoy día tuvimos consejo de gabinete, una sesión de trabajo del gabinete, y destacamos eso, el trabajo en equipo”, recalcó Kast durante la tarde en una ceremonia por el Día del Camionero.

    Consultado respecto a si el presidente pidió a los ministros que se ordenaran, Alvarado planteó que “este es nuestro séptimo consejo de gabinete, donde en cada uno de ellos analizamos y evaluamos la marcha de cada una de las carteras, la acción del gobierno en su conjunto. Y, en ese sentido, nuestra preocupación fundamental está en sacar adelante los compromisos en materia de crecimiento económico, empleo y fundamentalmente en materia de seguridad”.

    Y añadió: “Siempre tenemos presente de que gobernar es una acción colectiva, una acción de equipo”.

    Más sobre:José Antonio KastLT SábadoConsejo de gabineteLa Moneda

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