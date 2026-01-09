SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Kast inicia el cierre del diseño de su gabinete tras cita con partidos

    El presidente electo sostuvo este jueves un encuentro reservado con las colectividades "grandes" que lo respaldan, en una señal de coordinación en medio del proceso de diseño de su próximo equipo ministerial que anunciará el próximo 20 de enero.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Pedro Rosas
    Diego Martin

    No es un secreto para el entorno del presidente electo, José Antonio Kast, que el diseño de su futuro gabinete ha sido tratado como una prerrogativa personal.

    A diferencia de otras transiciones, el líder republicano ha optado por concentrar las definiciones en un círculo reducido, privilegiando la confianza directa y la afinidad política por sobre los equilibrios partidarios tradicionales.

    Salvo contadas excepciones, el próximo equipo ministerial sería reflejo de ese criterio: un gabinete de su entera confianza y gusto.

    Según conoció La Tercera, durante la jornada del jueves Kast sostuvo una reunión con los presidentes de los llamados “partidos grandes” de su base de apoyo: el Partido Republicano, RN y la UDI.

    Los detalles de la cita, en todo caso, se han manejado con reserva.

    La reunión tuvo lugar durante la tarde, luego de que Kast abandonara la Oficina del Presidente Electo (OPE) a la hora de almuerzo. El encuentro marcó el inicio de la fase final del armado de su elenco de ministros.

    Hasta ahora, ya hay algunos nombres zanjados: Claudio Alvarado en Interior, José García en Sepgres, Jorge Quiroz en Hacienda, Martín Arrau en Obras Públicas y Mara Sedini en Segegob.

    Junto a ellos hay otras cartas que corren con ventaja: May Chomali en Salud, Louis de Grange en Transportes y María Paz Arzola en Educación.

    Los confirmados del círculo de Kast

    Mientras siguen avanzando las conversaciones para la conformación del gabinete, a la par en el equipo de Kast poco a poco se han empezado a definir otros cargos clave del gobierno, en los que su núcleo más cercano será protagonista.

    Entre ellos, por ejemplo, uno de los que ya está confirmado es el del director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom). Según publicó La Segunda, ese rol será asumido por el creativo de la campaña del republicano, Felipe Costabal, conocido como “el Yeti”, a quien se le encomendó hace algunas semanas “repensar” la Secom y el lunes presentó al Presidente electo el diseño para esa repartición.

    A Costabal también se suma el nombre de Julio Feres, quien -según publicó este medio, asumirá como Director Administrativo de la Presidencia, una de las oficinas clave del Ejecutivo, que está cargo de la gestión logística, financiera y operativa del Palacio Presidencial, manejando los recursos, el personal, el mantenimiento de las dependencias, entre otras funciones.

    Feres, es uno de los amigos más cercanos de Kast. No solo fue su jefe de campaña para la elección de 2021, sino que ambos se conocen desde sus años en la Universidad Católica, donde formaron una relación que se mantiene hasta el día de hoy. Para estos comicios, por ejemplo, se desempeñó como administrador electoral.

    De ese mundo, otro de los que asumirá un rol clave en el gobierno es Alejandro Irarrázaval, uno de sus asesores más cercanos de Kast y quien ha estado a cargo de las coordinaciones para la conformación del gabinete y también del diseño del modelo para el “segundo piso”.

    De hecho, es justamente en esa repartición donde de se espera asuma un rol, liderando la coordinación entre ministerios para distintos proyectos de gobierno.

    Al segundo piso también llegará el principal estratega de Kast, Cristián Valenzuela. Aunque las características de su cargo aún no están zanjadas, la idea es que centre su trabajo solamente en torno a la figura presidencial y la estrategia de Kast en La Moneda.

    Otro nombre del círculo del republicano que ya está definido que asuma uno de los cargos clave en el Ejecutivo, es el de la concejala Catalina Ugarte, quien ya se está desempañando como jefa de gabinete de Kast. Durante la campaña, fue una de las que lideró el trabajo operativo y territorial.

