    Política

    Kast por emplazamientos de Jara: “Que lo siga haciendo, nos vamos a encontrar en los debates que correspondan”

    En su visita al barrio Franklin, el candidato realizó un recorrido que estuvo marcado por los aplausos a su favor, como los gritos en su contra.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El candidato presidencial del partido Republicano, José Antonio Kast, abordó su participación en los debates y las declaraciones de la abanderada de Unidad por Chile, Jeannette Jara, apuntando que “Si ella quiere hacer emplazamientos. Que lo siga haciendo. Nos vamos a encontrar en los debates que correspondan”.

    Kast llegó al Mercado Franklin para dialogar con comerciantes del sector, esto en compañía del alcalde de Santiago, Mario Desbordes. En la instancia, el candidato dio un punto de prensa, donde se refirió a las tensiones durante la campaña.

    “Ustedes entienden que estamos a pocos días de las elecciones y es natural que la gente se manifieste a favor y en contra. Pero hay que estar aquí, en la calle, donde las personas han sufrido en el día a día y son víctimas de la delincuencia”, comentó.

    En ese contexto, fue consultado por su participación en los debates presidenciales y en las declaraciones de Jara donde lo acusa de “falta de coraje” por restarse de espacios televisivos y señala que “se arrancó para las regiones” para evitar a los medios.

    “Yo lo que he señalado es que he ido a todos los debates. A los cuales he llegado a un acuerdo con los medios de comunicación. En la primera vuelta fui a muchos debates. Estuve en la Araucanía, estuve en Valdivia. Estuve en varios debates. Donde no estaban todos. Porque algunos decidieron no estar”, aclaró Kast.

    “Yo he señalado que voy a estar en aquellos en los cuales nos hayan invitado los dos. Y hayan concordado los dos de asistir. Si ella quiere hacer emplazamientos. Que lo siga haciendo. Nos vamos a encontrar en los debates que correspondan. Y podremos discutir todas nuestras propuestas. Y ella podrá tener más ordenado su comando. Para ordenar lo que quiere plantear”, añadió el abanderado del partido Republicano.

    Entre pifias y aplausos

    Su visita al barrio Franklin también estuvo marcada por personas de ambos bandos, mientras Kast caminaba por el mercado distintas personas lo aplaudían o pifiaban en su contra.

    “Las elecciones generan pasiones. Lo importante es que dentro de esas pasiones podamos conversar. Podamos caminar por las calles, respetarnos. Y aquí ha habido un gran encuentro con muchos locatarios, con dirigentes de Franklin y también con muchos vecinos. Que hayan algunos que se molesten es entendible”, explicó el candidato.

    A ello añadió que “lo que yo les pido siempre es respeto. Porque a través de la palabra, a través de la gestión, nos vamos a ir entendiendo. Más allá de las diferencias legítimas que podemos tener”.

    A lo largo de su recorrido, su presencia no fue bien recibida por algunos comerciantes, quienes empezaron a gritarle improperios. Por otro lado, sus adherentes levantaron consignas de apoyo.

    Uno de los momentos más tensos fue cuando Kast quería realizar el punto de prensa, donde el republicano tuvo que pedir a viva voz: “Tengan un poquito de paciencia”. Mientras de fondo se escuchaban gritos de “¡que se vaya!”, realizados por comerciantes y transeúntes. Mientras que quienes lo apoyaban gritaban “Kast presidente”.

    La visita al Mercado Franklin se enmarca dentro de una gira por diversas comunas que Kast ha realizado tras pasar a segunda vuelta.

