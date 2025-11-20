BLACK SALE $990
    Jara acusa a Kast de “falta de coraje” por restarse de espacios televisivos y señala que “se arrancó para las regiones” para evitar a los medios

    La abanderada del pacto Unidad por Chile, acusó que debido a la negativa de participar de Kast, también se ha visto afectada por no poder asistir en base al principio de "ecuanimidad" de los espacios de TV. Llamó a Kast "a no esconderse".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    La candidata presidencial Jeannette Jara arremetió con dureza esta tarde contra la carta del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, acusándolo de “falta de coraje” por restarse de espacios televisivos y aseguró que su despliegue regional se debe a que evita a los medios de comunicación.

    En un punto de prensa ofrecido en el Hotel El Fundador, con la puesta en escena de ser secundada por el diputado reelecto del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter y la electa diputada del Partido Comunista (PC), Irací Hassler; reiteró sus críticas contra el candidato republicano, acusando que su eventual triunfo es “un riesgo para el país”.

    Jara fue requerida por la prensa frente a la posible desventaja por las diferencias del despliegue de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre próximo, donde ella ha concurrido a diferentes entrevistas televisivas y algunas de sus primeras actividades han sido en La Pintana y en Cerro Navia, a diferencia de Kast que se desplegó primero en la Región de La Araucanía y luego en Arica y Parinacota.

    “Hemos estado en distintas estrategias electorales y a mí me pareció importante poder primero comunicarme masivamente con los chilenos. Yo no escabullo las entrevistas, digamos, porque a mí, aunque me incomoden con las preguntas, siempre respondo de frente, no me ando corriendo”, partió explicando la carta del pacto Unidad por Chile y la Democracia Cristiana (DC).

    En esa línea, Jara explicó que “entonces, por eso fui a los matinales y he ido a todos los programas que me han invitado”.

    No obstante, aseguró Jara que “lamento que, de algunos programas, como Kast ha dicho que no, me han terminado bajando a mí. Se trata de tener ecuanimidad en esto, pero la verdad es que es Kast el que no quiere ir a responder preguntas. Por eso se arrancó para las regiones. Yo voy a ir a las regiones a compartir con la gente, a escuchar sus propuestas y a entregar las mías. No a arrancarme de los medios de comunicación”.

    Anteriormente durante el mismo punto de prensa Jara hizo un llamado a su contendor “a que no se reste de los debates para que pueda informar también los contenidos de su propuesta, y las chilenas y chilenos puedan votar informadamente, no en base a bots, no en base a mentiras de redes sociales, no en base a noticias falsas".

    En ese sentido, acusó que tanto ella como Kast estaban convocados para un debate este domingo en el canal Mega y más adelante también en otro realizado por CHV, al cual el republicano no ha confirmado su asistencia. Sin embargo, Jara pidió a las señales televisivas mantener los programas, a los cuales ella sí asistirá.

    “Por eso yo, con mucha anticipación, confirmé mi asistencia a los cinco debates. Lamento que hoy día use excusas para no asistir, porque realmente estos sí son los foros en los cuales la ciudadanía va a poder escucharnos de frente. No hay que evitar las preguntas. Es clave saber cómo vamos a implementar nuestras medidas. Y como dije con anterioridad, el coraje para enfrentar un debate es algo básico si se quiere enfrentar después con coraje al crimen organizado y al narco. No andar escondidos”, criticó Jara a Kast.

    Asimismo, arremetió contra las medidas de seguridad implementadas por Kast en su despliegue en terreno, como el uso de un vidrio blindado en actividades públicas.

    “No solo no andar detrás de vidrio blindado, ocupando los privilegios del poder de ser candidato para defenderse a sí mismo y no defender a la población, sino que ser capaces a lo menos, con coraje, de enfrentar un debate. Le quiero pedir a José Kast que, como siempre sabrá de mi parte, el debate va a ser de altura, pero hoy día es un momento en el cual el país necesita que los dos candidatos que se enfrentan a la presidencia sí lo digan”, agregó.

    “De verdad no puedo creer que no esté disponible para debatir. ¡Qué falta de coraje, realmente! Si cree que sus ideas son las mejores para Chile, al menos debe tener la capacidad de defenderlas y de dar respuesta a propuestas que hasta ahora son clandestinas”, añadió Jara.

    Comando 2.0 para Jara

    Además, durante la comparecencia ante la prensa, la candidata del oficialismo anunció que mañana presentará a nuevos rostros que se sumarán a su equipo de campaña en miras a la segunda vuelta presidencial.

    “Quiero finalmente decirles que el día de mañana voy a anunciar más incorporaciones a nuestro comando porque lo vamos a fortalecer como el Comando Jara 2.0″, dijo Jara.

    La candidata detalló que “estos cambios van a estar orientados a acoger a la diversidad en nuestro país y, por tanto, vamos a incorporar personas no sólo del mundo de la política, sino que del mundo del arte, del deporte, de la cultura, de las organizaciones sociales y de la ciencia”.

