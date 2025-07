Kast realiza sesión de fotos con sus precandidatos al Congreso: reaparece Kunstmann, el dirigente que insultó a Matthei

Durante tres días, los precandidatos al Parlamento del Partido Republicano se dieron cita en Santiago.

Entre la Casona Santa Rosa de Apoquindo y la sede de Presidente Errázuriz, quienes se perfilan para llegar al Congreso representando a José Antonio Kast sostuvieron distintas capacitaciones -dirigidas por Acción Republicana y el Leadership Institute Chile- sobre la campaña misma, comunicaciones y temas legislativos.

El encuentro, que se extendió del pasado jueves al sábado, contó con la presencia de Kast el día viernes, quien arengó a los candidatos y aprovechó de fotografiarse con todos, con miras a la propaganda electoral.

Ahí estuvo el vicepresidente regional y precandidato a la Cámara por Los Ríos, Leandro Kunstmann. El nombre del dirigente tomó notoriedad hace algunas semanas, luego de que la candidata de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei, acusara una “campaña asquerosa” de desprestigio en redes sociales, atribuyéndola al Partido Republicano.

Aunque Kast descartó en un inicio las acusaciones de la exalcaldesa de Providencia y aseguró que “nuestros militantes son muy respetuosos y responsables”, rápidamente comenzó a circular una publicación de Kunstmann donde señalaba que las actitudes de Matthei no correspondían a “alzheimer”, sino que a una “locura temporal”.

En medio de la molestia de republicanos, Kunstmann debió ofrecer disculpas a la candidata a través de X.

“Por medio de la presente, quiero extender mis sinceras disculpas a la candidata Evelyn Matthei por los lamentables comentarios que hice en mi red social ayer. Fue un error grave e injustificable, que no representa al Partido Republicano ni a mi forma de participar en política (...). Seguiré trabajando con humildad por nuestra región, por las urgencias sociales de los chilenos y por mejorar la política”, escribió en dicha ocasión.

En privado, reconocen que lo de Kuntsmann instaló un manto de duda sobre la colectividad que terminó favoreciendo la ofensiva de la líder de Chile Vamos y que complicó al abanderado.

Lejos de aquietarse las aguas en la derecha, hoy Matthei volvió a arremeter contra el partido. En entrevista con Radio Infinita, anunció que “probablemente va a haber una denuncia por parte de los senadores de Renovación Nacional (...). Y bueno, después veré yo también si yo me querello en contra de los que resulten responsables".

De hecho, por esa misma controversia, la candidata evitó pronunciarse por un apoyo a Kast en una eventual segunda vuelta entre él y Jara.