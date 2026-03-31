De manera telemática: Kast se reúne con presidente de Bolivia para “profundizar el trabajo conjunto en la frontera”

A eso de las 15.00 horas de este martes, el Presidente José Antonio Kast se reunió telemáticamente con su par de Bolivia, Rodrigo Paz.

A través de un post en redes sociales dio cuenta de la cita.

“El crimen organizado no solo es una amenaza para un país, sino para todo el continente”, subrayó el Mandatario.

A eso, agregó: “Nos reunimos con el presidente de Bolivia para profundizar el trabajo conjunto en la frontera y en la agenda de diálogo entre Chile y Bolivia”.

En la reunión también participó el canciller Francisco Pérez Mackenna y el secretario general de Política Exterior de Chile, Frank Tessler, mientras que en representación del país altiplánico, además del Presidente Paz y del canciller Aramayo, participó el ministro de gobierno, Marco Antonio Oviedo.