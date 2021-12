Kast tras apoyo de Bachelet a Boric en segunda vuelta: “Lamento que ella haya hecho un intervencionismo de ese tipo”

A cinco días de la segunda vuelta, la expresidenta Michelle Bachelet y actual Alta Comisionada para los DD.HH de la ONU, concretó su apoyo para el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Si bien el pasado 25 de noviembre la Fundación Horizonte Ciudadano -creada por la exmandataria en 2018- había anunciado su respaldo “sin ambigüedades” para el frenteamplista, esta jornada Bachelet mediante un video señaló: “Yo voy a votar por Gabriel Boric”. Gesto que, además, se da después de un reservado encuentro entre ambos en la casa de la exjefa de Estado tras su arribo al país con motivo de las fiestas de fin de año.

El candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio, no fue indiferente ante este anuncio y desde Concepción habló con Meganoticias, donde comenzó diciendo que “los intervencionismos de algunas autoridades van a estar ahí, no podemos evitarlo”.

“Lamento que ella haya hecho un intervencionismo de ese tipo sabiendo que representa a todos los chilenos en el exterior”, añadió el republicano.

En la instancia fue consultado si es que la expresidenta debería dejar su cargo de Alta Comisionada de la ONU después de respaldar al militante de Convergencia Social. Ante la pregunta aseguró que es algo que se debe evaluar post elecciones.

“Yo creo que eso va a quedar para después de las elecciones. Hoy día estamos trabajando por las urgencias sociales y juntándonos con la gente que tiene esas necesidades, esas urgencias sociales que nosotros queremos enfrentar y solucionar. Esa política o politiquería la vamos a dejar para después de las elecciones”. concluyó.

Minutos más tarde entregó un punto de prensa tras reunirse con representantes de pescadores artesanales. En esa actividad recalcó que “me habría gustado que ella no hubiera hecho ese pronunciamiento porque va en la línea del intervencionismo de una autoridad que está instalada a nivel mundial en un tema local”.

“Así como hoy día está sacándose una fotografía o reuniéndose con Michelle Bachelet, yo estoy hoy día aquí en Talcahuano con la gente, con las personas que realmente necesitan el apoyo de las autoridades (...) Hoy día lo principal es que las personas conozcan las propuestas de los candidatos y no tengamos estas interferencias de otros líderes”, subrayó.

Desde el comando de el exUDI también se han referido al gesto de Bachelet. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, apuntó que esto no tendría una mayor incidencia en la jornada del domingo.

“El hecho de que una persona apoye a un candidato no significa que le traspase votos. Si ella tuviese poder de traspasar votos, bueno hoy día la candidata del sector de izquierda sería Paula Narváez. Así que ella está en su derecho, es chilena, vino a ver a sus hijos, hay elecciones, y da a conocer su posición que por lo demás nadie tenía ninguna duda”, mencionó.

En esa línea agregó que “(Bachelet) No mueve la aguja, porque si moviera la aguja hoy la candidata sería Paula Narváez”.

Mientras que la también integrante del equipo, la exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, afirmó que “no había ninguna duda que ella comparte las visiones de país de Boric, y ella es una ciudadana, es chilena y como cualquier ciudadana chilena que viene a nuestro país tiene absolutamente el derecho a manifestar su opción de voto. Yo voy a votar por José Antonio Kast”.

Gobierno: “No nos genera ninguna sorpresa”

Desde el gobierno el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, afirmó que “no nos genera mayor sorpresa el apoyo de la expresidenta Bachelet a una candidatura. Lo que sí, obviamente ella sabrá cuáles son los límites de acuerdo a su rol como Alta Comisionada”.

Respecto a su cargo en la ONU agregó: “En su rol de Alta Comisionada ella, me imagino, tendrá claridad respecto a cuáles son los límites para poder entrar al ruedo de una opción presidencial a nivel local. Me imagino que lo habrá analizado antes de omitir opinión”.

Asimismo, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, puntualizó: “No es misterio para nadie cuál pueda ser su preferencia electoral y nosotros damos por sentado que ella habrá analizado todas las limitaciones, protocolos que puedan existir para no involucrarse en política interna de los países. No nos es de mayor relevancia”.

Congreso: oficialismo crítica mensaje y oposición valora respaldo

Desde la vereda del oficialismo, los parlamentarios criticaron el mensaje de respaldo de Bachelet a Boric, esto por el cargo de la expresidenta en la ONU.

Uno de ellos fue Jorge Rathgeb, quien sostuvo: “Creo que la expresidenta Bachelet se equivocó, tiene que rectificar su situación, tiene que poner su cargo a disposición de las Naciones Unidas porque una funcionaria de carácter internacional no puede involucrarse en una situación de elecciones en un país por mucho que ella sea ciudadana de ese determinado país. Está poniendo en duda los informes futuros que pueda tener las Naciones Unidas en temas de derechos humanos independientemente quien sea el próximo Presidente de Chile”.

Por su parte, el también diputado de Renovación, Diego Schalper aseguró que “el nivel de desesperación de Gabriel Boric es evidente, yo creo que parte de la negociación de lo que vimos ayer en el debate donde él prácticamente reconoció que los últimos 30 años no habían sido tan malos, que no era tan malo focalizar, que ya las AFP ya no eran intransables, o sea, aparte de todo eso me imagino que la vuelta de manos es este apoyo que estamos conociendo. Yo creo que esto denota una total desesperación”.

En tanto, desde la oposición valoraron el gesto de la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU. “A nadie podría extrañarle el apoyo que hace hoy la expresidenta al candidato Gabriel Boric (...) sería imposible que la Presidenta no diera su apoyo como ciudadana con derecho a voto en nuestro país a quien quiere cambiar las cosas en Chile. Estamos muy contentos con el apoyo que ha dado la expresidenta Michelle Bachelet a nuestro candidato”, aseguró la diputada PS, Maya Fernández.

Su par del FRVS, Alejandra Sepúlveda -quien acompañó a Boric en el debate Anatel del lunes-, indicó que “hoy la ciudadana, la mujer Michelle Bachelet, vino a entregar este respaldo a quien lógicamente tiene una cercanía mucho mayor que es con Gabriel Boric. No teníamos ninguna duda de este respaldo, ni ninguna duda de su votación”.

La diputada PC, Karol Cariola, aseguró, en tanto, que “ella está ejerciendo su derecho ciudadano a manifestarse en el país donde tiene derecho a voto, así que cualquier intencionalidad de juzgarla por el rol que ella tiene en la ONU solo responde a una intencionalidad política mal intencionada”.