SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast y ausencia del PC en su proclamación: “Es legítimo que no pueda estar en esta ceremonia porque tenemos una diferencia”

    La colectividad dirigida por Lautaro Carmona se restó, a diferencia de los demás partidos del oficialismo, de la ceremonia de proclamación del presidente electo aludiendo a diferencias respecto de la captura de Maduro.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Santiago, 5 de enero 2026. Jose Antonio Kast asiste al Tricel para ser proclamado oficialmente como presidente electo. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El presidente electo José Antonio Kast restó importancia a la ausencia del Partido Comunista en su ceremonia de proclamación, organizada por el Tribunal Calificador de Elecciones en la mañana de este lunes.

    La ceremonia contó con la asistencia, entre otros, de autoridades de los tres poderes del Estado, así como de los representantes de los partidos del oficialismo -salvo el PC- y de la oposición.

    De acuerdo con lo expresado por el timonel comunista en conversación con Radio Usach este lunes, la ausencia de su partido tiene relación con su desacuerdo con la postura de Kast sobre la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que tuvo como resultado la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro.

    A diferencia de Kast quien celebró la captura de Maduro como ”una gran noticia para la región" el PC calificó este hito como una “criminal agresión del gobierno de Estados Unidos”.

    El presidente del PC Lautaro Carmona. MARIO TELLEZ

    Durante una conferencia de prensa posterior a la proclamación Kast agradeció “el gesto que tuvieron los presidentes de los distintos partidos políticos que hoy día nos acompañaron”. También destacó que “el hecho de que ellos (la oposición) hayan hoy día concurrido a este acto, se valora, se agradece. Esperamos que, teniendo diferencias,podamos avanzar en aquellas urgencias sociales que nos convocan a todos”.

    Luego al ser consultado directamente sobre la ausencia del PC, aseveró: “Espero que más allá de, como dije, de tener diferencias -porque claramente necesitamos la oposición para un trabajo constructivo dentro de las urgencias sociales que tenemos en Chile- es legítimo que el presidente del Partido Comunista manifieste hoy día que no pueda estar en esta ceremonia porque tenemos una diferencia, y la hemos expresado así siempre".

    “Pero hay otras materias donde tendremos que conversar y eventualmente se podrá llegar a un acuerdo en temas que hoy día nos afligen a todos, que es el tema de la migración irregular, que es el tema del crimen organizado”, añadió.

    “Habrá otras instancias donde nos podremos encontrar, si a ellos les parece bien, con la directiva del Partido Comunista. Yo no tengo ningún problema en reunirme con la directiva de ningún partido político, estoy seguro que nadie en el equipo nuestro tendría problemas en reunirse con alguien. Pueden haber diferencias puntuales, eso puede hacer que en una ceremonia como esta, que no era habitual que el presidente electo invitara a los presidentes de los partidos, alguien no se presente, no hay problema, no vamos a hacer un hecho político de eso”, cerró.

    Más sobre:José Antonio KastProclamaciónPartido ComunistaPC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast evita polemizar con Boric por su postura sobre operación de Estados Unidos en Venezuela

    Quién asesoró a Kast con su declaración sobre Venezuela y por qué no mencionó a Estados Unidos

    Alessandri o Macaya: la presión UDI para que uno de los dos presida o la Cámara o el Senado

    “Se cierra de manera orgánica” y “No resuelve las dudas”: el debate que dejó el final de Stranger Things

    Boric y Kast optan por cuerdas separadas para enfrentar crisis de Venezuela

    PAES: ránking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    Lo más leído

    1.
    La Moneda reparte oficio para reforzar que funcionarios de confianza deben renunciar el 11 de marzo

    La Moneda reparte oficio para reforzar que funcionarios de confianza deben renunciar el 11 de marzo

    2.
    Senador Insulza propone perfil de Alfredo Moreno para liderar Cancillería de Kast tras nuevo escenario en Venezuela

    Senador Insulza propone perfil de Alfredo Moreno para liderar Cancillería de Kast tras nuevo escenario en Venezuela

    3.
    Kast invita desde el PC a libertarios a su proclamación en el Tricel y prepara viaje a Perú con foco en inmigración

    Kast invita desde el PC a libertarios a su proclamación en el Tricel y prepara viaje a Perú con foco en inmigración

    4.
    Oposición exige a Boric respaldar actuar militar de EE.UU. en Venezuela e izquierda evidencia diferencias ante la captura de Maduro

    Oposición exige a Boric respaldar actuar militar de EE.UU. en Venezuela e izquierda evidencia diferencias ante la captura de Maduro

    5.
    Diputado Sánchez reprocha declaración de Boric por Venezuela: “El derecho no existe para perpetuar dictaduras”

    Diputado Sánchez reprocha declaración de Boric por Venezuela: “El derecho no existe para perpetuar dictaduras”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Servicios

    Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas: revisa los objetos permitidos

    Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas: revisa los objetos permitidos

    Los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en enero de 2026

    Los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en enero de 2026

    Rating del domingo 4 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 4 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Kast evita polemizar con Boric por su postura sobre operación de Estados Unidos en Venezuela
    Chile

    Kast evita polemizar con Boric por su postura sobre operación de Estados Unidos en Venezuela

    Kast y ausencia del PC en su proclamación: “Es legítimo que no pueda estar en esta ceremonia porque tenemos una diferencia”

    Quién asesoró a Kast con su declaración sobre Venezuela y por qué no mencionó a Estados Unidos

    Suiza congela por 4 años los bienes de Nicolás Maduro
    Negocios

    Suiza congela por 4 años los bienes de Nicolás Maduro

    Quién es quién en las petroleras de Estados Unidos: ¿Los reales ganadores de la intervención en Venezuela?

    Los últimos indicadores económicos que dejó Nicolás Maduro

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos
    Tendencias

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Mundial 2026, Conmebol y béisbol: las esquirlas en el deporte que deja la operación de Estados Unidos en Venezuela
    El Deportivo

    Mundial 2026, Conmebol y béisbol: las esquirlas en el deporte que deja la operación de Estados Unidos en Venezuela

    La ambición de Justo Giani en su llegada a la UC: “Quiero dejar mi nombre”

    Colo Colo hace caja con dos de sus figuras: los albos cierran millonarias ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    “Se cierra de manera orgánica” y “No resuelve las dudas”: el debate que dejó el final de Stranger Things
    Cultura y entretención

    “Se cierra de manera orgánica” y “No resuelve las dudas”: el debate que dejó el final de Stranger Things

    Con los regresos de Kramer y Villegas y el debut de Esteban Düch: Festival de Viña 2026 confirma sus humoristas

    CoArtRe presenta la primera versión del Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

    Michael Shifter, politólogo estadounidense: “Está claro que Trump no siente simpatía por María Corina Machado”
    Mundo

    Michael Shifter, politólogo estadounidense: “Está claro que Trump no siente simpatía por María Corina Machado”

    ONU advierte que intervención de Estados Unidos para capturar a Maduro contraviene el Derecho Internacional

    María Corina Machado agradece a Trump y afirma que Venezuela “será el principal aliado de Estados Unidos”

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso