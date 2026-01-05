Kast y ausencia del PC en su proclamación: “Es legítimo que no pueda estar en esta ceremonia porque tenemos una diferencia”

El presidente electo José Antonio Kast restó importancia a la ausencia del Partido Comunista en su ceremonia de proclamación, organizada por el Tribunal Calificador de Elecciones en la mañana de este lunes.

La ceremonia contó con la asistencia, entre otros, de autoridades de los tres poderes del Estado, así como de los representantes de los partidos del oficialismo -salvo el PC- y de la oposición.

De acuerdo con lo expresado por el timonel comunista en conversación con Radio Usach este lunes, la ausencia de su partido tiene relación con su desacuerdo con la postura de Kast sobre la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que tuvo como resultado la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro.

A diferencia de Kast quien celebró la captura de Maduro como ”una gran noticia para la región" el PC calificó este hito como una “criminal agresión del gobierno de Estados Unidos”.

El presidente del PC Lautaro Carmona. MARIO TELLEZ

Durante una conferencia de prensa posterior a la proclamación Kast agradeció “el gesto que tuvieron los presidentes de los distintos partidos políticos que hoy día nos acompañaron”. También destacó que “el hecho de que ellos (la oposición) hayan hoy día concurrido a este acto, se valora, se agradece. Esperamos que, teniendo diferencias,podamos avanzar en aquellas urgencias sociales que nos convocan a todos”.

Luego al ser consultado directamente sobre la ausencia del PC, aseveró: “Espero que más allá de, como dije, de tener diferencias -porque claramente necesitamos la oposición para un trabajo constructivo dentro de las urgencias sociales que tenemos en Chile- es legítimo que el presidente del Partido Comunista manifieste hoy día que no pueda estar en esta ceremonia porque tenemos una diferencia, y la hemos expresado así siempre".

“Pero hay otras materias donde tendremos que conversar y eventualmente se podrá llegar a un acuerdo en temas que hoy día nos afligen a todos, que es el tema de la migración irregular, que es el tema del crimen organizado”, añadió.

“Habrá otras instancias donde nos podremos encontrar, si a ellos les parece bien, con la directiva del Partido Comunista. Yo no tengo ningún problema en reunirme con la directiva de ningún partido político, estoy seguro que nadie en el equipo nuestro tendría problemas en reunirse con alguien. Pueden haber diferencias puntuales, eso puede hacer que en una ceremonia como esta, que no era habitual que el presidente electo invitara a los presidentes de los partidos, alguien no se presente, no hay problema, no vamos a hacer un hecho político de eso”, cerró.