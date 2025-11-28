Kast y Jara presionan al gobierno para “solucionar” problema migratorio en frontera con Perú

El Presidente de Perú, José Jerí, señaló este viernes que declarará estado de emergencia en la frontera con Chile ante el aumento de la inmigración irregular, después de que más de un centenar de personas bloqueara una de las carreteras que conecta ambos países.

El tema fue abordado por los dos aspirantes a La Moneda, José Antonio Kast (republicano) y Jeannette Jara (PC), quienes a través de sus redes sociales salieron a exigir al gobierno solucionar el tema.

En la mañana, el republicano señaló: “En el norte, en Arica, hay una situación muy compleja en el tema fronterizo. Usted lo sabe. Si no se lo han informado, le pido que le diga a sus asesores que le informen la situación. Es tan grave que usted debería (...) hacerse cargo personalmente de la situación”.

La crisis migratoria sigue escalando en la frontera con Perú y el Presidente Boric aún no reacciona.



Horas más tarde, Jara posteó: “La situación en la frontera con Perú tiene que resolverse de inmediato y el gobierno tiene que actuar ya . Necesitamos que exista una salida ordenada y segura de nuestro país. Este es un problema entre dos Estados, y la única forma de impedir que siga escalando es con una coordinación urgente y efectiva entre ambos”.

“Hay que actuar con decisión y rapidez, con soluciones concretas”, instó la comunista.

Por la mañana, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, indicó que la situación que se vive en la frontera activó un diálogo a nivel de cancillerías con la finalidad de “evitar una crisis humanitaria”.

“Se ha producido una concentración de personas migrantes que desean abandonar el país y han tenido dificultades en su ingreso a Perú. Esas personas han quedado en el sector fronterizo chileno. Algunas de ellas han participado en la interrupción de tránsito en la zona. Carabineros ha comparecido al lugar con Control de Orden Público”, detalló.

Cordero advirtió que en caso de que el diálogo con esas personas no llegue a buen puerto, se “va a producir al desalojo de esas personas para que no siga interrumpiendo la ruta”.

La autoridad aseguró que el flujo de egresos de las semanas recientes en la zona “es relativamente normal”.