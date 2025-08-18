SUSCRÍBETE
Política

Kast y Matthei en regiones, y Jara lanza programa: la nutrida jornada en que vence plazo para inscribir candidaturas en Servel

Se prevé que en la jornada acudirán al Servel otras figuras que aspiran a La Moneda, como Franco Parisi, Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez Ominami. Johannes Kaiser, en tanto, lo hizo el pasado viernes.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda

Una nutrida agenda es la que tienen programada para este lunes los abanderados presidenciales que lideran los sondeos en la carrera por llegar a La Moneda, José Antonio Kast (republicanos y PSC), Jeannette Jara (Unidad por Chile) y Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas).

Los despliegues en regiones y actividades se dan en una jornada clave con miras a las elecciones de noviembre de este año, ya que hoy vence el plazo para inscribir en el Servicio Electoral (Servel) las candidaturas presidenciales y parlamentarias.

En el caso de Kast, que ya habría inscrito su candidatura de manera online, decidió marcar el inicio oficial de su campaña en Antofagasta.

El candidato republicano, bajo el slogan “La fuerza del cambio”, compartió un registro de adelanto de lo que será su actividad en la ciudad del norte: “Somos la fuerza, somos el cambio, somos la fuerza del cambio. Que Dios los bendiga a todos, viva Antofagasta, vivan nuestras regiones, viva Chile. Mañana (hoy lunes) nos vemos aquí. No te preocupes, todo va a estar bien. Somos la fuerza, somos el cambio", dice en el video.

En esta mañana, además, publicó un clip de campaña que acompañó con el llamado “Llegó la hora”: “Este es un llamado de emergencia a todas las fuerzas, a cada chileno que ya no aguanta más. Porque cuando la violencia avanza sin detenerse, cuando la corrupción se vuelve rutina, cuando la salud, la educación y el trabajo fallan y el gobierno no responde, es porque estamos en una emergencia. Este es un llamado a todas las fuerzas de Chile”, es parte del mensaje que da a conocer una voz en off.

Jara, por su parte, cuya inscripción quedó zanjada tras ganar la primaria del oficialismo, a las 12:30 horas dará a conocer el documento con los lineamientos programáticos de su campaña, denominado “Un Chile que Cumple”, y que ingresa al Servel durante la jornada.

La actividad será en el comando -en Londres 76- de la presidenciable, que además de las tiendas del oficialismo también cuenta con el respaldo de la Democracia Cristiana (DC).

Previo al lanzamiento de su programa, a las 10.00 horas, la militante comunista sostendrá una reunión con el comité ejecutivo de la CPC, presidido por Susana Jiménez, en que se le presentará el trabajo elaborado por 80 empresarios y expertos, llamado “Motores para impulsar el crecimiento sostenible de Chile”, que contiene 50 propuestas en diversos temas.

Jara, por otra parte, inicia el miércoles un periplo por Chile, que incluye 25 paradas, entre comunas y localidades, desde Calama a Chiloé, y que finaliza el 14 de septiembre en Santiago.

Matthei, en tanto, inscribió su candidatura el sábado, misma jornada en que se selló el pacto parlamentario “Chile grande y unido” entre Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) y Demócratas.

La exalcaldesa de Providencia inicia esta nueva etapa de campaña con un despliegue por la Región de Arica, que marca el inicio de una gira “para recorrer Chile de extremo a extremo”.

La primera parada, específicamente en el Paso Fronterizo Chacalluta, tiene como eje el compromiso presidencial para “frenar la inmigración ilegal”.

Se prevé que en la jornada acudirán al Servel otras figuras que aspiran a La Moneda, como Franco Parisi, Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez Ominami. Johannes Kaiser (PNL), en tanto, lo hizo el pasado viernes.

Asimismo, en la jornada, además de los aspirantes a la máxima magistratura del país, se conocerán las listas completas de los candidatos al Parlamento.

