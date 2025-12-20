La advertencia de Cicardini por gobierno de Kast: “Representa un riesgo real para los derechos de las mujeres”

La diputada y senadora electa del Partido Socialista (PS), Daniella Cicardini, este sábado lanzó una advertencia sobre la instalación del gobierno del presidente electo José Antonio Kast, quien asume el 11 de marzo de 2026.

La vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la tienda oficialista entregó estas declaraciones en el marco del Encuentro Nacional 2025 “Mujer toma partido”.

Se trata de una cita de representantes femeninas del socialismo, que tiene como propósito principal fortalecer el liderazgo y la participación política de las mujeres militantes y líderes de la colectividad encabezada por la senadora Paulina Vodanovic.

Pero no solo eso. En la reunión, desarrollada en el Hotel Almacruz, en San Antonio 65, Santiago, las asistentes también analizaron la aplastante derrota de Jeannette Jara y la llegada del republicano al poder.

“Las mujeres socialistas de todo Chile nos hemos reunido para reflexionar sobre las razones de la derrota, el rol que asumiremos como oposición y la hoja de ruta para los próximos años”, dijo Cicardini.

La parlamentaria socialista advirtió que “la llegada de la ultraderecha representa un riesgo real para los derechos de las mujeres , y frente a eso debemos estar alertas y organizadas”.

La senadora electa, además, apuntó a la necesidad de volver a fortalecer a su sector y conectar nuevamente con la ciudadanía.

“Nuestro desafío es construir un plan que podamos ofrecerle a Chile, que nos permita reconectar con la gente. Tenemos la fuerza, la convicción y la historia para hacerlo”, cerró.