La alusión de la ministra Orellana al teléfono de Mauricio Ojeda por el allanamiento a Cariola

Una alusión al caso que mantiene al diputado Mauricio Ojeda en prisión preventiva hizo la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, a propósito de las diligencias que ordenó el Ministerio Público el día que la presidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola, dio a luz a su primer hijo.

La mañana del lunes 3 marzo, la legisladora del Partido Comunista (PC) anunció el nacimiento de Borja, el niño que tuvo con su pareja, el también diputado, Tomás de Rementería, de las filas del Partido Socialista (PS).

Esa jornada también se ordenó incautar su teléfono en el marco de una indagatoria por un presunto tráfico de influencias que surgió a partil del caso Sierra Bella, durante el análisis de la mensajería que la diputada mantuvo con la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler.

“Yo creo que el parto es uno de los momentos no solamente más emocionantes, sino también físicamente más complejos por todo lo que implica para la mujer. Es un momento único. No solo para la madre, sino que también para el hijo. Está completamente demostrado y por eso hemos trabajado mucho como país en distintos gobiernos para garantizar el derecho al apego, ¿cierto? Esas primeras horitas en que se fortalece el vínculo. Entonces, eso es lo que se interrumpió”, sostuvo la ministra Orellana en entrevista con Meganoticias.

Patricio Cooper, fiscal regional de Coquimbo, justificó la orden de allanar porque “ese día la exalcaldesa Hassler tuvo acceso a informes y, dado el nexo entre ambas, ponía en riesgo el éxito de la investigación”.

“Todas las personas que hemos pasado por un parto nos preguntamos ¿Era imprescindible en ese momento? El fiscal ha señalado, como parte de un organismo autónomo, que él no sabía que estaba en ese momento. Entonces, como dicen ellos los abogados, a confesión de parte relevo, pruebas”, comentó Orellana ante lo planteado desde el Ministerio Público.

“Debe investigarse a todas las personas por igual”

La ministra no quiso referirse a la decisión de la diputada anunciada por su abogado Juan Carlos Manríquez, en torno a elevar el reclamo por esas diligencias a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Respecto a la investigación, en nuestro país, debe investigarse a todas las personas por igual. Y por lo tanto, si el Ministerio Público tiene antecedentes, debe investigarlo. Ahora, sobre eventuales acciones que pueda tomar la diputada Cariola, están en su absoluto derecho, como ciudadana de este país. Pero en este momento yo estoy hablando como ministra de Estado y por lo tanto no me voy a referir a la posible admisibilidad o no de un recurso que se presenta. En el fondo, cuando tú vas al sistema internacional, es contra el Estado”, apuntó la jefa de cartera.

El diputado Mauricio Ojeda quedó en prisión preventiva. Foto: Ricardo Ulloa / Aton Chile.

Ante el planteamiento que le hicieron de que la incautación del teléfono móvil era imprescindible para evitar que ocurriera lo que pasó con el aparato del diputado Ojeda por una supuesta “jugarreta” de su hijo de tres años, en que terminó destruido, Orellana interrumpió y dijo: “No vamos a acusar al pequeño Borjita de que iba a poder”.

“La protección a la maternidad es una”

“Nosotros enfrentamos, cuando trabajamos con el Ministerio Público, estas disyuntivas en permanentes momentos. O sea, por ejemplo, se necesita tomar una declaración, pero de repente nosotras, que estamos a cargo de la atención psicológica de la víctima, decimos, no está preparada. Los tiempos, es cierto. Y por eso la coordinación de los organismos es tan importante. Entonces, estos dilemas no se enfrentan solo respecto a la diputada Cariola”, recalcó Orellana.

La ministra de la Mujer hizo hincapié en que “la protección a la maternidad es una” y están trabajando en eso, por ejemplo, con mujeres que están actualmente privadas de libertad.

“En Chile, en nuestro país, tenemos cientos de niños, menores de dos años, guaguas, viviendo en la cárcel y lo que queremos es que, dependiendo del delito, esto no es a rajatabla, pero dependiendo del delito que hayan cometido sus madres, puedan tener un cumplimiento alternativo de pena. Porque de verdad, ver una sala cuna íntegra dentro de una cárcel es terrible”, afirmó.