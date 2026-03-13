SUSCRÍBETE
    Política

    La apuesta del FA por defender el legado de Boric en cita con exministros

    La directiva frenteamplista convocó este jueves a un desayuno a exsecretarios de Estado y exsubsecretarios de la administración saliente. Si bien nació como un acto de agradecimiento, rápidamente el tono de la conversación se concentró en la protección de las medidas impulsadas por el ahora exmandatario.

    Por 
    David Tralma
     
    Alonso Aranda
    Directiva del FA en reunión con exautoridades del gobierno de Boric. Crésditos: FA.

    Hasta Esmeralda 759 llegaron la mañana de este jueves exautoridades del saliente gobierno del presidente Gabriel Boric y que son militantes del Frente Amplio.

    A la sede de la colectividad llegaron, entre otros, los exministros de Hacienda Nicolás Grau: Desarrollo Social, Javiera Toro; Trabajo, Giorgio Boccardo; Mujer, Antonia Orellana; Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, y Medio Ambiente, Maisa Rojas. También los exsubsecretarios Víctor Ramos, Julio Salas, Suina Chahuán, Emilia Ríos y Víctor Orellana, además del exdelegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán.

    Las figuras de la tienda que eran parte de los equipos de Boric fueron invitados por la directiva a un desayuno de camaradería, en agradecimiento al trabajo realizado en los cuatro años de gobierno.

    El gran ausente de la jornada fue el ahora exmandatario, que -según dijo su padre ayer en el cambio de mando- para estos días tiene pensado privilegiar a su familia y tomar unas vacaciones en Tierra del Fuego.

    En la cita se repitió el grito “Con fuerza y esperanza el Frente Amplio avanza”. La consigna también se escuchó ayer temprano en La Moneda, previo a que el magallánico hiciera ingreso por última vez a Palacio en calidad de presidente en ejercicio.

    Durante el desayuno, la timonel del FA, Constanza Martínez, hizo un llamado a defender el legado de Boric y dar cuenta de lo avanzado en los cuatro años que fueron Ejecutivo por sobre la autocrítica.

    La líder frenteamplista se dirigió a cada una de las exautoridades que asistieron al desayuno, para destacar la gestión en sus áreas. Por ejemplo, valoró la agenda feminista liderada por la exministra de la Mujer Antonia Orellana, los avances en materia medioambiental, entre otros.

    También se les hizo entrega de chapitas a tres nuevos militantes: la exministra Maisa Rojas, que señaló que quería defender el legado y no alejarse del proyecto político, y las exsubsecretarias Suina Chahuán (Minería) y Claudia Lagos (Educación Parvularia).

    En el caso de Rojas, la decisión de entrar a militar al FA se produjo al filo de cierre del gobierno. Fuentes de la colectividad señalan que la ahora exministra tomó la determinación luego de meditarlo bastante y que incluso hubo una conversación con Boric de por medio.

    La reunión empezó pasadas las 10.00 horas y terminó luego del mediodía. Además de Martínez, cada una de las autoridades pudo expresar su sentir tras abandonar el poder. A la salida, Maisa Rojas comentó a La Tercera que “cada ministro, cada subsecretario, cada autoridad tiene que asegurarse de que el trabajo realizado sea proyectado correctamente”.

    “No se trata de arrepentirnos de las convicciones que nos trajeron hasta aquí. No vamos a ceder ante ese disciplinamiento. Si lo que esperan es que digamos que nos arrepentimos de haber puesto en el centro la desigualdad, de haber impulsado una agenda de género o de haber planteado terminar con abusos como las AFP o el CAE, eso no va a pasar”, agregó Constanza Martínez.

    Antonia Orellana complementó: “Tuvimos un encuentro humano, rico. De agradecer mutuamente desde quienes fuimos autoridades el apoyo permanente del partido. Estuvimos conversando sobre las proyecciones del ciclo político en el que estamos, cómo defender el legado del gobierno, cómo profundizar en aspectos que quedaron incompletos y cómo apoyar desde quienes fuimos autoridades a que se desarrolle nuestro congreso ideológico”.

    Javiera Toro, otrora encargada de Desarrollo Social y Bienes Nacionales, reforzó este mensaje y advirtió que “vamos a ser una oposición que está alerta, propositiva, pero sobre todo muy firme en la defensa de lo que se ha avanzado”.

    “No vamos a permitir ningún retroceso. Porque Chile necesita más justicia social, no menos. Más igualdad, no menos. En esa senda vamos a seguir siendo actores claves y relevantes para nuestro país”, enfatizó, por su parte, el exsubsecretario del Interior Víctor Ramos.

    Rafael Collado, exsubsecretario de Seguridad, agregó, en tanto, que “nos vamos llenos de orgullo y con ganas de seguir aportando a Chile, desde las nuevas posiciones que vamos a tener”.

