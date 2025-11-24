BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La arenga de Vodanovic a los PS como nueva jefa de comando de Jara

    La timonel del PS se estrenó este lunes como generalísima. Públicamente se alineó con la estrategia de Solari de evitar peleas con Kast y centrarse en mostrar a una abanderada más propositiva. En un encuentro con los PS reconoció que el desafío de Jara "es cuesta arriba".

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Paulina Vodanovic y Jeannette Jara

    En medio del caótico viernes pasado, la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se instaló como jefa de campaña de la candidata Jeannette Jara para los últimas tres semanas de la cruzada electoral de segunda vuelta.

    Vodanovic, a quien la abanderada oficialista califica como “amiga”, llegó a Londres 76 con viento a su favor, pues el domingo anterior al anuncio mantuvo el cupo en el Senado, por la región del Maule, que había heredado tras la salida de Álvaro Elizalde al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

    Una de las primeras definiciones de la senadora socialista es defender la estrategia de que Jara debe salir a mostrar sus propuestas y medidas por sobre la lógica de endurecer el tono confrontacional en contra de su oponente en el balotaje, el republicano José Antonio Kast.

    Se trata de la misma postura que defendió sin éxito días atrás el integrante del comité estratégico, Ricardo Solari (PS). La tesis de la confrontación a Kast y de optar por una Jara mucho más propositiva puso en veredas distintas al exjefe de campaña del “En Contra” con el brazo derecho de la candidata en la primera vuelta.

    Vodanovic manifestó estar de acuerdo con la lógica de Solari, al ser consultada la semana pasada -antes de asumir como generalísima de la campaña- por este medio. “Nuestra candidata tiene fortalezas importantes como la credibilidad, empatía y en ese sentido su forma de ser es muy importante. Las críticas a Kast no deben ser solo de la candidata“, dijo la timonel del PS a La Tercera.

    Este lunes reforzó el punto. “Aquí no hay una ofensiva contra nadie, lo que hay es un deseo de nuestra candidatura de comunicarse con el país y dar a conocer los lineamientos programáticos. No da lo mismo quien gobierne, por eso vamos a seguir trabajando en terreno con mucho ánimo”, planteó la senadora antes de entrar a una reunión con los parlamentarios de su partido.

    Al igual que Solari y Vodanovic, este lunes también salió alineado con esta estrategia el nuevo vocero de la campaña, el exministro Francisco Vidal (PPD). En conversación con Cooperativa, el otrora portavoz de La Moneda dijo que él “no perdería un minuto en criticar, en atacar. No. Es plantearle al mundo, al ciudadano común y corriente el objetivo y las medidas para lograr ese objetivo en cuatro años”.

    En contraposición a la idea de mostrar a una candidata más propositiva, en el comando de Jara estuvo el caído jefe estratégico de la campaña, Darío Quiroga.

    El sociólogo independiente ideó un diseño de segunda vuelta en que Jara pasa a la ofensiva contra Kast, el que se ha seguido hasta estos días por parte del comando de la abanderada presidencial.

    Foco en las regiones

    En las diversas reuniones en las que ha participado, la presidenta del PS también ha defendido principalmente la idea de reforzar el despliegue en regiones.

    Esto lo dijo este lunes en la sede de su tienda, en París 873, al reunirse con los diversos parlamentarios que llegaron a la cita de “camaradería” que se organizó para celebrar los resultados de las elecciones.

    Allí estuvieron las senadoras electas Danisa Astudillo y Daniella Cicardini, quienes serán claves en el despliegue de Jara en el norte del país. También estuvieron los diputados Daniel Manouchehri, Daniel Melo, Leonardo Soto, Arturo Barrios, entre otros.

    Ante los presentes Vodanovic aprovechó de hablar del desafío que asumió el viernes, luego de que la candidata Jara la llamara pasadas las 22 horas del jueves. En la cita planteó que, si bien el desafío se ve cuesta arriba, el PS y sus representantes no se “amilanan” ante estos escenarios.

    En ese sentido advirtió la importancia de que la candidatura recorra el país y recoja las peticiones de la ciudadanía, más allá de que la Jara haya estado un mes visitando las regiones durante la primera vuelta, lo que se consolidó en documentos llamados “Soluciones para Chile”.

    “La campaña debe salir de Santiago y aterrizar en las regiones”, fue parte del mensaje que le entregó Vodanovic a los parlamentarios del Partido Socialista, a quienes también señaló que, por ejemplo,

    Más sobre:Paulina VodanovicJosé Antonio KastJeannette JaraEleccionesPresidenciales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo llama al Senado a escuchar “argumentos jurídicos” y dice que acusación contra Pardow “es un precedente peligroso”

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    Naufragio en Caldera: dos tripulantes nadaron hasta tierra y un tercero se encuentra desaparecido

    “Kast popular”: la estrategia territorial del abanderado republicano para la segunda vuelta

    Compañeros de celda del exdirector de la PDI, un diputado y un exjuez: los días de Vargas, Migueles y Lagos en Capitán Yáber

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    3.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    4.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Rating del domingo 23 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 23 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Vallejo llama al Senado a escuchar “argumentos jurídicos” y dice que acusación contra Pardow “es un precedente peligroso”
    Chile

    Vallejo llama al Senado a escuchar “argumentos jurídicos” y dice que acusación contra Pardow “es un precedente peligroso”

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Decathlon prepara la apertura de su tienda número 15 en el Mercado Urbano Tobalaba
    Negocios

    Decathlon prepara la apertura de su tienda número 15 en el Mercado Urbano Tobalaba

    Andrés Velasco: “El gran conflicto hoy es entre populistas autoritarios y demócratas”

    Alcaldesa Camila Merino por revés de Cencosud en Vitacura: “No midamos todo con la misma vara de la permisología”

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años
    Tendencias

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    3 recomendaciones para evitar caer en estafas durante el Black Friday

    Corte de Apelaciones confirma condena a Gabriel Ruiz Tagle por uso de información privilegiada en venta de Blanco y Negro
    El Deportivo

    Corte de Apelaciones confirma condena a Gabriel Ruiz Tagle por uso de información privilegiada en venta de Blanco y Negro

    Cambios en el directorio, problemas en el Santa Laura y desfile de técnicos: las causas de la debacle de Unión Española

    La postura de Jorge Segovia respecto de la venta de Unión Española

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Nace una nueva Sonora de Tommy Rey con su hijo y Chile tendrá dos grupos reviviendo el repertorio del fallecido cantante
    Cultura y entretención

    Nace una nueva Sonora de Tommy Rey con su hijo y Chile tendrá dos grupos reviviendo el repertorio del fallecido cantante

    FLUVIAL 2025 presenta su programa de conferencias y anuncia nuevos invitados internacionales

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia
    Mundo

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    EE.UU. aumenta presión contra Maduro con medida contra Cartel de los Soles y visita de alto militar al Caribe

    Expremier británico David Cameron revela que padece cáncer de próstata y que ya recibió tratamiento

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad