VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La cita de camaradería en la casa de Schalper en la que Magdalena Piñera explicó el apoyo de su familia a Kast

    En el lugar también algunos dirigentes plantearon que Chile Vamos, en caso que se cumplan los pronósticos y gane José Antonio Kast, debe mantener su identidad y relevar el proyecto político.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Paula Catena

    Crudo, vino, cervezas y Cola-Cola. Con ese picoteo los esperó el lunes en la noche el diputado Diego Schalper (RN) a un grupo de dirigentes de Chile Vamos.

    En su departamento en Vitacura, el parlamentario fue el anfitrión de la cita a la que acudió la hija mayor del expresidente Sebastián Piñera, Magdalena, la exsubsecretaria Katherine Martorell, el alcalde Felipe Alessandri, los diputados Andrés Longton, Carla Munizaga, Máximo Pavez, María Irene Chadwick y el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz.

    El encuentro, según algunas versiones, fue para hablar del futuro del sector. Sin embargo, una mayoría recalca que se trató de camaradería para celebrar los resultados en las elecciones parlamentarias de Longton y Schalper. La cita coincidió con un nuevo cumpleaños del fallecido expresidente Sebastián Piñera, por lo que partieron recordando varios episodios que protagonizaron junto a él e hicieron un brindis en su honor.

    La historia que se robó la jornada, dicen presentes, la contó Pavez, quien rememoró cuando con el expresidente Piñera estaban en Argentina y se subieron a un taxi. Ahí, Piñera le hizo varias preguntas al conductor sobre qué pensaba de Chile y sobre su Presidente, Sebastián Piñera, sin decir que él. Cuando se bajó del auto, otros que iban con él revelaron su identidad, lo que desató los lamentos del taxista, quien no alcanzó a pedirle una selfie al Mandatario.

    Luego de eso, Magdalena Piñera entregó unas palabras. Según tres versiones distintas, la primogénita del exjefe de Estado contó las razones del apoyo de su familia al abanderado republicano, José Antonio Kast, con quien se reunieron la semana pasada.

    Las mismas fuentes relatan que Piñera Morel, en una línea similar a lo que planteó públicamente, transmitió que su familia no se perdía sobre a qué candidato apoyar cuando en la vereda del frente hay una candidata del PC, como Jeannette Jara. “Chile está primero”, recalcó de acuerdo a las mismas versiones.

    Y es que el respaldo significó un giro respecto de la posición que tenía la familia del exmandatario sobre Kast, a quien miraban con distancia e incluso cuestionaron públicamente, apelando a que el republicano no era lo que “Chile necesitaba”.

    De hecho, el tema ha sido motivo de debate en el sector a raíz de la columna de opinión de Daniel Matamala, quien el domingo planteó en La Tercera que el apoyo de la familia Piñera Morel a Kast “es el símbolo de la rendición incondicional del piñerismo ante el kastismo”. Esto, en términos de entrega del proyecto político que representa la derecha de Piñera versus la de Kast.

    En el encuentro si bien presentes dicen que no se hizo alusión a la columna de Matamala, lo cierto es que sí se abordó sobre el futuro del proyecto político de Chile Vamos si es que los pronósticos se cumplen y es Kast quien llegue a La Moneda.

    Según una versión, Magdalena Piñera habría deslizado que el bloque debía mantener su identidad, lo que otros descartan y dicen que fue planteado por otros dirigentes. Eso sí, recalcan que hubo consenso en ese aspecto, ya que debían relevar las cosas que hizo bien la coalición y los gobiernos del expresidente. Sobre todo en un contexto en que el proyecto de Kast representa a una derecha más radical.

    Consultados sobre si hablaron del futuro de la coalición, el alcalde Alessandri indicó a este medio que sí y que el foco fue relevar que Chile Vamos tiene historia y “un presente algo complejo, pero con mucho futuro”.

    En ese sentido, agregó que “tiene experiencia, ha sido gobierno, sus cuadros saben y bajo esa premisa hay ganas de apoyar un eventual gobierno (de Kast). Al mismo tiempo y en forma paralela analizar cómo seguimos para adelante”.

    La discusión se dio en medio de las conversaciones informales que se han dado en la coalición para sondear nombres que podrían incorporarse a esa eventual administración. Esto, en un contexto en que el presidente de los republicanos, Arturo Squella, sostuvo que esa coalición ingresará al gobierno de Kast en igualdad de condiciones desde el primer momento.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaMagdalena PiñeraDiego SchalperEncuentro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desembarco republicano en el Congreso obliga a reacomodo de oficinas: DC arriesga histórico comité de senadores desde 1990

    Comisión revisora de AC contra Diego Simpertigue cita al juez a exponer su defensa el martes 9 de diciembre

    Saxo Bank publica su lista de los potenciales “cisnes negros” para la economía en 2026

    PDI allana alrededor de 30 domicilios en operativo antidrogas en Pudahuel

    El infierno personal de Anthony Hopkins en sus memorias: alcoholismo, soledad y la redención del “chico estúpido”

    Nasralla supera el millón de votos y aumenta ventaja sobre Asfura en presidenciales de Honduras

    Lo más leído

    1.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    2.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    3.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    4.
    “Chile requiere liderazgos que se atrevan a convocar”: la carta a Kast y Jara enviada por 69 concertacionistas

    “Chile requiere liderazgos que se atrevan a convocar”: la carta a Kast y Jara enviada por 69 concertacionistas

    5.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Servicios

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta

    Comienzan los pagos para vocales de mesa de las elecciones de noviembre

    Comienzan los pagos para vocales de mesa de las elecciones de noviembre

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Sunderland por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Sunderland por TV y streaming

    Comisión revisora de AC contra Diego Simpertigue cita al juez a exponer su defensa el martes 9 de diciembre
    Chile

    Comisión revisora de AC contra Diego Simpertigue cita al juez a exponer su defensa el martes 9 de diciembre

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta

    PDI allana alrededor de 30 domicilios en operativo antidrogas en Pudahuel

    Saxo Bank publica su lista de los potenciales “cisnes negros” para la economía en 2026
    Negocios

    Saxo Bank publica su lista de los potenciales “cisnes negros” para la economía en 2026

    Sala cuna universal: menos empleos y menos libertad de elegir

    Jara contradice a su comando en proyecto que pone fin al cobro de multas por circular sin TAG y Kast evita definirse

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año
    Tendencias

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    El objetivo de Pablo Lemoine y los Cóndores tras el sorteo de Australia 2027: “Nuestra final del mundo es Hong Kong”
    El Deportivo

    El objetivo de Pablo Lemoine y los Cóndores tras el sorteo de Australia 2027: “Nuestra final del mundo es Hong Kong”

    Revisa cómo quedó la tabla de la Liga de Primera tras el empate entre la U y Coquimbo Unido

    A capacidad máxima y con público visitante: Cobreloa define el aforo para la final ante Deportes Concepción

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    El infierno personal de Anthony Hopkins en sus memorias: alcoholismo, soledad y la redención del “chico estúpido”
    Cultura y entretención

    El infierno personal de Anthony Hopkins en sus memorias: alcoholismo, soledad y la redención del “chico estúpido”

    Spotify Wrapped 2025: revelan los artistas más escuchados en el mundo y Bad Bunny retoma el liderazgo

    Los Jaivas revelan a los invitados que se sumarán a su show en el Estadio Nacional

    Nasralla supera el millón de votos y aumenta ventaja sobre Asfura en presidenciales de Honduras
    Mundo

    Nasralla supera el millón de votos y aumenta ventaja sobre Asfura en presidenciales de Honduras

    Rubio denuncia la presencia de Irán y Hezbolá en Venezuela y dice que pone “en peligro” la seguridad de Estados Unidos

    Cómo será el “Rogfast”, el túnel submarino más largo y profundo del mundo que se construye en Noruega

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón