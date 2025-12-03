La cita de camaradería en la casa de Schalper en la que Magdalena Piñera explicó el apoyo de su familia a Kast

Crudo, vino, cervezas y Cola-Cola. Con ese picoteo los esperó el lunes en la noche el diputado Diego Schalper (RN) a un grupo de dirigentes de Chile Vamos.

En su departamento en Vitacura, el parlamentario fue el anfitrión de la cita a la que acudió la hija mayor del expresidente Sebastián Piñera, Magdalena, la exsubsecretaria Katherine Martorell, el alcalde Felipe Alessandri, los diputados Andrés Longton, Carla Munizaga, Máximo Pavez, María Irene Chadwick y el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz.

El encuentro, según algunas versiones, fue para hablar del futuro del sector. Sin embargo, una mayoría recalca que se trató de camaradería para celebrar los resultados en las elecciones parlamentarias de Longton y Schalper. La cita coincidió con un nuevo cumpleaños del fallecido expresidente Sebastián Piñera, por lo que partieron recordando varios episodios que protagonizaron junto a él e hicieron un brindis en su honor.

La historia que se robó la jornada, dicen presentes, la contó Pavez , quien rememoró cuando con el expresidente Piñera estaban en Argentina y se subieron a un taxi. Ahí, Piñera le hizo varias preguntas al conductor sobre qué pensaba de Chile y sobre su Presidente, Sebastián Piñera, sin decir que él. Cuando se bajó del auto, otros que iban con él revelaron su identidad, lo que desató los lamentos del taxista, quien no alcanzó a pedirle una selfie al Mandatario.

Luego de eso, Magdalena Piñera entregó unas palabras. Según tres versiones distintas, la primogénita del exjefe de Estado contó las razones del apoyo de su familia al abanderado republicano , José Antonio Kast, con quien se reunieron la semana pasada.

Las mismas fuentes relatan que Piñera Morel, en una línea similar a lo que planteó públicamente, transmitió que su familia no se perdía sobre a qué candidato apoyar cuando en la vereda del frente hay una candidata del PC, como Jeannette Jara. “Chile está primero”, recalcó de acuerdo a las mismas versiones.

Y es que el respaldo significó un giro respecto de la posición que tenía la familia del exmandatario sobre Kast, a quien miraban con distancia e incluso cuestionaron públicamente, apelando a que el republicano no era lo que “Chile necesitaba”.

De hecho, el tema ha sido motivo de debate en el sector a raíz de la columna de opinión de Daniel Matamala, quien el domingo planteó en La Tercera que el apoyo de la familia Piñera Morel a Kast “es el símbolo de la rendición incondicional del piñerismo ante el kastismo”. Esto, en términos de entrega del proyecto político que representa la derecha de Piñera versus la de Kast.

En el encuentro si bien presentes dicen que no se hizo alusión a la columna de Matamala, lo cierto es que sí se abordó sobre el futuro del proyecto político de Chile Vamos si es que los pronósticos se cumplen y es Kast quien llegue a La Moneda.

Según una versión, Magdalena Piñera habría deslizado que el bloque debía mantener su identidad, lo que otros descartan y dicen que fue planteado por otros dirigentes. Eso sí, recalcan que hubo consenso en ese aspecto, ya que debían relevar las cosas que hizo bien la coalición y los gobiernos del expresidente. Sobre todo en un contexto en que el proyecto de Kast representa a una derecha más radical.

Consultados sobre si hablaron del futuro de la coalición, el alcalde Alessandri indicó a este medio que sí y que el foco fue relevar que Chile Vamos tiene historia y “un presente algo complejo, pero con mucho futuro”.

En ese sentido, agregó que “tiene experiencia, ha sido gobierno, sus cuadros saben y bajo esa premisa hay ganas de apoyar un eventual gobierno (de Kast). Al mismo tiempo y en forma paralela analizar cómo seguimos para adelante”.

La discusión se dio en medio de las conversaciones informales que se han dado en la coalición para sondear nombres que podrían incorporarse a esa eventual administración. Esto, en un contexto en que el presidente de los republicanos, Arturo Squella, sostuvo que esa coalición ingresará al gobierno de Kast en igualdad de condiciones desde el primer momento.