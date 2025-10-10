SUSCRÍBETE
Política

La cita del diputado Jorge Alessandri con los ex generales directores de Carabineros Ricardo Yáñez y Mario Rozas

La reunión del parlamentario de la UDI con los exjefes policiales se dio ad portas de un nuevo aniversario del estallido social.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Diputado Jorge Alessandri (UDI), junto a los exgenerales directores de Carabineros Mario Rozas y Ricardo Yáñez.

En un encuentro realizado ayer jueves en un café de la comuna de Providencia, el diputado Jorge Alessandri (UDI) se reunió con los ex generales directores de Carabineros Mario Rozas y Ricardo Yáñez, en un espacio de conversación y reconocimiento a la labor policial.

Durante la reunión, los ex altos mandos expresaron su agradecimiento al parlamentario por el constante apoyo brindado a Carabineros de Chile durante el estallido social, periodo en que, según destacaron, el diputado Alessandri fue una de las voces que defendió la institucionalidad y la labor de la policía uniformada en un contexto de alta presión pública y política.

En la oportunidad, Yáñez y Rozas además grabaron un video de respaldo al diputado Alessandri, material que será difundido en el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario del estallido social.

El diputado Alessandri valoró el gesto y reiteró su compromiso con las instituciones de orden y seguridad, señalando que “Carabineros cumple una labor fundamental para el resguardo del orden público y la seguridad de los chilenos, y siempre contarán con mi respeto y apoyo en su tarea de proteger a la ciudadanía”.

En el caso de Rozas, su salida del alto mando de Carabineros se selló en noviembre de 2020, luego de un procedimiento policial que dejó a menores baleados dentro del hogar colaborador del Sename Carlos Macera, de la comuna de Talcahuano. Sin embargo, ese solo sería corolario de una estadía turbulenta en la jefatura de la institución uniformada, marcado por informes internacionales críticos por el actuar policial en el estallido social, a partir de la serie de lesiones oculares ocurridas en ese periodo, la caída de un joven desde el puente Pío Nono, entre otros.

Yáñez, en tanto, renunció al cargo de general director de Carabineros el 27 de septiembre de 2024, ante su inminente formalización por su presunta responsabilidad en delitos omisivos en el contexto del estallido social.

Alessandri, por su parte, actual diputado por el apetecido distrito 10 de la Región Metropolitana (RM), se encuentra en plena campaña electoral por un nuevo periodo en el Congreso.

