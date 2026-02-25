La cita más esperada del traspaso: Sedini y Vallejo se sientan a ordenar la vocería

A las 15.00 horas comenzó una de las bilaterales más esperadas del traspaso de mando entre los ministros del Presidente Gabriel Boric y el Mandatario electo José Antonio Kast. ¿Las protagonistas? La secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, y quien será su sucesora a partir del próximo 11 de marzo, Mara Sedini.

La cita entre las voceras de Boric y Kast, uno de los puestos más expuestos de cada administración, es la última de 25 encuentros previstos previo al cambio de mando en el que el republicano ascenderá al poder (el 5 de marzo se reunirán presencialmente los ministros de Ciencia, pero la semana pasada ya se vieron las caras de manera telemática).

25/02/2026 - MARA SEDINI JUNTO A CAMILA VALLEJO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

En el oficialismo y en la oposición reconocen que la comparación ha sido inevitable. No solo porque ambas representan a una generación más joven a la que tradicionalmente ha ocupado la vocería de Palacio , sino también por un estilo frontal y de alto perfil público que han marcado sus respectivas trayectorias.

Sobre ese paralelo, Sedini les restó importancia en entrevista con La Tercera a fines de enero: “No me preocupa ni creo que sea algo relevante. El Presidente me dio un mandato claro y me eligió por quién soy yo, la personalidad que tengo, mis características y eso es lo que tengo que poner al servicio de Chile. El resto de las comparaciones no me llaman. Creo que lo importante es poner el sello propio a los distintos cargos”.

Vallejo está acompañada de parte de su equipo, como el subsecretario de Gobierno, Erwin Díaz (PS), su jefe de gabinete y el director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Pablo Paredes. Sedini, en tanto, llegó con el subsecretario de la cartera, José Francisco Lagos, y el futuro Secom, Felipe “Yeti” Costabal.

Este último fue uno de los principales creativos de la campaña presidencial de José Antonio Kast. Por ejemplo, estuvo detrás del exitoso jingle “Vota 5, vota Kast”. Por lo mismo, también se ha generado expectación respecto de su encuentro con Pablo Paredes, quien, por su parte, también fue una de las claves de la cruzada electoral que llevó a su sector a La Moneda. De hecho, él promovió la idea de que Boric se subiera al icónico árbol de Punta Arenas. Aunque ambos están ligados al mundo creativo, Costabal y Paredes no se conocen de antes.

En la cita no se consideraron los encargados de la División de Organizaciones Sociales (DOS), ya que en la administración entrante -aseguran- que el perfil ya está definido, pero no es un nombramiento cerrado.

La cita se proyectó como una “general de traspaso”, donde se abordarán las materias que le competen al ministerio con oficinas en La Moneda.

La tarea principal y más reconocida de la cartera es llevar las comunicaciones del Ejecutivo y encabezar las vocerías de cada gobierno, un tema en el que Vallejo le podrá contar sobre su experiencia como portavoz de Palacio. En medio de esa labor ella ha debido enfrentar diversas crisis, como el caso de Manuel Monsalve, el lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado, la fallida compra de la casa de Salvador Allende o los polémicos indultos a presos del estallido social.

Uno de los temas que la ministra Vallejo ha transmitido que le gustaría comentar con Sedini es la complejidad que muchas veces se tiene desde la vocería para poder instalar temas que son de interés del Ejecutivo, ya que por lo general los puntos de prensa se concentran, ha dicho la exdiputada, en pleitos políticos y las polémicas de la contingencia.

La Segegob también tiene otros temas de interés, como una agenda legislativa propia, el presupuesto ministerial y otros aspectos de la cartera que, dicen en La Moneda, estarán sobre la mesa en el encuentro de esta tarde.