La cólera que acumula el Frente Amplio por el relato crítico de Jara sobre el gobierno

“Hemos dejado que la derecha ningunee al gobierno”. La frase la emitió la presidenta del Partido Socialista (PS) y jefa de campaña de Jeannette Jara, Paulina Vodanovic, esta semana en Radio Infinita.

En el Frente Amplio (FA) coinciden en el punto. Pero sorprende que se llegue a esa conclusión a tan pocos días del balotaje que enfrentará a la exministra con José Antonio Kast (Partido Republicano).

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Desde que Jara (Partido Comunista) ganó la primaria oficialista y pasó a representar a todos los partidos de la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric en la contienda, en el FA ha sido una constante la incomodidad en torno al relato que ella y su equipo más cercano han construido, caracterizado por separar aguas con la actual administración, de la que ella fue parte desde marzo de 2022 y hasta abril de este año.

La exministra Jara no solo ha dejado en claro en varias oportunidades que ella no se considera continuidad de Boric, sino que incluso ha criticado la gestión del gobierno en duros términos. Sin ir más lejos, dio luz verde a la acusación constitucional contra Diego Pardow (FA), cuestionó el desempeño del ministro Carlos Montes (Vivienda) y la propuesta de presupuesto 2026 del Ejecutivo, entre varios episodios más.

En el FA han evitado hacer críticas públicas en torno a esa molestia. Aseguran que hoy el único objetivo es vencer a Kast y la derecha que él representa en la elección de este domingo y que, por lo mismo, la forma en que Jara pretende conseguir eso no debe ser cuestionada ahora.

Sin embargo, en privado sí aceptan que es algo que preocupa. El jueves de la próxima semana, de hecho, está programada la sesión del comité central del FA, su máxima instancia de decisión partidaria, que promete ser una oportunidad para analizar, con resultados en mano, la estrategia de campaña.

Macarena Energici

Por ahora, en el partido alertan que si Jara ni siquiera fue capaz de obtener un piso del 30% en la primera vuelta -que es la aprobación que ha recibido históricamente la administración de Boric de acuerdo a distintos sondeos- es posible que el relato crítico del gobierno no ha sido del todo exitoso electoralmente. Y temen que eso se vuelva a evidenciar este domingo.

Voces del FA advierten que la campaña se desarrolló en sintonía con la postura de la derecha sobre que la actual administración fue desastrosa. A modo de ejemplo, recuerdan que el estratega de Jara, el senador Daniel Núñez (PC), ha dicho que fue un gobierno de “resultados muy modestos”. Él mismo planteó que si la candidata es continuidad de alguien, es de Michelle Bachelet.

Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

En el FA atribuyen la postura crítica del gobierno que ha adoptado el comando, en parte, a que la colectividad que encabeza Constanza Martínez no tiene protagonismo en el núcleo de la campaña. De hecho, ese fue un tema abordado en la última sesión del comité central, realizada después de la primera vuelta. También fue un reclamo que la timonel hizo a Darío Quiroga cuando él era el estratega de la campaña.

Aunque Camila Miranda, militante de la colectividad, se ha hecho cargo del área de contenidos, ven que el PS y el PC han acaparado los espacios de poder.

A modo de ejemplo, en el partido destacan que en el último debate Jara estuvo rodeada de dirigentes del FA que fueron a apoyarla. Entre ellos, Miranda, los senadores electos Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez, el alcalde Miguel Concha, el diputado Gonzalo Winter y el diputado electo Ignacio Achurra. Sin embargo, la abanderada ha preparado su participación en debates principalmente con el PS y el PC.

En ese entendido, es extendida la idea de que como partido han cumplido un rol territorial y comunicacional más que estratégico en esta campaña. Algunas fuentes, eso sí, deslizan que el resultado de la primaria -en que Winter fue derrotado ampliamente por Jara- puede haber determinado que la campaña se desarrolle así.

Fuentes de la colectividad aseguran que pueden entender que la abanderada quiera tomar distancia del Ejecutivo y hacer ver que ella representa un proyecto diferente, pensado para un momento distinto, pero que no por eso debe desconocer el hecho de ser oficialista y continuidad de este gobierno a través de críticas profundas.

En esa línea, en el FA resienten que la exministra no sea capaz de rebatir con cifras las críticas que ha emitido Kast hacia el gobierno. Y, peor aun, temen que eso termine por sumar al molino del republicano más que beneficiarla electoralmente a ella.