VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La cólera que acumula el Frente Amplio por el relato crítico de Jara sobre el gobierno

    En el partido en que milita el Mandatario resienten que la abanderada quiera ampliar su base de apoyo en base a críticas al gobierno del que ella fue parte. Y, peor aun, temen que eso termine por perjudicarla electoralmente este domingo. El relato se ha dado de esa forma, creen, porque el PS y el PC concentran el poder del comando.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    “Hemos dejado que la derecha ningunee al gobierno”. La frase la emitió la presidenta del Partido Socialista (PS) y jefa de campaña de Jeannette Jara, Paulina Vodanovic, esta semana en Radio Infinita.

    En el Frente Amplio (FA) coinciden en el punto. Pero sorprende que se llegue a esa conclusión a tan pocos días del balotaje que enfrentará a la exministra con José Antonio Kast (Partido Republicano).

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Desde que Jara (Partido Comunista) ganó la primaria oficialista y pasó a representar a todos los partidos de la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric en la contienda, en el FA ha sido una constante la incomodidad en torno al relato que ella y su equipo más cercano han construido, caracterizado por separar aguas con la actual administración, de la que ella fue parte desde marzo de 2022 y hasta abril de este año.

    La exministra Jara no solo ha dejado en claro en varias oportunidades que ella no se considera continuidad de Boric, sino que incluso ha criticado la gestión del gobierno en duros términos. Sin ir más lejos, dio luz verde a la acusación constitucional contra Diego Pardow (FA), cuestionó el desempeño del ministro Carlos Montes (Vivienda) y la propuesta de presupuesto 2026 del Ejecutivo, entre varios episodios más.

    En el FA han evitado hacer críticas públicas en torno a esa molestia. Aseguran que hoy el único objetivo es vencer a Kast y la derecha que él representa en la elección de este domingo y que, por lo mismo, la forma en que Jara pretende conseguir eso no debe ser cuestionada ahora.

    Sin embargo, en privado sí aceptan que es algo que preocupa. El jueves de la próxima semana, de hecho, está programada la sesión del comité central del FA, su máxima instancia de decisión partidaria, que promete ser una oportunidad para analizar, con resultados en mano, la estrategia de campaña.

    Macarena Energici

    Por ahora, en el partido alertan que si Jara ni siquiera fue capaz de obtener un piso del 30% en la primera vuelta -que es la aprobación que ha recibido históricamente la administración de Boric de acuerdo a distintos sondeos- es posible que el relato crítico del gobierno no ha sido del todo exitoso electoralmente. Y temen que eso se vuelva a evidenciar este domingo.

    Voces del FA advierten que la campaña se desarrolló en sintonía con la postura de la derecha sobre que la actual administración fue desastrosa. A modo de ejemplo, recuerdan que el estratega de Jara, el senador Daniel Núñez (PC), ha dicho que fue un gobierno de “resultados muy modestos”. Él mismo planteó que si la candidata es continuidad de alguien, es de Michelle Bachelet.

    Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    En el FA atribuyen la postura crítica del gobierno que ha adoptado el comando, en parte, a que la colectividad que encabeza Constanza Martínez no tiene protagonismo en el núcleo de la campaña. De hecho, ese fue un tema abordado en la última sesión del comité central, realizada después de la primera vuelta. También fue un reclamo que la timonel hizo a Darío Quiroga cuando él era el estratega de la campaña.

    Aunque Camila Miranda, militante de la colectividad, se ha hecho cargo del área de contenidos, ven que el PS y el PC han acaparado los espacios de poder.

    A modo de ejemplo, en el partido destacan que en el último debate Jara estuvo rodeada de dirigentes del FA que fueron a apoyarla. Entre ellos, Miranda, los senadores electos Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez, el alcalde Miguel Concha, el diputado Gonzalo Winter y el diputado electo Ignacio Achurra. Sin embargo, la abanderada ha preparado su participación en debates principalmente con el PS y el PC.

    En ese entendido, es extendida la idea de que como partido han cumplido un rol territorial y comunicacional más que estratégico en esta campaña. Algunas fuentes, eso sí, deslizan que el resultado de la primaria -en que Winter fue derrotado ampliamente por Jara- puede haber determinado que la campaña se desarrolle así.

    Fuentes de la colectividad aseguran que pueden entender que la abanderada quiera tomar distancia del Ejecutivo y hacer ver que ella representa un proyecto diferente, pensado para un momento distinto, pero que no por eso debe desconocer el hecho de ser oficialista y continuidad de este gobierno a través de críticas profundas.

    En esa línea, en el FA resienten que la exministra no sea capaz de rebatir con cifras las críticas que ha emitido Kast hacia el gobierno. Y, peor aun, temen que eso termine por sumar al molino del republicano más que beneficiarla electoralmente a ella.

    Más sobre:Elecciones 2025PolíticaLa Tercera PMFrente AmplioJeannette JaraSegunda VueltaJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Necesitamos una heroína con defectos”: la actriz Milly Alcock revela los detalles de la película Supergirl

    El errático manejo de Orsini de la comisión revisora de la acusación a Simpertigue

    Por viaje con licencia médica: bancada UDI pide a la Corte Suprema abrir cuaderno de remoción contra juez Urrutia

    María Corina Machado en Oslo: los escenarios que se abren ahora para la líder opositora venezolana

    Camila Merino y ley de seguridad municipal: “Ahora nuestros patrulleros podrán detener sin que los carabineros estén presentes”

    Ingeniera y hepta puntaje nacional sobre PAES M2: “Es súper díficil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez”

    Lo más leído

    1.
    Franco Parisi y segunda vuelta presidencial: “Lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile”

    Franco Parisi y segunda vuelta presidencial: “Lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile”

    2.
    Jara publica comprobante de pago de deuda de TAG y acusa que documento “falso” provino de la Municipalidad de Santiago

    Jara publica comprobante de pago de deuda de TAG y acusa que documento “falso” provino de la Municipalidad de Santiago

    3.
    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    4.
    División en comando de Kast enreda puesta en escena del 14-D y echa pie atrás celebración en Estadio de La Florida

    División en comando de Kast enreda puesta en escena del 14-D y echa pie atrás celebración en Estadio de La Florida

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    Rating del miércoles 10 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 10 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El errático manejo de Orsini de la comisión revisora de la acusación a Simpertigue
    Chile

    El errático manejo de Orsini de la comisión revisora de la acusación a Simpertigue

    Por viaje con licencia médica: bancada UDI pide a la Corte Suprema abrir cuaderno de remoción contra juez Urrutia

    Camila Merino y ley de seguridad municipal: “Ahora nuestros patrulleros podrán detener sin que los carabineros estén presentes”

    David Bravo reitera críticas al gobierno y dice que “el mercado laboral sigue bastante anémico”
    Negocios

    David Bravo reitera críticas al gobierno y dice que “el mercado laboral sigue bastante anémico”

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Pese a reparos Contraloría, Hacienda buscará clarificar en proyecto de ley que FES no debe contabilizarse como gasto público

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor
    Tendencias

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)

    Cómo EEUU incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, según Trump

    “Que la ANFP cumpla con su obligación”: la carta con la que Unión Española y Deportes Iquique piden anular sus descensos
    El Deportivo

    “Que la ANFP cumpla con su obligación”: la carta con la que Unión Española y Deportes Iquique piden anular sus descensos

    Coquimbo se alista para recibir en 2026 el primer triatlón 5150 de Chile

    La petición del Sifup que la ANFP no incluye en las bases que propone al Consejo de Presidentes

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    “Necesitamos una heroína con defectos”: la actriz Milly Alcock revela los detalles de la película Supergirl
    Cultura y entretención

    “Necesitamos una heroína con defectos”: la actriz Milly Alcock revela los detalles de la película Supergirl

    Se ha hecho justicia con Toto: la revancha de la banda que vuelve a Chile con su show más masivo

    Eltit, Fuguet y Baradit: juicio a la elección de libros chilenos que viajan a la Feria de Frankfurt 2027

    María Corina Machado en Oslo: los escenarios que se abren ahora para la líder opositora venezolana
    Mundo

    María Corina Machado en Oslo: los escenarios que se abren ahora para la líder opositora venezolana

    Ucrania sitúa en casi 700 los niños muertos desde el inicio de la invasión rusa

    María Corina Machado afirma que volverá a Venezuela lo antes posible: “No depende de la salida o no del régimen”

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio