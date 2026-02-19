La defensa privada de Boric a Pakarati y la mayor autonomía de Rapa Nui

Rapa Nui, 19 de febrero 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric Font, encabeza la presentacion de los avances de los proyectos de infraestructura en el Aeropuerto Mataveri. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

En medio de manifestaciones y tras aterrizar en Rapa Nui, este miércoles el Presidente Gabriel Boric se reunió en privado con Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, el Honui, el Consejo del Mar, el Consejo de Ancianos y otras autoridades locales.

La actividad fue sin prensa y este jueves, en el marco de su gira por la isla a tres semanas de dejar el poder, el Mandatario comentó que el encuentro fue provechoso y honesto.

Allí, Boric sinceró su postura respecto de materias de la contingencia que han marcado la política de Rapa Nui en los últimos meses.

Una de ellas fue su defensa a Manahi Pakarati, diplomática de origen rapanui que el pasado 6 de enero fue removida de su cargo de embajadora de Chile en Nueva Zelanda, luego de postear imágenes en sus redes sociales en defensa de la autodeterminación de la isla.

Boric partió hablando de su relación con Pakarati, a quien nombró como encargada de Protocolo. Dijo ante los presentes que se llegó a sentir orgulloso de ella cuando llegó al cambio de mando de 2022 con la tradicional vestimenta pascuense. Acto seguido abordó su polémica remoción.

Ante el consejo reveló el intercambio qué ambos tuvieron cuando ella decidió dejar dicho cargo para partir a Wellington para encargarse de la embajada de Nueva Zelanda.

Según coinciden los presentes, Boric defendió que la discusión sobre la autodeterminación de los pueblos forma parte del Derecho Internacional y aseguró que, si bien su gobierno decidió remover a Pakarati de su cargo por el posteo que hizo, él se opuso a un castigo mayor.

El mandatario hizo referencia a que hubo presiones desde la derecha para que Pakarati no solo dejara de representar a Chile en Wellington, sino que también fuera expulsada de Cancillería.

“Yo no era de esa posición”, habría dicho el mandatario. según un asistente. La misma fuente señala que el Presidente dijo que “exigió” que la diplomática siguiera en el servicio.

Defensa a mayor autonomía de la isla

El Presidente Boric llegó a Rapa Nui en medio de fuertes críticas por viajar recién a tres semanas de terminar su mandato. La alcaldesa Elizabeth Arévalo Pakarati acusó que su visita fue solo para “cumplir” y no convertirse en el único jefe de Estado en no pisar Rapa Nui durante su período.

Las mismas críticas recibió Boric en el encuentro. Según el senador Tomás de Rementería (PS), presente en la cita, el Presidente respondió que hubo otros intentos anteriores de viajar a la isla, que no se pudieron concretar por culpa de emergencias qué surgieron.

A su vez, el Mandatario también abordó el rechazo a la consulta -empujada por el Ejecutivo- que se realizó en la isla, donde se rechazó con casi el 90% de los votos una mayor autonomía en el territorio.

El Mandatario partió su alocución afirmando qué respetaba la decisión y que no era de los que creía que la gente no entendió lo que se votó. También compartió que en base a lo que él ha podido observar, la población local sí quiere mayor autonomía y que eso es compatible con una fuerte presencia del Estado, considerando que han llegado nuevos problemas a la isla como el tráfico de drogas.

Además, aseguró que sigue compartiendo la misma “convicción” de que se requiere mayor autonomía y recordó que llegó a abordar el tema en clases que a él le tocó impartir en la facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Junto a eso, advirtió que pese a dejar el Ejecutivo en unos días más, seguirá empujando esta idea.