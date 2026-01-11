SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    La definiciones de timoneles del PC y FA tras llamados a reflexión de Boric y Jara

    Ambos dirigentes insistieron en que la responsabilidad recae en los partidos, no en los votantes, y abordaron desafíos tanto internos como de política internacional.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez; y el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona. MARIO TELLEZ

    Los timoneles del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, y del Partido Comunista (PA), Lautaro Carmona, abordaron la necesidad de que la izquierda realice una autocrítica sobre los factores que llevaron a su derrota electoral de 2025. Ambos dirigentes coincidieron en que la responsabilidad recae en los partidos, no en los votantes; y destacaron la importancia de analizar los errores internos y la comunicación con la ciudadanía.

    En entrevista con el programa Estado Nacional de TVN, Martínez -haciendo referencia a los dichos del Presidente Gabriel Boric- sostuvo que “la izquierda que solo culpa al adversario está condenada a diluirse en el momento cierto que puede ser de la reflexión de la autocrítica”.

    La dirigente del Frente Amplio señaló que “no todo es culpa de los otros… tenemos responsabilidad en la conducción de este proceso y de cómo obtuvimos una derrota frente a la ultraderecha… debemos hacer una reflexión incómoda, pero descarnada para poder seguir avanzando”, en sintonía con lo expresado por la excandidata presidencial del PC, Jeannette Jara, durante la tradicional Fiesta de los Abrazos.

    En la oportunidad, Jara manifestó que “si nosotros queremos seguir y proyectarnos hacia el futuro, debemos hacer una reflexión incómoda (…) pero descarnada”.

    Por su parte, Lautaro Carmona subrayó que la autocrítica debe ser interna y específica de cada partido. “No solo el Partido Comunista, también el Partido Socialista… la autocrítica no es una frase, es una conducta, y haremos cada uno desde lo propio”, afirmó, y enfatizó que “el problema no es de la gente que vota, el problema es de las fuerzas políticas que nos tocaba dar una explicación… nunca, para mí, el ciudadano, el votante es responsable, nunca”.

    La definiciones de timoneles del PC y FA tras llamados a reflexión de Boric y Jara

    Carmona y Martínez coincidieron en que la derrota electoral tuvo causas multifactoriales. Entre ellas mencionaron la pérdida de la reforma tributaria al inicio del gobierno, el proceso constituyente que se perdió en septiembre y la demora en implementar reformas estructurales.

    Martínez además destacó la falta de comunicación con la ciudadanía sobre temas de seguridad, vivienda y salud, que influyeron en la evaluación de la gestión gubernamental. “La gente sabe lo que quiere… lo que ustedes no lograron hacer fue canalizar esas inquietudes y darles solución”, afirmó.

    En esa línea, las declaraciones de ambos timoneles hicieron eco de los dichos del Presidente Gabriel Boric en una entrevista con El País, en donde el Mandatario reconoció que “no logramos para la mayoría de la población ser lo suficientemente creíbles. La izquierda sigue sin representar el deseo de orden. El orden no tiene por qué ser de derecha”, y agregó que “uno tiene que estar permanentemente poniendo a prueba ante buenos argumentos sus propias razones”, reforzando la necesidad de autocrítica y evaluación constante.

    Finalmente, ambos dirigentes coincidieron en la importancia de mantener cercanía y empatía con la ciudadanía. Martínez sostuvo que “es un tema de empatía, cercanía con proyectos, con propuestas… Nadie puede reemplazar a otro partido político, ni tampoco a la coalición, todos tendremos que ver qué cosas podrían haber sido distintas… aquí es multifactorial”.

    La definiciones de timoneles del PC y FA tras llamados a reflexión de Boric y Jara MARIO TELLEZ

    Política internacional y derechos humanos

    Martínez abordó también la política exterior y la defensa del derecho internacional. “El respeto irrestricto a los derechos humanos y al derecho internacional… donde sea… no puede ser que la ley del más fuerte rija las relaciones internacionales entre los países”, afirmó, criticando intervenciones unilaterales como la de Donald Trump en Venezuela, que calificó de “autoritarismo muy brutal”.

    En el contexto regional, la timonel del Frente Amplio alertó sobre la postura de la derecha chilena, que “pone en riesgo nuestra soberanía y acuerdos estratégicos como los de Codelco”. Además, llamó a considerar los contextos históricos de cada país, como en el caso de Cuba: “Es una democracia adecuada a lo que es la historia, el desarrollo que tiene hoy por opción Cuba”, afirmó.

    En ese sentido, agregó que “la ley que acusa que en Cuba se promueve el terrorismo incluso permite desarrollar vacunas, medicamentos, cuestiones vinculadas a la niñez… no se puede juzgar con criterios externos sin considerar la historia del país”.

    La definiciones de timoneles del PC y FA tras llamados a reflexión de Boric y Jara STRINGER

    Respecto a Venezuela, Martínez recordó que “el dolor del pueblo venezolano no puede costar lo que le costó Irak”, en referencia a la intervención militar estadounidense.

    Carmona agregó que la discusión sobre democracia y derechos humanos no se limita a Chile, sino que incluye escenarios complejos en otros países de la región, como Nicaragua y Cuba, y que la izquierda debe asumir una postura clara y coherente frente a ellos.

    Portada del dia

    Servicios

    Chile

    Negocios

    Tendencias

    El Deportivo

    Finde

    Cultura y entretención

    Mundo

    Paula

