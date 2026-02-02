La despedida a Gabriel Boric que prepara su club de fans para “agradecer todo lo que hizo por Chile”

La Plaza de la Constitución, frente a La Moneda. Ese es el lugar escogido por los adherentes del Presidente Gabriel Boric para despedir, tras cuatro años de administración, al actual gobierno. El evento, que empezará a las 10.00 horas del próximo 7 de marzo, fue organizado por el colectivo “Unidos con Boric“, que se autoproclama como ciudadano.

“Vamos a despedir al presidente como se merece y a agradecer todo lo que hizo por Chile”, dice la convocatoria difundida en redes sociales.

El mismo colectivo ya ha coordinado este tipo de hitos, de los que incluso el presidente ha participado. Así lo hizo, por ejemplo, el 16 de marzo del año pasado, cuando cerca de 600 personas -de acuerdo a estimaciones de Carabineros- llegaron a la misma plaza para dar el inicio al último año de su administración.

En esa ocasión, quien acompañó a Boric fue Gabriela Cortés, una influencer conocida en redes sociales como Quintrala Colorada. Ella se ha desempeñado como vocera del colectivo "Unidos con Boric".

Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

El encuentro de marzo de este año promete tener un cariz especial. No solo es el cierre de la “era Boric”, sino que también el inicio del gobierno de José Antonio Kast, quien genera una alta animadversión en los adherentes del actual mandatario. Se da, además, en un período en que Boric se ha esforzado por construir un relato sobre los avances de su administración que él pretende dejar como legado.

Aunque estos eventos son organizados por este colectivo, es usual que militantes y dirigentes del Frente Amplio (FA), el partido en el que Boric milita, se sumen a las convocatorias. Del último, de hecho, participó Constanza Martínez, la presidenta de la colectividad, además de la diputada Gael Yeomans.

Desde ya, el diputado y senador electo Diego Ibáñez (FA) adelantó que él participará del próximo. “El sábado 7 de marzo nos juntamos en La Moneda, para darle una bonita despedida a nuestro Presidente”, escribió en su cuenta de Instagram.

La primera convocatoria de este tipo se realizó el sábado 30 de septiembre del 2023, en la misma plaza. En ella el mandatario saludó a los manifestantes desde uno de los balcones de La Moneda y luego salió de Palacio para reunirse con sus adherentes. Ahí, con micrófono en mano, se dirigió a los presentes.

La segunda se realizó el 16 de marzo de 2024. Boric también saludó en primera instancia desde uno de los balcones de Palacio. Luego, bajó para dar un discurso y saludar.

Desde Presidencia, cuya dirección administrativa debe autorizar actividades en la Plaza de la Constitución, reconocieron que el hito que actualmente se planifica se trata de una solicitud que aún está en curso.