La dura acusación del FA contra Jara en la previa de las primarias: “No se tomó en serio su promesa de no mentir”

A 3 días de las elecciones primarias del oficialismo, los dardos dentro del sector no paran, y la tensión sigue escalando.

Bajo este marco, no es sorpresa que el Frente Amplio apunte -nuevamente- contra la contendora del PC, Jeannette Jara.

Así lo hizo esta jornada el secretario general de esa colectividad, Andrés Couble, en Desde la Redacción, programa de streaming de La Tercera.

“Ayer el PC salió con unas gráficas diciendo que hay propuestas concretas (...) esto me preocupa porque Jeannette Jara en su primer capítulo de franja dijo ‘yo les hago una promesa, no mentiré’, y ayer sus propuestas eran mayor crecimiento económico sin decir cómo se va a hacer o si eso va a ser impulsado por la demanda interna. Es mentira “, comenzó diciendo.

“Dice ‘fin a las listas de espera’, sin decir cómo se va a hacer cargo de la infraestructura hospitalaria. Eso es mentira. Decir ‘fin a las listas de espera’ sin tener un plan concreto para terminarlas cuando hay un problema que se arrastran por 30 años diciendo que simplemente es cosa de voluntad, es mentira. Si tuviera el plan concreto de dónde salen los recursos, de cómo se aumenta la infraestructura hospitalaria, yo podría creer que ahí hay una verdad, pero si es solo un eslogan, creo que es mentira”, continuó acusando.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Luego, agregó: “Si dice ‘vamos a construir 360 mil viviendas, 100 mil más de las que ha construido este gobierno’, sin decir qué va a hacer distinto a este gobierno, cómo va a poner los recursos, cómo va a construir, es mentira”.

“Decir que va a ser un tren de Santiago a Copiapó, es mentira. O sea, la cantidad de viajes que hay entre Santiago a Copiapó no dan por ningún lado para financiar un tren”, aseguró.

Dicho eso, reafirmó que estas propuestas “son mentiras”, ya que “no hay un camino claro para concretarlas”.

“Me parece entonces que la candidata no se tomó en serio su promesa de no mentir y el partido pareciera que no se está tomando en serio la posibilidad rea de llegar a la Presidencia” , cerró el frenteamplista.

Emplazamiento al PC

En materia internacional, el secretario general del FA sacó a colación la postura del PC en torno a Venezuela.

En ese sentido, destacó que el Presidente Boric fue capaz de condenar el régimen de Nicolás Maduro, pero que tenía dudas de que Jara -en caso de llegar a La Moneda- pueda hacerlo.

Esto, “no porque ella no lo crea”, sino por su casa política, explicó.

“Por ejemplo, cuando tuvimos la elección donde no transparentaban las actas, la posición del Partido Comunista fue bastante obsecuente con la dictadura de Maduro”, reprochó.

“Si la presidenta fuera Jeannette Jara y sale a condenar y tiene a su partido diciendo otra cosa, claramente debilita esa posición internacional” , aseguró.