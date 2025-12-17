SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    La foto de Vodanovic y Quintana que profundiza el debate sobre la unidad amplia de la izquierda como oposición

    En el PS, el PPD y la DC son comunes las dudas sobre continuar de la mano con el FA cuando asuma José Antonio Kast. Este martes los timoneles de los dos primeros, junto al senador Iván Flores, tuvieron una conversación inicial que promete repetirse, con la mira en una nueva política de alianzas. La timonel socialista, eso sí, también ha tenido acercamientos con el PC.

    Cristóbal Fuentes 
    Cristóbal Fuentes

    Este martes por la tarde, en el Congreso Nacional, los senadores Paulina Vodanovic (PS), Jaime Quintana, Ricardo Lagos Weber (ambos del PPD) e Iván Flores (DC) se toparon mientras tomaban café. Se quedaron hablando unos minutos y, mientras estaban en eso, la timonel de los socialistas decidió tomar una foto para capturar el momento.

    Aunque se trata de algo casual, los presentes reconocen que el trasfondo es una conversación abierta en el sector sobre la política de alianzas tras la derrota de Jeannette Jara (Partido Comunista) en la elección presidencial del domingo.

    Un nuevo y recreado esfuerzo por unir a la centroizquierda con el Socialismo Democrático es francamente posible. Es indispensable para defender nuestros principios y posturas comunes, tal como lo hicimos en la Concertación, pero mirando los nuevos tiempos y sumando a otros de la cercanía. Ningún extremo”, dijo el senador Flores a este medio, consultado por la fotografía. Y agregó que espera seguir conversando con sus pares.

    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En los partidos del Socialismo Democrático, así como también en la Democracia Cristiana (DC), no es clara la intención de querer continuar en alianza con el Frente Amplio (FA) y los comunistas a partir de marzo próximo año, cuando sean oposición al gobierno de José Antonio Kast. Sobre todo después del fracaso del domingo, en que la unidad de toda la izquierda demostró no ser suficiente para hacer frente a la derecha.

    Una vez conocido el resultado, el presidente de la DC, Francisco Huenchumilla, afirmó que en las próximas semanas su colectividad “tomará las decisiones políticas, estratégicas y tácticas que correspondan”.

    Sumado a eso, este martes la Fundación Por la Democracia, ligada al PPD, difundió un documento que propone la consolidación de un polo de centroizquierda entre esa colectividad, el Partido Liberal y el Radical. Y, en el mejor de los casos, sumar también a la DC y a los socialistas. En el texto se plantea que este esfuerzo puede concretarse a través de una federación o un nuevo partido. Lo importante: con el PS y el FA al margen.

    En esa dirección, la mañana del martes, en entrevista con Desde la redacción, de La Tercera, el secretario general del PPD, José Toro, instó a crear una alianza amplia de la centroizquierda para ser oposición al gobierno de Kast. En particular, con la DC, radicales y liberales. Lo planteó, eso sí, como un anhelo personal.

    El jefe de bancada de los diputados de la DC, Héctor Barría, sinceró que la fusión con el PPD es algo que se puede conversar. “Es una posibilidad que hay que explorar. Ahora bien, en la DC tenemos un profundo respeto por la historia de nuestro legado, nuestros próceres (...). Hay que conversar, esto requiere de mucho diálogo. Pero sin duda hay coincidencia en generar un polo de atracción desde el centro progresista”, sostuvo.

    10 SEPTIEMBRE 2024 DIPUTADO HECTOR BARRIA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La timonel del PS, sin embargo, no está comprometida del todo con esa idea. Ella ha manifestado que considera que el Socialismo Democrático está muerto y que es necesario crear un nuevo referente. Pero, pese al acercamiento con los senadores, ella también ha transmitido la idea de robustecer una alianza con el PC. De hecho, habló con Jara de ese posibilidad cuando ella aún era candidata presidencial.

    Ambos partidos tienen una relación histórica, que se estrechó en la Unidad Popular. Para el PC, lo que es clave es mantener la unidad de los partidos más grandes del sector: ellos, los socialistas y el FA.

    Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Hasta el momento el PS no ha citado a su comisión política ni a su comité central, pero se espera que esas instancias sean la oportunidad para abordar el futuro de la política de alianzas de la colectividad.

    Lo común -mayoritariamente- en el PS, el PPD y la DC es la intención de separar aguas con el FA. La experiencia de gobernar juntos en la actual administración ha resultado traumática para los exconcertacionistas, según han reconocido algunos de ellos.

    Pese a esa postura, en el FA la apuesta es por la unidad del sector como oposición. Ayer la directiva frenteamplista, encabezada por Constanza Martínez, envió una carta a la militancia. En ella se sostiene que para hacer frente a la derecha se requiere “la amplia unidad” del “progresismo” y la izquierdas. “Es el único camino que permite defender lo conquistado y proyectar su profundización”, afirmaron.

    Esa unidad, advirtieron, “no se decreta”, sino que “se construye con paciencia, generosidad y mirada de largo plazo, siempre pensando en las urgencias concretas de la ciudadanía”. Y para cuidarla creen clave no “caer en recriminaciones cruzadas que solo debilitan el aprendizaje colectivo”. Y agregaron: “Este es un trabajo de largo aliento que requiere madurez política y sentido histórico”.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene
