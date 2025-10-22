“La justicia es la que manda”: Entre gritos de adherentes ME-O llega al tribunal de justicia para escuchar veredicto del caso SQM

Entre gritos de adherentes es que Marco Enríquez-Ominami llegó durante la jornada de este miércoles al tribunal de justicia para escuchar el veredicto del caso SQM.

Según apuntó el candidato presidencial en su llegada al centro de justicia “la verdad más importante de mi vida va a ocurrir en 20 minutos más. Voy a escuchar un veredicto”.

Adherentes de ME-O en las afueras del centro de justicia.

De acuerdo a lo que agregó, “Estoy a minutos de que se acaben 11 años de persecución y acusaciones. Pero terminan ahora con un veredicto, a someterme a la justicia y a la dama”.

En la ocasión, el candidato evitó referirse a qué ocurrirá si es declarado culpable, apuntando que “escuchemos la justicia. La justicia es la que manda. Vengo a escuchar un veredicto”, y enfatizando que “el veredicto para mí es lo primero. Lo primero es escuchar la ley. Chile es más grande cuando reina el Estado de Derecho”.

Este miércoles 22, el tribunal encabezado por la magistrada María Teresa Barrientos-y además integrado por las juezas Carolina Paredes y Claudia Santos-entregará su veredicto, en el que condenará o absolverá a los ocho acusados.