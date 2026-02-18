SUSCRÍBETE
    Política

    La misión (casi) imposible de Lobos: Ministra se reúne otra vez con García buscando amarrar acuerdo por sala cuna

    La ministra de la Segpres enfrenta este verano su desafío más complejo, al estar encargada de destrabar la discusión por la última gran reforma que le queda por sacar adelante al Ejecutivo. En Palacio han llegado a culpar a la OPE por, dicen, no querer avanzar, mientras que la secretaria de Estado ha estado en llamadas con parlamentarios de oficialismo y oposición, con quienes pretende agendar encuentros para los próximos días.

    David Tralma 
    David Tralma
    30-01-2026

    El lunes en la tarde ingresó por la entrada principal de La Moneda el senador José García Ruminot (RN). Lo hizo en silencio y rápidamente pasó al sector donde está la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), donde lo esperaba la titular de esa cartera, Macarena Lobos (independiente).

    El futuro ministro Segpres de José Antonio Kast se había reunido formalmente con ella hacía solo tres días en el marco de las tradicionales reuniones bilaterales entre los secretarios de Estado entrantes y salientes. Sin embargo, en esa cita García le transmitió que después quería reunirse en privado con ella para abordar detalles del funcionamiento de la Segpres.

    En nuevo encuentro entre Lobos y el senador García, se produjo en medio del despliegue de la ministra con los senadores para empujar la aprobación del proyecto de sala cuna universal, iniciativa emblemática de la administración de Boric que hoy está en vilo pues la única oportunidad del Ejecutivo de sacarla adelante es conseguir los apoyos en los 10 días de legislatura antes del cambio de mando.

    Fuentes del Ejecutivo aseguran que el tema estuvo sobre la mesa en la nueva reunión entre los encargados de la Segpres.

    La misión que encomendó el presidente a la ministra Lobos es amarrar un acuerdo con la oposición, donde hay sectores, como la UDI y republicanos, que han sido críticos con el proyecto.

    En medio del receso legislativo, Lobos ha tomado contacto diversas figuras del oficialismo y la derecha para aun criterios en torno al proyecto.

    La intención de Lobos es reunirse con los mismos parlamentarios en los próximos días, para así llegar a un entendimiento que pueda hacer avanzar el único proyecto emblemático posible que le queda por despachar a esta administración, ya que otros, como el que pone fin al Crédito con Aval del Estado, están aún más cuesta arriba y en la interna de Palacio ya se tiró la toalla al respecto.

    El mismo Boric ha hecho públicos llamados al presidente electo José Antonio Kast para lograr su apoyo al proyecto. También ha emplazado reiteradamente a la UDI, acusándola de trabar la iniciativa, lo que gatilló la airada respuesta de los gremialistas la semana pasada.

    La misión de Lobos es morigerar los ánimos y tender puentes rápido. En el gobierno apuestan al rol mediador de García.

    Por ahora, la propia ministra Lobos ya ha planteado el tema a García Ruminot -quien en el pasado se mostró a favor del proyecto-, quien ha representado los reparos que han puesto en la OPE, principalmente en temas ligados al financiamiento de la medida.

    Al respecto, Lobos indicó esta semana, en radio Sonar, que “espero, y así han sido mis conversaciones con distintos parlamentarios y parlamentarias, que en estos 15 días que nos quedan antes de retomar el trabajo legislativo, que efectivamente hagamos un esfuerzo por llegar a acuerdo. Nosotros como gobierno hemos manifestado toda la disponibilidad para aclarar las dudas”.

    Junto a esto agregó que, en su cita con García Ruminot del viernes pasado, el senador “planteó algunas dudas sobre el tema del financiamiento. Nosotros hemos dicho, mira, total disposición. El tema fiscal no es sustantivo dentro del proyecto de sala cuna, porque esto se financia con un fondo que se alimenta particularmente de las cotizaciones que pagan los empleadores. Hay un margen fiscal, pero es menor”.

    Luego, finalizó: “He hablado con los distintos senadores para efecto de poner a disposición. Creemos que hay claridad respecto de los números, pero si nuestra contraparte tiene dudas respecto de aquello hemos convocado, queremos convocar a reuniones”.

    Más sobre:Macarena LobosSegpresSala cunaGabriel BoricLa MonedaJosé García Ruminot

