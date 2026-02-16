SUSCRÍBETE
    Política

    La Moneda agenda cónclave oficialista para coordinar al sector de cara al gobierno de Kast

    Este lunes la ministra Vallejo informó que la primera semana de marzo se realizará un gran encuentro entre el Ejecutivo saliente y los partidos que lo conformaron durante cuatro años. Esto, en medio de la difícil tarea del mandatario de proyectar al actual oficialismo en un solo bloque político frente a la administración Kast.

    Por 
    David Tralma
     
    Alonso Aranda
    Presidente Boric encabeza cónclave presupuestario en Cerro Castillo.

    El Presidente Gabriel Boric ya comenzó a avizorar su futuro y el de sus principales colaboradores en su gobierno.

    El viernes el Mandatario reafirmó, en su último consejo de gabinete, que iba a instalar su nueva oficina tras dejar el poder el próximo 11 de marzo. En tanto, este lunes, a 23 días del cambio de mando, su vocera, Camila Vallejo, confirmó uno de sus últimos pendientes: un cónclave para coordinar con el oficialismo la manera en la que se plantarán ante la administración entrante de José Antonio Kast.

    La ministra secretaria general de Gobierno informó que el encuentro se proyecta para la primera semana de marzo, a solo días de que Boric le pase la banda presidencial a Kast ante el pleno del Congreso en Valparaíso.

    Para La Moneda ha sido compleja la organización del cónclave, pues cuando surgió la idea hace unas semanas se produjo un quiebre en la alianza que dejó en veredas separadas al Partido Socialista con el Partido Comunista y el Frente Amplio, a raíz de las recriminaciones entre ambos sectores por el apoyo a la ley Nain-Retamal, norma invocada por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en el veredicto que absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo acusado de las lesiones que cegaron a Gustavo Gatica, uno de los casos más emblemáticos del estallido social.

    Con el paso de las semanas y tras la tregua entre las dirigencias de las tres colectividades más grandes del sector, La Moneda retomó su intención de realizar el encuentro, lo que fue anunciado hace dos semanas por la misma ministra Vallejo.

    La portavoz de Palacio indicó este lunes que “esperamos que asistan no solamente los presidentes y presidentas de partidos, sino que también jefaturas de bancada y más. Esperamos que sea un cónclave importante, con alta presencia”.

    “Esto es clave no solamente para poder tener un buen trabajo coordinado con el mundo legislativo y político oficialista de cara a lo que va a ser la última semana legislativa de nuestro mandato, sino que también para dar proyección a lo que vaya a suceder después. El mundo progresista, esperamos nosotros, siga coordinado, al menos. Idealmente unido, porque cuando hay unidad en el mundo progresista logramos cosas importantes, como la reforma de pensiones”, remarcó la vocera.

    Y luego agregó: “Mañana no seremos gobierno, pero vamos a trabajar decididamente porque esa unidad y esa articulación se mantenga. Y ahí radica evidentemente la importancia de tener no sólo voluntad, sino que convicción detrás de la unidad. Y esperamos que todos lo tengan. No solamente las autoridades de gobierno, sino que todos los líderes o los que ejercen algún tipo de liderazgo o vocería del mundo progresista tengan también esa convicción, porque esa unidad se construye y se debe cuidar día a día. Por lo tanto, es clave que todos entiendan esa responsabilidad”.

    Al hablar de una proyección en unidad del oficialismo, Vallejo hace referencia a uno de los deseos más anhelados por el Presidente Boric, respecto de consolidar una sola alianza dentro del sector, como en su momento lo fueron la Concertación o el Frente Popular.

    Este objetivo, sin embargo, se ha puesto cuesta arriba, pues los partidos no han dado ninguna señal de avanzar a aquello. De hecho, el PS organizó en su momento un encuentro ampliado con las otras colectividades, para coordinar los próximos pasos de las tiendas políticas, pero excluyó al Partido Comunista y el Frente Amplio.

    Hasta ahora desde La Moneda no se han enviado las invitaciones al cónclave planteado este lunes por Vallejo. En caso de concretarse, Boric al menos asegurará una “foto final” con los partidos que sostuvieron a su administración durante estos cuatro años, pero no tendrá firme la proyección en unidad del sector de cara al gobierno de Kast, algo que tendrá que ser discutido en este encuentro que, habitualmente, se realiza en Cerro Castillo.

    Junto con comunicar un cónclave para la primera semana de marzo, la ministra Vallejo también dio cuenta en su vocería de que ya sea el próximo 23 de febrero o 2 de marzo, en La Moneda se retomarán los habituales comités políticos ampliados donde se congregan los principales ministros de Boric y los timoneles de los partidos oficialistas, instancia que no se realiza desde el pasado 12 de enero.

    Boric refuerza despliegue por pensiones

    Previo al anuncio de Vallejo sobre el cónclave, el Presidente Boric sorprendió al “salir de la rutina” y participar este lunes de la vocería que se realiza en Palacio.

    Lo hizo acompañado de un grupo de jubilados, para reforzar el despliegue de La Moneda por la reforma de pensiones que entró en vigencia durante esta administración, iniciativa considerada como el principal legado que dejará el gobierno.

    Al hacerlo, Boric recordó que para sacar adelante la ley hubo concesiones desde el oficialismo y la oposición, además de valorar la política de acuerdos políticos. Esto en momentos en que su gobierno ha apelado a un entendimiento con la derecha para aprobar el último pendiente del Ejecutivo en el Congreso, la ley de sala cuna.

    “Al final, cuando se hacen políticas públicas de esta envergadura no es un triunfo ni del gobierno ni de la oposición. Es un triunfo de las ‘señoras Teresa’ de Chile”, indicó, en alusión a una de las jubiladas presentes en la vocería.

