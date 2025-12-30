SUSCRÍBETE POR $1100
    Pensiones: el despliegue final que prepara Boric antes de dejar La Moneda

    El Presidente alista una última arremetida antes de entregarle el poder a José Antonio Kast: se concentrará en la implementación de la reforma previsional que en enero, según las proyecciones del Ejecutivo, beneficiará a 757 mil mujeres y a otro millón de jubilados.

    David Tralma 
    David Tralma
    Santiago 20 de marzo 2025. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, encabeza la promulgacion de la Reforma de Pensiones Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Con la llegada del nuevo año, el Presidente Gabriel Boric prepara su último “gran despliegue” antes de entregar la banda, el próximo 11 de marzo, a José Antonio Kast.

    Así, Boric se concentrará en la implementación de la reforma de pensiones, iniciativa que -por consenso dentro de La Moneda- apuestan sea el principal legado de esta administración y que implicará un aumento en las jubilaciones por los pagos del seguro social en los próximos días.

    En Palacio aún están trabajando en el diseño de este despliegue, pero desde ya vislumbran que será el último gran hito del gobierno de Boric y que se realizará en términos similares al acto que encabezó el Jefe de Estado en septiembre. Por esas fechas, como resultado de la misma reforma, la Pensión Garantizada Universal (PGU) subió a $250 mil para los mayores de 82 años y se organizó un desayuno con más de 300 jubilados en La Moneda.

    Ahora, plantean en el Ejecutivo, el beneficio será mayor, por lo que es importante realizar un despliegue que, más allá de estar encabezado por el Presidente, mantenga “arriba” el tema y sea explicado por las autoridades del gobierno. En particular, las pensiones mejorarán en los próximos días con la creación del Seguro Social Previsional, que se financiará gracias a la cotización adicional con cargo al empleador que se destinó con ese fin.

    Esto conlleva dos nuevos beneficios: la compensación por diferencias de expectativa de vida (CEV) y el aumento por años cotizados (BAC). Según las estimaciones del Ejecutivo, gracias al primero ayudará a 757 mil mujeres, mientras que el segundo hará lo propio con cerca de un millón de jubilados.

    Con eso en mente, desde La Moneda se han preparado para dos fechas claves de enero. La primera es el día 9 y la segunda, el 15, cuando ya existan más beneficiarios en régimen. El tema de pensiones, sin embargo, seguirá siendo la principal arma del Ejecutivo para el cierre del gobierno de Boric, pues estará presente durante todo el verano junto a otros temas propios de la contingencia como los incendios de los que el Presidente ha hablado en sus últimas actividades.

    La reforma de pensiones, que trabajaron los exministros Mario Marcel y Jeannette Jara con Chile Vamos, se proyecta como el principal logro del Ejecutivo, lo que ha sido reconocido estos días en los análisis de fin de años que han hecho figuras como Giorgio Jackson.

    Chile's Labor Minister Jeannette Jara celebrates with Finance Minister, Mario Marcel, the approval of a bill to reform the country's private pension system, in the congress, in Valparaiso, Chile January 29, 2025. REUTERS/Rodrigo Garrido Rodrigo Garrido

    Para Boric el tema es relevante. De hecho, estuvo dentro de los asuntos que conversó, el 15 de diciembre, con Kast en su primera reunión para echar a andar el proceso de traspaso del mando. En esa cita el Mandatario se preocupó de plasmar su interés en la implementación de la iniciativa, cuyo proceso seguirá a mediados de 2026, en los primeros meses del gobierno republicano.

    Esto porque en agosto del próximo año subirá un 1% adicional la cotización con cargo al empleador, lo que dará inicio a la Cotización con Rentabilidad Protegida (CRP), que da origen al bono de seguridad previsional, por el llamado préstamo reembolsable.

    “Vamos a continuar hasta el último día del mandato. Al próximo gobierno le corresponderá continuar muchas de las políticas iniciadas y acordadas en estos años, que son tareas de Estado, como la implementación de la reforma de pensiones (...). Hay muchas políticas que independiente de quién gobierne deben seguir funcionando. Eso es lo que hemos conversado hoy día en un diálogo cordial, respetuoso, institucional y con altura de miras”, dijo Boric tras su encuentro con el presidente electo.

