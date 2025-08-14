SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

La Moneda reafirma cambio de adversario y sale a pegarle a Kast

El ministro del Interior y la vocera, Camila Vallejo, salieron a golpear con dureza al candidato del Partido Republicano por sus dichos sobre la importancia del Congreso. La arremetida marca un cambio de estrategia del gobierno, que, hasta ahora, se centraba es apuntar a Matthei.

David TralmaPor 
David Tralma
Camila Vallejo respondió a José Antonio Kast por calificar a Gabriel Boric de "travesti político".

Primero fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS); luego, en dos ocasiones, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC). Este miércoles, en total fueron tres las arremetidas de la administración del Presidente Gabriel Boric en contra del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, tras sus dichos de este martes en el Hotel W, donde afirmó que el Congreso “no es tan relevante como imaginan”.

El despliegue de gobierno centrado en cuestionar al líder del Partido Republicano, quien ahora lidera las encuestas, contrasta con el diseño inicial de Palacio de apuntar sus críticas en la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI).

El ministro Elizalde fue el primero en referirse a los dichos de Kast. En radio Pauta, expresó que su frase "obviamente merece ser rectificada y aclarada. Finalmente en democracia tiene que haber contrapesos. La democracia precisamente consiste en el gobierno de la mayoría, pero donde existe un Congreso Nacional que expresa la diversidad de la sociedad con el cual se tienen que generar acuerdos a través del diálogo que permitan que el país obviamente vaya avanzando”.

Además, indicó, “la experiencia de gobiernos de la región que pretendieron gobernar por decreto, no ha sido buena. A veces creemos que la democracia es un dato, y una experiencia histórica de Chile nos indica que la democracia hay que cuidarla y hay que cuidarla todos los días”, señaló.

En esto, Elizalde apuntó a que “América Latina está lleno de ejemplos” de “golpes blancos que han derribado a presidentes de la República elegidos democráticamente”.

Si bien las declaraciones del titular del Interior llamaron la atención del sector, lo cierto es que usó un tono más moderado que el que expresó la vocera del Ejecutivo y aliada incondicional de Jeannette Jara, Camila Vallejo.

La portavoz de Palacio, en entrevista con CNN, afirmó: “No sorprende que desprecie el Parlamento: estuvo 16 años sin hacer nada muy relevante siendo diputado”.

“Si ustedes se fijan, si hubiese sido por la bancada republicana no tendríamos reducción de jornada laboral, si hubiese sido por la bancada republicana no tendríamos aumento de salario mínimo, si hubiese sido por la bancada republicana no hubiéramos aprobado el aumento de la PGU”, agregó Vallejo, quien ha llegado a ejercer como orejera externa de Jara en su campaña presidencial.

En la misma línea, la vocera ahondó en que "ha sido lamentablemente un partido que hoy día está liderado obviamente por un candidato presidencial, pero un partido que sistemáticamente ha obstaculizado o ha rechazado toda medida concreta en beneficio de las personas, sea de trabajadores o de jubilados, en el caso de la PGU”.

“Entonces, a mí no me sorprende ese desprecio por el rol del Parlamento y su capacidad de avanzar en beneficio de la gente”, cerró Vallejo, cuya jefa de gabinete, Susana González, renunció este miércoles para cumplir como encargada de comunicaciones de la campaña de Jara, a partir del próximo lunes.

Vallejo reiteró, posteriormente, estas mismas ideas en un punto de prensa que dio en el corazón de La Moneda. Además, sus dichos también fueron replicados por Jeannette Jara, en el marco del lanzamiento de su gira por Chile.

En ese sentido, la abanderada expuso que el republicano quiso decir otra cosa: “Que quería gobernar sin contrapeso democrático”.

Y añadió: “Yo le quiero preguntar, ya que habla tan mal del sector público, ¿qué hizo los 16 años que estuvo en el Parlamento ganando una millonada de plata si él cree que el Congreso no sirve? Esa es una buena pregunta”.

Más sobre:La MonedaJosé Antonio Kast

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Diputados de la comisión de Educación condenan hechos de violencia en colegios y exigen medidas al gobierno

La inquietante negociación de Israel para una posible reubicación de los palestinos de Gaza en Sudán del Sur

El largo camino de Kast para “conquistar” al empresariado

“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego habla del efecto en su imagen pública tras requerimiento de destitución de cores UDI y republicanos

Pacto en riesgo: Demócratas y Chile Vamos coordinan reunión para destrabar tema Calisto

Marcel califica como “sus grandes dolores” en Hacienda el rechazo a la reforma tributaria y no cumplir meta fiscal 2024

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming

2.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

3.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

4.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

5.
Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Servicios

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

¿En qué horario abren los supermercados este viernes? Así funcionará el comercio el fin de semana largo

¿En qué horario abren los supermercados este viernes? Así funcionará el comercio el fin de semana largo

Diputados de la comisión de Educación condenan hechos de violencia en colegios y exigen medidas al gobierno
Chile

Diputados de la comisión de Educación condenan hechos de violencia en colegios y exigen medidas al gobierno

El largo camino de Kast para “conquistar” al empresariado

“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego habla del efecto en su imagen pública tras requerimiento de destitución de cores UDI y republicanos

Marcel califica como “sus grandes dolores” en Hacienda el rechazo a la reforma tributaria y no cumplir meta fiscal 2024
Negocios

Marcel califica como “sus grandes dolores” en Hacienda el rechazo a la reforma tributaria y no cumplir meta fiscal 2024

Estudio calcula en hasta US$1.200 millones el costo económico y social de las plataformas de apuestas online

Enrique Marshall, presidente del FAPP, no descarta que se requieran ajustes de fondo al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Así será el puente colgante más largo del mundo en Italia
Tendencias

Así será el puente colgante más largo del mundo en Italia

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

Revisa el golazo de Lucas Assadi para abrir la cuenta de la U ante Independiente
El Deportivo

Revisa el golazo de Lucas Assadi para abrir la cuenta de la U ante Independiente

En vivo: Universidad de Chile está enfrentando a Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana

Peligra Gabriel Suazo: el trámite clave que no ha realizado el Sevilla antes del inicio de LaLiga

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Una mezcla con sabor latino: Hombre Bomba presenta su primer disco Rumba Criolla
Cultura y entretención

Una mezcla con sabor latino: Hombre Bomba presenta su primer disco Rumba Criolla

Julio Jung reaparecerá en homenaje tras revelarse problemas de salud

Radiohead sorprende y lanza nuevo disco en vivo

La inquietante negociación de Israel para una posible reubicación de los palestinos de Gaza en Sudán del Sur
Mundo

La inquietante negociación de Israel para una posible reubicación de los palestinos de Gaza en Sudán del Sur

La ONU alerta que julio fue el mes más mortífero en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa

Envían a prisión preventiva al expresidente de Perú Martín Vizcarra por corrupción

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi