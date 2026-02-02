La Moneda responde a Kast: “Para ser gobierno se requiere caminar y masticar chicle al mismo tiempo”

La Moneda salió a responder el emplazamiento que hizo el presidente electo, José Antonio Kast, luego de la oficialización de la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

Fue la mañana de este lunes que el Presidente Gabriel Boric, en una declaración en La Moneda, anunció la inscripción oficial de la nominación de la ex jefa de Estado al organismo multilateral, que será apoyada por Brasil y México.

Poco después, en su visita a Viña del Mar, a dos años del megaincendio que afectó a la zona, el republicano cuestionó que el anuncio se haga cuando se acaban de desarrollar otras emergencias, como los siniestros en el sur del país y la inundación en Maipú por las lluvias del fin de semana.

“Yo espero que las autoridades que hoy día tienen que dirigir el país estén dedicadas a solucionar la contingencia ”, dijo.

El republicano, además, optó por mantener en suspenso si su administración entregará respaldo a la nueva cruzada de Bachelet en la ONU.

En la habitual vocería de inicio de semana, la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, refutó esas declaraciones del mandatario electo.

“Al presidente electo le va a tocar ser gobierno en marzo y podrá darse cuenta de que ser gobierno implica atender a las emergencias, pero también a muchos otros problemas”, dijo.

Y luego detalló: “Hacerse cargo de las transformaciones que demanda la ciudadanía, empujar cambios que algunos podrán parecerle no urgentes, pero que al final la gente demanda en las calles y continuar también con las políticas exteriores, la política internacional, las relaciones internacionales. Y la política exterior no para, no cesa y es tarea de un jefe de Estado como lo ha sido la del Presidente Gabriel Boric, hacerse cargo de las emergencias, de las crisis al mismo tiempo que transformar las condiciones materiales de existencia para mejor de nuestros compatriotas como fue con la reforma de pensiones y al mismo tiempo también hacerse cargo de las relaciones internacionales”.

Vallejo luego apuntó que “para ser gobierno se requiere caminar y masticar chicle al mismo tiempo y eso es lo que le va a demandar probablemente también la ciudadanía al fin y al cabo”.

“Hay muchos problemas que siempre estar atendiendo y así lo está haciendo nuestro gobierno. Le mencionaba al principio de que estamos no solamente en terreno para enfrentar las emergencias en el sur, tuvimos el fin de semana con el subsecretario del Interior en Maipú y con los alcaldes afectados por el sistema frontal al mismo tiempo que seguimos empujando leyes y al mismo tiempo que nos hacemos cargo de los desafíos en materia internacional”, remarcó.