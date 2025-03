La negativa de Tohá a la pena de muerte tras propuesta de Matthei: “En ninguna parte ha hecho una diferencia en materia de seguridad”

La candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, se refirió al debate que abrió la abanderada de la UDI y RN, Evelyn Matthei, quien a propósito del asesinato de un matrimonio en la comuna de Graneros, planteó volver a discutir sobre la pena de muerte.

En declaraciones a la prensa, la exalcaldesa de Providencia señaló: “Yo sé que en este momento hay tratados internacionales que significan que cuando uno va derogando una pena de muerte, después no la puede volver a instalar”, sostuvo la exalcaldesa de Providencia.

Después agregó que “uno perfectamente podría abrir una conversación sobre el tema. Así que eso es algo que, quizás, se puede abrir. A mí no me corresponde, no estoy en el Congreso, pero yo lo único que les quiero decir que hay ciertos casos en que, a mi juicio, por lo menos… yo mantengo lo que dije el año 2001, la pena de muerte sí debiera aplicarse”.

En ese contexto, la exministra del Interior planteó que “en las campañas siempre aparecen estas cosas que son como el humo propio de las propuestas, pero también eso indica de cómo se está tomando un tema”.

Reconociendo que hay “muchas peleas en este tema”, Tohá señaló que desde su sector están “claros”.

“Chile logró un acuerdo para eliminar la pena de muerte y personalmente creo en las penas más duras para los delincuentes más violentos. A las penas del infierno a los delincuentes violentos, pero la pena de muerte no”, sostuvo.

En esa línea, indicó que la medida “no ha funcionado, en ninguna parte ha hecho una diferencia en materia de seguridad la pena de muerte”, sostuvo.

Junto con ello, agregó que “los delincuentes violentos tienen que tener regímenes de alta seguridad y eso incluye, ciertamente, más aislamiento”.