La otra parte del acuerdo de diputados: Mulet con primera opción para presidir la Cámara en 2027 y republicanos aplazados para 2028

Muchos diputados del actual oficialismo aún no tienen claro los alcances del pacto administrativo alcanzado el martes en la noche entre negociadores de derecha con un par de descolgados de oposición.

A pesar de que en la elección de la primera mesa el diputado Jorge Alessandri (UDI) se impuso en una estrecha votación ante Pamela Jiles (PDG), asegurándole el control de esta rama del Congreso al gobierno del Presidente José Antonio Kast, hubo otro gran ganador en las conversaciones: el diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social).

Según las primeras luces del pacto, Mulet tendrá un cupo estable en la Comisión de Constitución, instancia de la que también asumirá su presidencia este primer año (marzo 2026-marzo 2027).

No solo eso. Al ser uno de los dos legisladores opositores que se mantuvo firme en su decisión de acordar con la derecha –junto al independiente-DC Felipe Camaño (elegido este miércoles como primer vicepresidente)–, Mulet es la principal carta para asumir en la presidencia de la Cámara en marzo de 2027 hasta marzo de 2028.

De acuerdo con la planificación, el Partido Republicano, que exigía partir en la presidencia –al ser la bancada más grande con 31 diputados–, no solo tuvo que ceder el turno a la UDI: ahora quedarán postergados para el tercer año de presidencia de la Cámara (2028-2029).

No fueron los únicos que debieron hacer sacrificios para romper la mayoría hipotética que hasta el lunes tenía Jiles (PDG), luego de que las bancadas del PC, el Frente Amplio, el PS, el PPD, la DC y los liberales sellaran un acuerdo con el Partido de la Gente para tratar de tomar el control de esta institución.

En teoría, Jiles tenía una base de 79 respaldos versus los 76 votos de las fuerzas que apoyaron la elección de Kast, pero ese piso se desmoronó por el desmarque de Mulet y Camaño y la sorpresiva ausencia de Marisela Santibáñez (ind.-PC) por razones de salud, además de Cristián Contreras (PDG), quien no quiso apoyar a su par de partido por considerarla una representante de la izquierda y marcó un voto disidente por Juan Manuel Valenzuela (PDG).

Ante ese riesgo, la bancada de RN cedió su preferencia para presidir la Cámara en el cuarto año (2029-2030) a parlamentarios de oposición. Ese gesto es una prueba de que Mulet y Camaño no fueron los únicos que negociaron con la derecha. De hecho, las conversaciones lideradas por el expresidente de la Cámara José Miguel Castro, considerado por sus pares como gran artífice del triunfo de este miércoles, siempre involucraron a representantes del PPD, de la DC y el PS.

El problema es que solo Camaño y Mulet estuvieron dispuestos a desalinearse del resto de la oposición, aunque el legislador del FREVS nunca firmó ningún pacto con el PDG, a diferencia del documento que sí suscribió con la derecha.

Los diputados Héctor Barría (DC), Raúl Soto (PPD), Jorge Díaz (DC), Héctor Ulloa (ind.-PPD) y René Alinco (independiente) fueron parte de las mismas tratativas en las que estuvieron Mulet y Camaño, y estuvieron al borde de firmar.

De hecho, el último encuentro formal se realizó el lunes, donde estuvieron Soto (PPD), Camaño (ind.-DC), Díaz (DC) y Mulet, junto a los negociadores de derecha encabezados por Castro (RN), Diego Schalper (RN), Jorge Alessandri (UDI) y Hans Marowski (libertario). En todo caso, las llamadas telefónicas se extendieron hasta el miércoles en la madrugada.

Soto, sin embargo, no tuvo respaldo en su bancada para cruzar y, a pesar de que las últimas ofertas quebraron a la DC –que hasta el martes tenía alrededor de cinco diputados dispuestos a votar por la carta que pusiera la derecha–, la presión de la izquierda pudo más.

Entre los movimientos de última hora, los republicanos tuvieron que bajar a Agustín Romero, quien corría como favorito, ya que tanto Camaño como Mulet, entre otros, señalaron que no apoyarían a alguien que apoya la libertad a los exmilitares condenados por causas de DD.HH. luego de que el Senado, con votos de derecha, aprobara una iniciativa que dejaba con reclusión domiciliaria a varios exuniformados hoy en prisión en los penales de Punta Peuco y Colina I.

Lo paradójico es que el acuerdo suscrito por la derecha con Mulet y Camaño quedó con muchos más cargos a repartir en la oposición.

De hecho, es un misterio quién se quedará con el último año de presidencia de la Cámara (2029-2030), que fue cedido por RN a una carta opositora.

Además, cada año está previsto que haya al menos un vicepresidente en la testera que sea representante de las fuerzas de centroizquierda. Hoy ese cupo fue asumido por Camaño, pero en 2027, en 2028 y en 2029 esos puestos están vacantes.

Ello deja abierta la posibilidad de que tras el triunfo de Alessandri legisladores del PPD, la DC e incluso el PS se sumen al pacto administrativo.

Desde el FREVS confirmaron esta disposición. “El diputado Mulet comunicó tanto al PPD como a la DC, así como también a la presidenta del PS, que continuaría realizando esfuerzos para alcanzar un pacto amplio que diera estabilidad a la administración de la Cámara (...) El acuerdo se concretó durante la tarde del martes. Este contempla dos presidencias de la Cámara (años 2 y 4) y dos primeras vicepresidencias (años 1 y 3) para el sector compuesto por PPD, DC y FREVS, además de la distribución proporcional de cupos y presidencias de comisiones. Por último, queremos ser categóricos en señalar que ni el diputado Jaime Mulet ni ninguna autoridad de la Federación Regionalista Verde Social firmó compromiso alguno de acuerdo con el Partido de la Gente”, dice una declaración de la colectividad.