La reflexión del exseremi Contreras sobre RD tras Democracia Viva: “Me siento utilizado para encubrir errores e irregularidades de terceros”

A casi nueve meses del destape del caso Democracia Viva -que en un inicio giró en torno a tres figuras de Revolución Democrática (RD): la diputada Catalina Pérez, el exseremi de Vivienda Carlos Contreras y el representante legal de la cuestionada fundación, Daniel Andrade- la otrora autoridad del Minvu en Antofagasta, entregó sus apreciaciones sobre la colectividad a la que perteneció y abordó las dudas alrededor de la diputada Pérez.

En entrevista con La Tercera, Contreras se refirió a la conversación a través de Whatsapp que tuvo con la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas el 5 de junio de 2023. En el diálogo con la ahora exsubsecretaria, Contreras le solicitó hablar sobre “la estrategia conjunta” que estaba elaborando “con la diputación”. Ante esto, surgieron las dudas de si al hablar de “la diputación”, el exseremi se refería a la diputada Catalina Pérez. Al respecto, la otrora autoridad de Vivienda en Antofagasta negó haberse comunicado directamente con la parlamentaria: “No era un diálogo directo con ella. La estrategia de la que se hablaba estaba liderada por la directiva nacional de RD. No sé cuántas conversaciones previas hubo, pero yo me sumé formalmente en la reunión que es de público conocimiento, la del 6 de junio”.

“Ahí, tanto a mí como a Andrade se nos plantea que la estrategia sería iniciar una investigación, que iba a haber la mayor transparencia posible, que se iba a suspender nuestra militancia y que se haría una solicitud a Contraloría desde la diputación a efectos de revisar en profundidad el quehacer de la Seremi. Esa fue la estrategia que nos planteó el senador (Juan Ignacio) Latorre”, detalló desde la cárcel de Antofagasta, lugar en el que lleva dos meses de prisión preventiva por su presunta responsabilidad en tres delitos de fraude al Fisco.

Bajo esa línea, el exseremi descartó cualquier diálogo con la parlamentaria sobre los convenios con Democracia Viva o cualquier otra fundación y aseguró que cree en “lo que ella ha expresado públicamente. No tendría por qué no creerle. Lo que hace (Edson) Dettoni es parte también de la estrategia comunicacional por la que luego se inclinó RD”.

Asimismo, Contreras profundizó en la impresión que tiene de RD -partido del que fue expulsado- tras las crisis. “Más que me hayan dejado solo -que es algo que al principio podría haber entendido producto de que, efectivamente, hay un error político-, a esta altura yo me siento utilizado para encubrir errores e irregularidades de terceros”, dijo.

“Porque efectivamente fue tan bullado el acto que destapa el caso convenios, que se desata todo esto y se transforma en el caso insigne. Pero resulta que dentro del Minvu, el modus operandi detectado por la Contraloría no tiene que ver con el Seremi de Vivienda Antofagasta, tiene que ver con la dirección a nivel nacional, que es responsabilidad, tanto en potestad como reglamentariamente, de Verónica Serrano, tía de Miguel Crispi”, explicó en referencia a la entonces jefa de el programa de Asentamientos Precarios y al actual jefe de asesores de Segundo Piso de La Moneda, respectivamente.

“Elucubrando más allá de lo que me consta, pero construyendo con lo que me consta, no puedo dejar de pensar en el hecho de que Verónica Serrano estaba liderando Asentamientos Precarios en un escenario donde ya una auditoría interna estaba arrojando que había irregularidades a lo largo de todo Chile y que eso llegó a manos de su familiar cercano”, agregó.