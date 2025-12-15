SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La reservada cita de Boric con Kast que selló el inicio del traspaso del mando presidencial

    Este lunes el Presidente en ejercicio y sus equipos recibieron al Mandatario electo para comenzar el proceso que culminará el próximo 11 de marzo.

    Por 
    David Tralma
     
    Rocío Latorre

    Tras terminar una reunión con sus equipos de trabajo en el Salón Azul de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric invitó al Mandatario electo, José Antonio Kast, a su despacho.

    La idea era que, más allá de simbolismos y gestos habituales del inicio de los cambios de mando, los otrora rivales en las elecciones de 2021 tuvieran un espacio reservado para conversar respecto de lo que viene de aquí al 11 de marzo de 2026, cuando el frenteamplista le entregará la banda presidencial al republicano en el Congreso.

    El íntimo encuentro entre ambos fue precedido de una reunión ampliada de Boric, Kast y sus respectivos equipos, que se extendió por cerca de una hora.

    Allí, el Jefe de Estado estuvo junto a su jefe de gabinete, Carlos Durán; su ministro del Interior, Álvaro Elizalde; su vocera de gobierno, Camila Vallejo; su titular de Hacienda, Nicolás Grau, y su encargada de la Segpres, Macarena Lobos.

    El Mandatario electo, en cambio, llegó a La Moneda para sostener su primera reunión de traspaso de mando junto a su esposa, María Pía Adriasola; el presidente de su partido y senador electo, Arturo Squella; el economista y posible nombre para el gabinete, Jorge Quiroz; el exministro Segpres, Claudio Alvarado; la coordinadora programática, María Jesús Wulf; el exconsejero constitucional, Sebastián Figueroa; su principal asesor, Cristián Valenzuela, y su jefa de comunicaciones, María Paz Fadel.

    La cita fue preparada en detalle por los equipos de comunicaciones y programación del Mandatario en ejercicio y los grupos de trabajo de Kast.

    Poco antes de las 11.00 horas la primera en llegar fue María Paz Fadel. La jefa de comunicaciones del Presidente electo recorrió La Moneda junto a Nicole Vergara, la encargada de las comunicaciones del Presidente Boric. Ese fue el primer apronte del equipo del republicano a Palacio, donde se instalarán a partir de marzo.

    Luego, el equipo de Boric dispuso que fuera el titular del Interior, Álvaro Elizalde, quien estuviera en la entrada para recibir a Kast y Adriasola. El saludo entre el ministro y el Presidente electo se selló a las 11.32 horas y en la instancia también estuvo el edecán Naval de La Moneda.

    El mismo Elizalde los dirigió por la escalera de piedra del ingreso por calle Moneda y encabezó el recorrido por el pasillo de los presidentes, hasta llegar al salón Azul de la casa de gobierno. Detrás de Kast y Adriasola ingresaron a Palacio el resto del equipo del republicano.

    A las 11.43, Boric y Kast ya estaban en el salón Azul, donde estaban esperando los camarógrafos. En ese momento el Jefe de Estado le mostró algunos cuadros del lugar, como la pintura del autor surrealista Roberto Matta, “Espejo de Cronos”.

    “Tal como acordamos ayer en el tradicional llamado telefónico, recibí en el Palacio de La Moneda al presidente electo, José Antonio Kast, junto a su esposa Pía Adriasola, para tener una reunión de trabajo que de inicio a un traspaso de mando ordenado y ejemplar”, posteó al respecto de la reunión el Presidente Boric.

    Luego, agregó: “La capacidad de trabajar por el bienestar de Chile es lo que engrandece y hace avanzar a nuestro país”.

    El recorrido de Adriasola e Illanes

    Mientras transcurrió la reunión ampliada entre los equipos de Boric y Kast, la directora administrativa de la Presidencia y cercana al Mandatario, Antonia Illanes (FA), se acercó a María Pía Adriasola.

    Illanes, exjefa de gabinete de Boric cuando fue diputado entre 2018 y 2022, guio a la esposa de Kast en un recorrido personal por La Moneda, donde pasaron por las oficinas del gabinete presidencial y las dependencias de la dirección sociocultural del gobierno.

    Esto último en línea con la apuesta del Presidente electo de, como anticipó en su discurso triunfal de este domingo, reponer el cargo de Primera Dama, un rol que fue eliminado por Boric durante su Presidencia, cuando su pareja era Irina Karamanos.

    Históricamente la Primera Dama ha estado a cargo de la coordinación sociocultural de La Moneda, donde se encontraban alojadas fundaciones como Prodemu, Íntegra o Artesanías de Chile.

    Más sobre:La MonedaJosé Antonio KastGabriel BoricPresidencialesElecciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner

    Claudio Alvarado arribará al comité político: Kast empieza a armar su gabinete ministerial

    FA acoraza a Boric ante la arremetida del Socialismo Democrático por culparlo a él de la derrota

    Diputados de oposición piden a Boric emitir una nota de protesta contra Colombia por dichos de Petro sobre elecciones

    Los atacantes de Sydney: Padre e hijo habían dicho que iban de pesca y estudian sus vínculos con el Estado Islámico

    La urna abre a las 15.00 y votarán 18 ministros: llegó el momento de elegir a la primera presidenta de la Suprema en 200 años

    Lo más leído

    1.
    Gonzalo Blumel insta a Kast a evitar tono confrontacional de Milei: “Si no hay resultado y te vas a la trinchera, la gente va a volver a impacientarse”

    Gonzalo Blumel insta a Kast a evitar tono confrontacional de Milei: “Si no hay resultado y te vas a la trinchera, la gente va a volver a impacientarse”

    2.
    Su primera actividad como Presidente electo: Kast sostiene desayuno con vecinos de Buin

    Su primera actividad como Presidente electo: Kast sostiene desayuno con vecinos de Buin

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Iron Maiden en Chile: revisa la fecha, cuándo es la venta de entradas y precios

    Iron Maiden en Chile: revisa la fecha, cuándo es la venta de entradas y precios

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Claudio Alvarado arribará al comité político: Kast empieza a armar su gabinete ministerial
    Chile

    Claudio Alvarado arribará al comité político: Kast empieza a armar su gabinete ministerial

    FA acoraza a Boric ante la arremetida del Socialismo Democrático por culparlo a él de la derrota

    La reservada cita de Boric con Kast que selló el inicio del traspaso del mando presidencial

    Con gira de Taylor Swift incluida: los números de Live Nation, la nueva dueña del Movistar Arena
    Negocios

    Con gira de Taylor Swift incluida: los números de Live Nation, la nueva dueña del Movistar Arena

    El Ipsa el día después: cómo se ha comportado la bolsa tras las elecciones presidenciales desde 1990

    Los cambios que prometió Kast en el empleo público: Reforma al Estatuto Administrativo y “fin de la impunidad en huelgas ilegales”

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner
    Tendencias

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte
    El Deportivo

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte

    “Declarado hincha”: la UC felicita a José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales

    Colo Colo asegura a siete pilares de su plantel femenino para 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    De su genialidad a la tensa historia de su hijo sospechoso: Rob Reiner, el director que redefinió el drama y la comedia
    Cultura y entretención

    De su genialidad a la tensa historia de su hijo sospechoso: Rob Reiner, el director que redefinió el drama y la comedia

    Being Charlie: el filme que profetizó los dramáticos problemas familiares del asesinado cineasta Rob Reiner

    Quién es Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner apuntado como principal sospechoso en el asesinato de sus padres

    Los atacantes de Sydney: Padre e hijo habían dicho que iban de pesca y estudian sus vínculos con el Estado Islámico
    Mundo

    Los atacantes de Sydney: Padre e hijo habían dicho que iban de pesca y estudian sus vínculos con el Estado Islámico

    El Kremlin asegura que Putin “está abierto a una paz seria” y recalca que no aceptará “ningún truco”

    Ranking de conflictos en 2025 pone a cuatro países de América Latina entre los más peligrosos del mundo

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro