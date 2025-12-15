La reservada cita de Boric con Kast que selló el inicio del traspaso del mando presidencial

Tras terminar una reunión con sus equipos de trabajo en el Salón Azul de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric invitó al Mandatario electo, José Antonio Kast, a su despacho.

La idea era que, más allá de simbolismos y gestos habituales del inicio de los cambios de mando, los otrora rivales en las elecciones de 2021 tuvieran un espacio reservado para conversar respecto de lo que viene de aquí al 11 de marzo de 2026, cuando el frenteamplista le entregará la banda presidencial al republicano en el Congreso.

El íntimo encuentro entre ambos fue precedido de una reunión ampliada de Boric, Kast y sus respectivos equipos, que se extendió por cerca de una hora.

Allí, el Jefe de Estado estuvo junto a su jefe de gabinete, Carlos Durán; su ministro del Interior, Álvaro Elizalde; su vocera de gobierno, Camila Vallejo; su titular de Hacienda, Nicolás Grau, y su encargada de la Segpres, Macarena Lobos.

El Mandatario electo, en cambio, llegó a La Moneda para sostener su primera reunión de traspaso de mando junto a su esposa, María Pía Adriasola; el presidente de su partido y senador electo, Arturo Squella; el economista y posible nombre para el gabinete, Jorge Quiroz; el exministro Segpres, Claudio Alvarado; la coordinadora programática, María Jesús Wulf; el exconsejero constitucional, Sebastián Figueroa; su principal asesor, Cristián Valenzuela, y su jefa de comunicaciones, María Paz Fadel.

La cita fue preparada en detalle por los equipos de comunicaciones y programación del Mandatario en ejercicio y los grupos de trabajo de Kast.

Poco antes de las 11.00 horas la primera en llegar fue María Paz Fadel. La jefa de comunicaciones del Presidente electo recorrió La Moneda junto a Nicole Vergara, la encargada de las comunicaciones del Presidente Boric. Ese fue el primer apronte del equipo del republicano a Palacio, donde se instalarán a partir de marzo.

Luego, el equipo de Boric dispuso que fuera el titular del Interior, Álvaro Elizalde, quien estuviera en la entrada para recibir a Kast y Adriasola. El saludo entre el ministro y el Presidente electo se selló a las 11.32 horas y en la instancia también estuvo el edecán Naval de La Moneda.

El mismo Elizalde los dirigió por la escalera de piedra del ingreso por calle Moneda y encabezó el recorrido por el pasillo de los presidentes, hasta llegar al salón Azul de la casa de gobierno. Detrás de Kast y Adriasola ingresaron a Palacio el resto del equipo del republicano.

A las 11.43, Boric y Kast ya estaban en el salón Azul, donde estaban esperando los camarógrafos. En ese momento el Jefe de Estado le mostró algunos cuadros del lugar, como la pintura del autor surrealista Roberto Matta, “Espejo de Cronos”.

“Tal como acordamos ayer en el tradicional llamado telefónico, recibí en el Palacio de La Moneda al presidente electo, José Antonio Kast, junto a su esposa Pía Adriasola, para tener una reunión de trabajo que de inicio a un traspaso de mando ordenado y ejemplar”, posteó al respecto de la reunión el Presidente Boric.

Luego, agregó: “La capacidad de trabajar por el bienestar de Chile es lo que engrandece y hace avanzar a nuestro país”.

El recorrido de Adriasola e Illanes

Mientras transcurrió la reunión ampliada entre los equipos de Boric y Kast, la directora administrativa de la Presidencia y cercana al Mandatario, Antonia Illanes (FA), se acercó a María Pía Adriasola.

Illanes, exjefa de gabinete de Boric cuando fue diputado entre 2018 y 2022, guio a la esposa de Kast en un recorrido personal por La Moneda, donde pasaron por las oficinas del gabinete presidencial y las dependencias de la dirección sociocultural del gobierno.

Esto último en línea con la apuesta del Presidente electo de, como anticipó en su discurso triunfal de este domingo, reponer el cargo de Primera Dama, un rol que fue eliminado por Boric durante su Presidencia, cuando su pareja era Irina Karamanos.

Históricamente la Primera Dama ha estado a cargo de la coordinación sociocultural de La Moneda, donde se encontraban alojadas fundaciones como Prodemu, Íntegra o Artesanías de Chile.