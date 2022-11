“La señal es muy mala” y “es un tremendo error”: Desbordes critica a Chile Vamos por rechazar presupuesto de seguridad y condicionar participación en mesa de Interior

“Creo que la actual oposición está cayendo en lo mismo que le criticó a la oposición cuando fuimos gobierno nosotros. Lo que me carga es que cuando uno es oposición actúa de una manera y cuando es gobierno actúa de otra. No puede ser. En política y en la vida en general uno tiene que ser consecuente”.

Esta fue parte de la crítica que el expresidente de RN y exministro de Defensa, Mario Desbordes hizo al actuar de la derecha, en específico de Chile Vamos, en el marco del debate del presupuesto en seguridad en la Cámara de Diputados y de su postura en la mesa convocada por el gobierno para abordar la delincuencia.

El pasado 15 de noviembre, con votos en contra de Chile Vamos, la Cámara Baja rechazó la partida del ministerio del Interior, ya que a juicio de la oposición los recursos que se proponían para las policías y la Fiscalía eran “insuficientes”. A esto se suma que el lunes el sector planteó una serie de requisitos para sumarse a la mesa de seguridad que lidera Carolina Tohá con parlamentarios.

Dos situaciones que fueron calificadas como una “mala señal” y un “tremendo error” por parte de Desbordes, quien además cuestionó el actuar de algunos personeros de su partido como el secretario general de RN, Diego Schalper.

“En este caso la oposición está, en este caso el diputado Schalper anunciando una acusación constitucional, de inmediato esta semana, a la ministra del trabajo. En paralelo se rechaza el presupuesto de seguridad. Yo le pregunto al ciudadano: ‘¿entiende por qué se está rechazando?’ No, lo que ve es una oposición que le rechaza un presupuesto clave al Gobierno en materias tan sensibles como la seguridad pública. Eso no se hace”, afirmó Desbordes en diálogo con Radio Universidad de Chile.

“Yo podré reclamar y decirle a la ciudadanía ‘mire, aquí el gobierno puso poca plata a la seguridad, esto era una prioridad nacional, han cometido el error de subvalorar la emergencia que estamos viviendo’. Usted puede explicarlo de muchas maneras. Yo creo que el ministro de Hacienda hace su pega y él tiene que repartir la misericordia de lo que es este ajustado presupuesto en miles y miles de demandas que son todas importantes”, agregó el extimonel.

En ese sentido el exministro aseguró que el tema de seguridad se tiene que abordar “como un tema de Estado, porque si lo metemos en la dinámica presupuestaria, por supuesto que entra a competir con otras prioridades, pero además de eso creo que es urgente sacarlo de la lógica gobierno-oposición, porque lleva a este tipo de tonteras, de rechazar el presupuesto de seguridad, estos errores. Creo que no corresponde hacer eso, la señal es muy mala”.

“Yo podré reclamar que es poco, pero rechazar el presupuesto de seguridad o sentarme a la mesa que convoca la ministra Tohá a petición de muchos ciudadanos (...) y sentarse a esa mesa y decir ‘yo condiciono mi participación a que este gobierno haga tal o cual cosa’, que me puede parecer correcta a mí, pero condicionar la participación en la mesa de seguridad es otro tremendo error. No hay que condicionar nada”, añadió el también exdiputado.

Si bien Desbordes valoró la mesa de seguridad convocada por el gobierno, sí tuvo reparos a su conformación. “La inversión que hay que hacer, el esfuerzo que hay que hacer va más allá de lo que están planteando los parlamentarios, eso es un error de la ministra (Tohá) y del gobierno de haber convocado solo a parlamentarios. Porque esto no tiene solo que ver con subir penas, si subir penas ya está demostrado que en general no resulta. Las penas ya son altas. ¿Hay casos en que hay que subirlas? Sí, pero son casos muy concretos”.

Interna de RN: “Tenemos una crisis interna que está latente”

Desbordes también abordó la interna que se vive al interior de su partido, en donde es un férreo opositor a la actual directiva liderada por Francisco Chahuán y Diego Schalper.

En esa línea el extimonel aseguró que el partido estaba en “crisis” y que debía haber un rebaraje tanto en el sector como en la propia colectividad.

“Yo creo que buena parte de la directiva actual (de RN) se siente feliz con Republicanos. Está feliz de sentarse a la mesa con Republicanos y Gonzalo de la Carrera. Carlos Larraín apoyaba a De la Carrera en la elección de Las Condes y no a la candidata Peñaloza que iba por la UDI, porque él se siente cómodo con Republicanos. Entonces ese tironeo tiene que provocar un rebaraje el algún minuto”, planteó Desbordes.

Y agregó: “Es legítimo que gente como Larraín y otros en RN que se sientan cómodos con Republicanos y habrá que decidirse, porque si la alianza va a ser con Republicanos nos salimos entonces de Renovación los que no estamos de acuerdo. Si no es con Republicanos se saldrán ellos y formarán su alianza, pero efectivamente no podemos seguir en este tironeo constante donde las fuerzas democráticas son empujadas a los extremos”.

“Yo creo que debe haber un rebaraje en la centroderecha. Yo no me siento cómodo incluso con la alianza actual”, complementó.

En tanto, en específico sobre la interna del partido, el exdiputado aseguró que “tenemos una crisis interna en RN que está latente, que no ha sido pública para no hacer escándalo, donde los órganos internos del partido no están siendo respetados. Eso no había pasado nunca en la historia del partido. Hoy la Comisión Política de RN no es respetada, no se le considera”.