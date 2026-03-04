SUSCRÍBETE
    “La trama del cable terminó con su candidatura”: Squella refuerza su negativa a Bachelet y los otros factores que evalúan en la OPE

    A solo días del cambio de mando, en el entorno de José Antonio Kast miran de lejos la posibilidad de mantener el respaldo a la expresidenta. La controversia con del cable submarino chino y la guerra en medioriente, plantean algunos, son nuevos argumentos para rechazar la postulación.

    Pedro Rosas 
    Pedro Rosas

    A casi una semana del cambio de mando, la controversia por el cable submarino chino sigue generando efectos colaterales entre el gobierno de Gabriel Boric y la administración entrante. Al abrupto termino del proceso de traspaso anunciado este martes por José Antonio Kast, la polémica también amenaza directamente terminar con la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

    Desde que a mediados de febrero La Moneda -en conjunto a los gobiernos de Brasil y México- formalizó a la exmandataria como la carta para liderar el organismo internacional, en la Oficina del Presidente Electo (OPE) han evitado responder si mantendrán o no el respaldo. Esto, pese a la presión de un sector de la derecha por desechar su postulación.

    El tema será una de las primeras definiciones del fundador republicano una vez que, el próximo 11 de marzo, asuma la presidencia y, de hecho, el propio Kast ya ha dado pasos para evitar tensionar las relaciones con los países liderados por Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, invitando a ambos mandatarios al cambio de mando con el objetivo de conocer “el detalle de los antecedentes” que se tuvieron en consideración para apoyar a Bachelet.

    Lula, de hecho, ya confirmó su asistencia a la ceremonia del 11 de marzo.

    Lo cierto, es que en los últimos días la postura de la OPE de no perseverar con la candidatura se ha ido reforzando. Entre los factores, no esconden que, sobre todo considerando las tensiones con Estados Unidos, la polémica por el cable chino sumó una nueva dificultad, A ello, durante este fin de semana se desató otra preocupación: la crisis en Medio Oriente, después de que el país norteamericano e Israel atacaran Irán.

    En el mundo diplomático han seguido de cerca el tema. De hecho, según al menos dos versiones, el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna ha escuchado opiniones de distintos expertos en política exterior para evaluar las distintas opciones respecto a la candidatura de Bachelet. Entre ellas, antes de que estallara la polémica por el cable submarino, se le plantearon varias alternativas.

    En el entorno de Kast la postura es más o menos clara: si bien no tomarán una decisión que pueda tensionar las relaciones con Brasil o México, no son partidarios de insistir con una candidatura que pueda ser vetada por algunos de los países miembros del Consejo de Seguridad y, por lo mismo, creen que las últimas tensiones con la Casa Blanca sepultaron un eventual éxito de Bachelet.

    Lo anterior, a solo días de que el futuro mandatario arribe a Miami para participar de la cumbre “Shield of the Americas”, liderada por Donald Trump, el próximo 7 de marzo, en la que participarán otros líderes del continente como Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), entre otros.

    Por lo mismo, la controversia por el cable chino ha subido la presión en la derecha. Por ejemplo, el propio senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró a este medio que “la trama del cable submarino terminó definitivamente con la candidatura de Bachelet, que ya estaba con respirador artificial”.

    Esa postura, fue reforzada por el diputado de la colectividad y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, Stephan Schubert, quien recalcó que “dentro de todos los tropiezos que ha tenido esta candidatura, se suma ahora el denominado cable chino, que efectivamente dificulta aún más una candidatura por parte del gobierno del Presidente Boric, en particular por la tensiones de Estados Unidos, con la actual administración”.

    En ese sentido, agregó que “siendo ella la candidata del Presidente Gabriel Boric, creo que efectivamente se empaña aún más la posibilidad de ella de tener un éxito en esa candidatura”.

    Y es que en la OPE, además, algunos miran de cerca cómo incidirá el conflicto en Medio Oriente en la postura que pueda adoptar Estados Unidos respecto al futuro de la ONU. Aunque para varios aún es apresurado sacar conclusiones, lo cierto es que en el entorno de Kast reconocen que de ahora en adelante la posibilidad de que Trump busque mantener cierto control del organismo con un secretario general afín se intensificaría y dificultaría aún más que Bachelet lo llegue a liderar.

    Para el mundo diplomático, una señal de lo anterior fue que durante este lunes, la primera dama estadounidense Melania Trump, presidiera una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, tras la ofensiva en Irán.

