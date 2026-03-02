Lula confirma asistencia al cambio de mando en medio de definición de Kast por apoyo a Bachelet

Hace algunos días, a su regreso a la Oficina del Presidente Electo tras el receso de verano, José Antonio Kast abordó públicamente una de las primeras decisiones internacionales que deberá adoptar tras asumir la Presidencia de la República: si mantendrá o no el respaldo que la administración de Gabriel Boric comprometió a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

“Sería muy bueno poder encontrarnos, discutir, debatir”, afirmó entonces el mandatario electo, en alusión directa al presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva; y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuyos gobiernos -junto al de Chile- respaldan la cruzada de la expresidenta de Chile a Naciones Unidas. Kast puntualizó que le gustaría conocer “el detalle de los antecedentes” que se tuvieron en consideración para apoyar esa opción.

Aunque hasta ahora no figuraba en la nómina que compartió Cancillería de jefes de Estado que han confirmado su asistencia, según pudo conocer La Tercera en las últimas horas, Lula da Silva asistirá al cambio de mando del próximo 11 de marzo .

Su presencia se da en un momento particularmente sensible para la política exterior del gobierno entrante.

Cuando Kast reiteró públicamente la invitación -más allá del gesto protocolar propio de un cambio de mando-, el objetivo era abrir un espacio de conversación política directa antes de adoptar una definición que podría tensionar el escenario regional.

Es decir, intentar contener las esquirlas una eventual negativa a apoyar a Bachelet y que una definición de ese tenor no represente un desaire a los gobiernos que ya comprometieron su apoyo.

El presidente electo sostuvo dos reuniones con Boric antes de que se oficializara la candidatura de Bachelet. Por lo mismo, Kast ha dado a entender que nunca se le informó que la postulación contaría también con el patrocinio de Brasil y México.

“Fui el primero en decir que me llamaba la atención que se hiciera un anuncio tan importante como este sin haber conversado con las fuerzas políticas que iban a tener que ejercer el mandato siguiente”, señaló el pasado 19 de febrero.