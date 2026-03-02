SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Lula confirma asistencia al cambio de mando en medio de definición de Kast por apoyo a Bachelet

    La visita del mandatario brasileño se produce mientras el equipo del presidente electo busca abrir un canal de diálogo con él antes de definir si sostendrá el respaldo que Gabriel Boric comprometió a la candidatura de la expresidenta a Naciones Unidas, junto con Brasil y México.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre

    Hace algunos días, a su regreso a la Oficina del Presidente Electo tras el receso de verano, José Antonio Kast abordó públicamente una de las primeras decisiones internacionales que deberá adoptar tras asumir la Presidencia de la República: si mantendrá o no el respaldo que la administración de Gabriel Boric comprometió a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

    “Sería muy bueno poder encontrarnos, discutir, debatir”, afirmó entonces el mandatario electo, en alusión directa al presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva; y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuyos gobiernos -junto al de Chile- respaldan la cruzada de la expresidenta de Chile a Naciones Unidas. Kast puntualizó que le gustaría conocer “el detalle de los antecedentes” que se tuvieron en consideración para apoyar esa opción.

    Aunque hasta ahora no figuraba en la nómina que compartió Cancillería de jefes de Estado que han confirmado su asistencia, según pudo conocer La Tercera en las últimas horas, Lula da Silva asistirá al cambio de mando del próximo 11 de marzo.

    Su presencia se da en un momento particularmente sensible para la política exterior del gobierno entrante.

    Cuando Kast reiteró públicamente la invitación -más allá del gesto protocolar propio de un cambio de mando-, el objetivo era abrir un espacio de conversación política directa antes de adoptar una definición que podría tensionar el escenario regional.

    Es decir, intentar contener las esquirlas una eventual negativa a apoyar a Bachelet y que una definición de ese tenor no represente un desaire a los gobiernos que ya comprometieron su apoyo.

    El presidente electo sostuvo dos reuniones con Boric antes de que se oficializara la candidatura de Bachelet. Por lo mismo, Kast ha dado a entender que nunca se le informó que la postulación contaría también con el patrocinio de Brasil y México.

    “Fui el primero en decir que me llamaba la atención que se hiciera un anuncio tan importante como este sin haber conversado con las fuerzas políticas que iban a tener que ejercer el mandato siguiente”, señaló el pasado 19 de febrero.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaLula da SilvaJosé Antonio KastCambio de mandoMichelle Bachelet

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Muñoz aborda proyecto de cable chino ante comisión de la Cámara de Diputados y explica que sigue en trámite

    Bancos han recibido más de 60 mil solicitudes para el subsidio a la tasa hipotecaria de viviendas nuevas

    Vallejo endurece el tono previo a cita Boric-Kast por cable chino y acusa intento de instalar una sospecha hacia el gobierno

    Lo más leído

    1.
    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de tabla el proyecto de sala cuna

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de tabla el proyecto de sala cuna

    2.
    Mara Sedini apunta contra el gobierno tras conflicto en Medio Oriente: “No tiene postura”

    Mara Sedini apunta contra el gobierno tras conflicto en Medio Oriente: “No tiene postura”

    3.
    Kast suma a Desarrollo Social a su comité político y replica diseño de Piñera II

    Kast suma a Desarrollo Social a su comité político y replica diseño de Piñera II

    4.
    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    5.
    Comisión de Constitución desoye informe jurídico y valida que simple mayoría decida continuidad de secretario del Senado

    Comisión de Constitución desoye informe jurídico y valida que simple mayoría decida continuidad de secretario del Senado

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Servicios

    Este martes es el próximo eclipse lunar: ¿Dónde y a qué hora ver la Luna de Sangre?

    Este martes es el próximo eclipse lunar: ¿Dónde y a qué hora ver la Luna de Sangre?

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    Investigan homicidio de reo al interior de cárcel de Arica: fue atacado con un arma cortante
    Chile

    Investigan homicidio de reo al interior de cárcel de Arica: fue atacado con un arma cortante

    Muñoz aborda proyecto de cable chino ante comisión de la Cámara de Diputados y explica que sigue en trámite

    Vallejo endurece el tono previo a cita Boric-Kast por cable chino y acusa intento de instalar una sospecha hacia el gobierno

    Bancos han recibido más de 60 mil solicitudes para el subsidio a la tasa hipotecaria de viviendas nuevas
    Negocios

    Bancos han recibido más de 60 mil solicitudes para el subsidio a la tasa hipotecaria de viviendas nuevas

    JPMorgan pone paños fríos al Imacec de enero y mantiene sus proyecciones para 2026 por índices de confianza

    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado
    Tendencias

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    “Son un desastre”: el informe arbitral que complica a Daniel Garnero en la UC tras el duelo con Ñublense
    El Deportivo

    “Son un desastre”: el informe arbitral que complica a Daniel Garnero en la UC tras el duelo con Ñublense

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini

    “Se ha avisado a la policía”: la vandalización que sufre la casa de Manuel Pellegrini tras empate en el derbi sevillano

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000
    Tecnología

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Con capacidades fotográficas de Leica y más: así son el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?
    Cultura y entretención

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    Roberto Bolaño, John Malkovich y una mirada a La Literatura Nazi en América

    Guerra en Irán: el baile y el luto se toman las calles de Teherán
    Mundo

    Guerra en Irán: el baile y el luto se toman las calles de Teherán

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    Irán afirma que “al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga”

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras