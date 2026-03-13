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    Política

    La vez en que el ministro García impulsó un proyecto para eliminar la facultad presidencial de indultar

    El actual jefe de la Segpres, junto a otros personeros de Chile Vamos, presentó una reforma constitucional para derogar la prerrogativa que tienen los mandatarios. Esto, en el contexto en el que expresidente Gabriel Boric activó esa facultad para excarcelar a dos detenidos del estallido y al exfrentista Jorge Mateluna.

    Por 
    Nicolás Quiñones
    Josefa Sciammaro
     
    Franco Cicchetti
    Valparaiso, 21 de octubre de 2024 Punto de prensa del senador Jose Garcia Ruminot Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Cinco días habían pasado desde que el expresidente Gabriel Boric indultó a doce individuos que habían sido detenidos en el marco del estallido social, además del exfrentista Jorge Mateluna, cuando el actual ministro de la Segpres, José García -por entonces senador- presentó un proyecto de reforma constitucional que pretendía eliminar completamente la facultad presidencial de excarcelación.

    El hoy ministro del Presidente José Antonio Kast, además de Felipe Kast (Evópoli), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Rodrigo Galilea (RN), presentó la iniciativa el 3 de enero de 2023, cuando la crisis que se desató por los indultos concedidos por Boric generaba un terremoto político.

    El proyecto buscaba eliminar, sin distinción alguna, dos cláusulas de la Carta Fundamental. La primera era el numeral 14 del artículo 32, la cual habla expresamente de que se trata de una de las facultades del Presidente de la República.

    “Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley. El indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso. Los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados y condenados por el Senado, sólo pueden ser indultados por el Congreso”, dice dicho numeral.

    La segunda norma que pretendía eliminar el proyecto es el numeral 16 del artículo 63, que define qué son las materias de ley, que, entre otras, son “las que concedan indultos generales y amnistías y las que fijen las normas generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del Presidente de la República para conceder indultos particulares y pensiones de gracia.

    La iniciativa, sin embargo, no tuvo discusión, y desde el 4 de enero de 2023 está alojada en la comisión de Constitución.

    La contradicción de García y de Kast

    Al dejar abierta la posibilidad de activar la facultad presidencial, tanto el mandatario como el ministro de la Sepgres, convirtieron el tema de los indultos en un verdadero boomerang para su administración.

    Esto, pues en el marco del debate de Anatel de cara a la segunda vuelta presidencial, Kast afirmó que su programa de gobierno “no considera ningún indulto”.

    Los únicos que han perdonado a abusadores, los únicos que han indultado a terroristas y delincuentes son los del actual gobierno”, dijo en aquella oportunidad.

    Sin embargo, este jueves en la noche, investido como Presidente de la República, Kast aseguró que su administración ya se encuentra trabajando en la concesión de indultos para efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden condenados por hechos ocurridos durante el estallido social, en 2019.

    “Estamos en eso”, aseguró el Mandatario en entrevista con Canal 13, al ser consultado por las expectativas de su sector respecto a los uniformados privados de libertad en el contexto de la crisis social.

    “Yo diría que Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber mandatado por el Estado. Claro, hay una apreciación distinta a veces en temas judiciales, pero que son revisables”, explicó.

    En este contexto, Kast reivindicó su prerrogativa exclusiva: “La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”.

    LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Esta mañana, en tanto, García respaldó al Presidente de cara a la posibilidad de indultar a uniformados que fueron condenados durante el estallido social, pese a que su proyecto de reforma constitucional para eliminar la facultad aún sigue con su firma.

    “El Presidente siempre ha tenido la inquietud, y siempre hemos considerado de que hay personas que están condenadas por situaciones en que salieron a defender a la ciudadanía, salieron a evitar males mayores, salieron a proteger a la ciudadanía, y, por lo tanto, yo creo que ese tipo, de cumplir lo que en algún minuto se pensó, lo que en algún minuto se ofreció, a mí me parece muy pertinente”, explicó hoy el exsenador en conversación con radio Cooperativa.

    Oficialismo pide ejercer facultad “con responsabilidad”

    La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón (RN), aseguró que “el Presidente Kast, tiene la facultad en la Constitución y aunque la Carta Fundamental no establece limitaciones, uno confía en que se hará uso de ésta herramienta de manera racional y justa sin cometer los errores y desprolijidades del ex presidente Boric“.

    Su par de bancada, la diputada Claudia Mora, agregó que “nosotros como parlamentarios oficialistas confiamos en que el gobierno hará una revisión exhaustiva de los antecedentes antes de tomar cualquier decisión. Ese es el estándar que siempre hay que tener”.

    Desde la UDI, en tanto, el diputado Marco Antonio Sulantay, si bien consideró que no es ningún inconveniente que el gobierno de Kast considere activar esta facultad, remarcó que “esta situación no es prioritaria”.

    Además de Sulantay, desde la bancada gremialista, la diputada Alejandra Valdebenito, sostuvo que los indultos “deben aplicarse siempre con mucha responsabilidad, más aún, en un contexto donde el país demanda principalmente orden, justicia, respeto por las instituciones, creo que cualquier decisión de este tipo debe evaluarse con especial prudencia”.

    Más sobre:PolíticaGobiernoJosé GarcíaJosé Antonio KastIndultos

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