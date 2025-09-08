La visita de Bachelet a Cancillería en la previa de una posible candidatura de la expresidenta a la ONU

Más de una figura de la Cancillería se sorprendió el pasado martes cuando supo que la expresidenta Michelle Bachelet se encontraba en el piso 15 de Teatinos 180, en la oficina de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.

Hasta allí subió para hacer tiempo, previo a que iniciara la actividad por el lanzamiento del III Plan de Acción Nacional Mujeres, Paz y Seguridad Nacional. Lo hizo acompañada por la embajadora de Chile en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Paula Nárvaez, quien estos meses se ha encargado de encauzar gestiones para una eventual nominación de Bachelet a la secretaría general del organismo internacional, en reemplazo de António Guterres.

Por lo mismo, la visita de Bachelet al piso 15 del Minrel generó expectación de quienes conocieron del encuentro, donde se habría abordado “por encima” la posibilidad de que Bachelet postule al principal cargo de Naciones Unidas. Esta versión, sin embargo, no ha sido confirmada de manera oficial.

En Cancillería, de hecho, responden que “se trató de un encuentro informal para realizar un ajuste de tiempo”, algo que “no estaba organizado”. Conocedores del estilo de Bachelet transmiten que, en caso de hablar de su posible nominación, ella no llevaría estas negociaciones hasta las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al mismo tiempo, desde la cartera que lidera Alberto van Klaveren, comentan a este medio que: “La ex Presidenta Bachelet asistió el martes 2 de septiembre al lanzamiento del III Plan de Acción Nacional Mujeres, Paz y Seguridad Nacional, actividad a la que fue invitada debido al rol que desempeñó durante sus gobiernos en el impulso de la Resolución 1325 de Naciones Unidas, así como en la elaboración e implementación de los planes asociados a la misma”.

“Ese mismo día participó de la reunión del Comité Estratégico de Hidrógeno Verde, instancia de la que forma parte, asistiendo regularmente a los encuentros de la misma que se desarrollan en dependencias de la Cancillería”, agregaron desde la misma secretaría de Estado.

Las próximas semanas serán claves para ver si se concreta o no una postulación de Bachelet a la ONU. En el marco de la Asamblea General número 80, la expresidenta se encontrará en Nueva York, donde también estará el Presidente Gabriel Boric y su delegación.

Las candidaturas se presentarán en diciembre y la elección será el próximo año. El Mandatario chileno dará su discurso el 23 de septiembre y los ojos del mundo diplomático estarán posados sobre él, para ver si hace algún gesto en beneficio de Bachelet, quien aún está evaluando esta alternativa, dicen quienes la conocen.