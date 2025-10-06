Lagos Weber destaca respaldo a ley de aborto en programa de Jara y afirma: “Fue conversado con los equipos programáticos”

En una entrevista radial la mañana de este lunes, el senador y vocero de la candidatura de Jeannette Jara (Unidad por Chile), Ricardo Lagos Weber, destacó el respaldo a la ley de aborto en la versión final del programa pese a posibles desmarques de la Democracia Cristiana (DC) en esta materia.

Se trata de un foco que había generado fricción, siendo la falange la colectividad que más reparos tenía respecto a esta propuesta. Varios diputados de esa tienda remarcaron que no pondrían sus votos para aprobarlo, mientras que el timonel DC, el senador Francisco Huenchumilla, dio libertad de acción.

Así, el texto final recoge el proyecto iniciado por el Presidente Gabriel Boric y que actualmente tramita en el Congreso la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. “Daremos continuidad a la tramitación del proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, promoviendo un diálogo respetuoso y pluralista”, dice el documento.

En diálogo con radio Agricultura, Lagos Weber remarcó que “esto fue conversado con los equipos programáticos”, sin embargo, señaló: “¿Significa esto que todos y cada uno de los militantes DC están de acuerdo? No puedo decirlo".

“Lo mismo ocurre con el sector de más a la izquierda, que tal vez están echando de menos todavía el crecimiento por demanda interna. Y algunos tal vez cuando ven la parte de política comercial del programa encuentran que quizás es demasiado liberal, y algunos tal vez querían referencia a los BRICS en el programa de política exterior, y en el programa no está esa referencia”, remarcó.

Y luego agregó: “Cuando vemos el tema del programa, el tema del aborto, el tema económico, el tema de la política comercial, yo digo, bueno, aquí tenemos una candidatura que se abre, que entiende que la vida es gradual, no es el todo o nada (...) para avanzar tienes que sentarte a conversar y llegar a acuerdos, y eso es lo que hace Jeannette Jara”.

En ese sentido, el vocero de Jara destacó la diferencia, a su juicio, con el aspirante republicano a La Moneda, José Antonio Kast: “Esta candidatura lo que tiene es la capacidad de hilvanar, de ir sumando, a diferencia de otras que tienen puras propuestas que son radicales, no llegan a entendimiento”.

“José Antonio Kast no ha llegado nunca a un acuerdo en el Parlamento y para darle conducción al país se requiere sumar voluntades, se requiere ponerse de acuerdo. Yo puedo creer que tengo toda la verdad, pero si yo voy a empujar solo mi verdad puede que me quede con mi verdad, pero que me quede solo y no avance un metro”, dijo.