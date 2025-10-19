SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Las expectativas de Carmona sobre el comando de Jara de cara a los comicios de noviembre

El timonel del PC también insistió en la inocencia de Daniel Jadue.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal

El timonel del Partido Comunista (PC) Lautaro Carmona abordó, entre otros tópicos, la recta final de la carrera por La Moneda. Asimismo, criticó la estrategia de la derecha de calificar la candidatura de Jeannette Jara como la continuidad del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En la entrevista dominical con radio Nuevo Mundo, el líder PC fue consultado por las formas de enfrentar a la derecha sosteniendo una coalición de centroizquierda que recibe críticas por acercarse más al centro.

Ante esto, el timonel dejó en claro que es una competencia del comando de Jara, sin embargo, manifestó sus expectativas de tener claridad sobre lo que se viene en la campaña.

“Ojalá hubiera antes de las elecciones un programa, en un día como hoy, que permitiera que el comando se explayara, precisara y todos quienes seguimos este programa quedáramos muy al día de a qué atenernos con vista el 16 de noviembre y la proyección futura”, señaló.

Asimismo, planteó que “la derecha, con una técnica electoral bastante básica, va a intentar hacer que la propuesta que se levanta desde Unidad por Chile es exactamente la misma que tiene el actual gobierno".

“El actual gobierno del cual somos parte, reiteradamente en mediciones, está en casi en un tercio más menos. Entonces si eso fuera así, eso se proyectara a un a elección universal, es evidente, digamos, que por ahora nuestra propuesta no tiene la fuerza para ganar y definir el tema presidencial en primera vuelta. Eso le interesa mucho a la derecha”, añadió.

1 Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La inocencia de Jadue

El presidente de la tienda insistió en la inocencia de Daniel Jadue en el marco del caso Farmacias Populares.

El exalcalde está siendo investigado por los delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal, y debido a que en agosto fue acusado formalmente por el Ministerio Público, el Tricel acogió las reclamaciones de RN y le cerró la puerta a su candidatura por la diputación del distrito 9.

Sin embargo, la reapertura de la investigación abrió una posibilidad para Jadue, que será definida en el Tribunal Constitucional.

En este escenario es que Carmona, en la entrevista dominical con radio Nuevo Mundo, señaló: “Una vez que curse el juicio va a concluir como sentencia en que él ha sido inocente y ha tenido un trato que de verdad llama profundamente la atención cómo lo han sacado de la actividad política por la vía de usar cuestiones que no se sostienen”.

En ese sentido, recalcó: “Él está formalizado. Una persona formalizada no pierde sus derechos. Bueno, él es eso y un poquito más porque perdió los derechos y perdió los derechos para impedir que fuera candidato y eso ¿a quién beneficia? A la derecha. A los que sabían que Daniel Jadue ese distrito iba a ganar porque tiene una valoración de la comunidad que gozó y goza de las políticas que instaló siendo alcalde".

El timonel del PC concluyó la conversación con críticas a la autorización de Donald Trump para que agentes de la CIA realizan operaciones encubiertas en Venezuela. Al respecto, destacó los reproches del presidente de Brasil, Luiz Lula da Silva​​, y calificó los argumentos la Casa Blanca para atacar barcos con cargamento de drogas como “un montaje”.

Más sobre:Lautaro CarmonaPartido ComunistaJeannette Jara

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Representa un momento de acuerdos”: Jefe de bancada RN responde a crítica de DC por imagen de Aylwin en franja electoral

Senador Coloma por dichos de Republicanos sobre Jaime Guzmán: “Hay un abuso cuando se usa un símbolo de otro partido”

Petro responde a anuncio de suspensión de subsidios a Colombia y señala que Trump “está engañado de sus logias y asesores”

Trump no fija fecha para desarme de Hamás pero asegura que es inevitable

Ladrones del Louvre pierden una de las joyas de la emperatriz Eugenia al escapar del museo

Matthei lanza plataforma digital para coordinar apoderados de mesa en todo Chile

Lo más leído

1.
Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

2.
Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

3.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

4.
Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

5.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Servicios

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Getafe vs. Real Madrid en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Getafe vs. Real Madrid en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica por TV y streaming

“Representa un momento de acuerdos”: Jefe de bancada RN responde a crítica de DC por imagen de Aylwin en franja electoral
Chile

“Representa un momento de acuerdos”: Jefe de bancada RN responde a crítica de DC por imagen de Aylwin en franja electoral

Senador Coloma por dichos de Republicanos sobre Jaime Guzmán: “Hay un abuso cuando se usa un símbolo de otro partido”

Las expectativas de Carmona sobre el comando de Jara de cara a los comicios de noviembre

Ministro García cuantifica la rebaja que tendrán las cuentas de la luz y descarta que pueda ser antes de enero del 2026
Negocios

Ministro García cuantifica la rebaja que tendrán las cuentas de la luz y descarta que pueda ser antes de enero del 2026

La metamorfosis de Silicon Valley

Holger Paulmann y José Guzmán: “Hace más de 25 años que no teníamos el nivel de consenso que hoy hay respecto de la importancia del crecimiento”

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida
Tendencias

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida

Cómo hacer que tu café diario sea realmente saludable

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

En vivo: Coquimbo Unido le está ganando a Colo Colo y se acerca aún más al título de la Liga de Primera
El Deportivo

En vivo: Coquimbo Unido le está ganando a Colo Colo y se acerca aún más al título de la Liga de Primera

El papelón de Ferrari que involucra a Chile

Zidane Yáñez encabeza la nómina final de la Roja Sub 17 para el Mundial de Qatar

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025
Cultura y entretención

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

Muere Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

Petro responde a anuncio de suspensión de subsidios a Colombia y señala que Trump “está engañado de sus logias y asesores”
Mundo

Petro responde a anuncio de suspensión de subsidios a Colombia y señala que Trump “está engañado de sus logias y asesores”

Trump no fija fecha para desarme de Hamás pero asegura que es inevitable

Ladrones del Louvre pierden una de las joyas de la emperatriz Eugenia al escapar del museo

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca