Las expectativas de Carmona sobre el comando de Jara de cara a los comicios de noviembre

El timonel del Partido Comunista (PC) Lautaro Carmona abordó, entre otros tópicos, la recta final de la carrera por La Moneda. Asimismo, criticó la estrategia de la derecha de calificar la candidatura de Jeannette Jara como la continuidad del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En la entrevista dominical con radio Nuevo Mundo, el líder PC fue consultado por las formas de enfrentar a la derecha sosteniendo una coalición de centroizquierda que recibe críticas por acercarse más al centro.

Ante esto, el timonel dejó en claro que es una competencia del comando de Jara, sin embargo, manifestó sus expectativas de tener claridad sobre lo que se viene en la campaña.

“Ojalá hubiera antes de las elecciones un programa, en un día como hoy, que permitiera que el comando se explayara, precisara y todos quienes seguimos este programa quedáramos muy al día de a qué atenernos con vista el 16 de noviembre y la proyección futura”, señaló.

Asimismo, planteó que “la derecha, con una técnica electoral bastante básica, va a intentar hacer que la propuesta que se levanta desde Unidad por Chile es exactamente la misma que tiene el actual gobierno".

“El actual gobierno del cual somos parte, reiteradamente en mediciones, está en casi en un tercio más menos. Entonces si eso fuera así, eso se proyectara a un a elección universal, es evidente, digamos, que por ahora nuestra propuesta no tiene la fuerza para ganar y definir el tema presidencial en primera vuelta. Eso le interesa mucho a la derecha”, añadió.

1 Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La inocencia de Jadue

El presidente de la tienda insistió en la inocencia de Daniel Jadue en el marco del caso Farmacias Populares.

El exalcalde está siendo investigado por los delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal, y debido a que en agosto fue acusado formalmente por el Ministerio Público, el Tricel acogió las reclamaciones de RN y le cerró la puerta a su candidatura por la diputación del distrito 9.

Sin embargo, la reapertura de la investigación abrió una posibilidad para Jadue, que será definida en el Tribunal Constitucional.

En este escenario es que Carmona, en la entrevista dominical con radio Nuevo Mundo, señaló: “Una vez que curse el juicio va a concluir como sentencia en que él ha sido inocente y ha tenido un trato que de verdad llama profundamente la atención cómo lo han sacado de la actividad política por la vía de usar cuestiones que no se sostienen”.

En ese sentido, recalcó: “Él está formalizado. Una persona formalizada no pierde sus derechos. Bueno, él es eso y un poquito más porque perdió los derechos y perdió los derechos para impedir que fuera candidato y eso ¿a quién beneficia? A la derecha. A los que sabían que Daniel Jadue ese distrito iba a ganar porque tiene una valoración de la comunidad que gozó y goza de las políticas que instaló siendo alcalde".

El timonel del PC concluyó la conversación con críticas a la autorización de Donald Trump para que agentes de la CIA realizan operaciones encubiertas en Venezuela. Al respecto, destacó los reproches del presidente de Brasil, Luiz Lula da Silva​​, y calificó los argumentos la Casa Blanca para atacar barcos con cargamento de drogas como “un montaje”.