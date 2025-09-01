Las tres candidaturas al Senado rechazadas por el Servel son de la FRVS: aspirantes no acreditaron haber cursado enseñanza media

Tres candidaturas al Senado rechazadas por el Servel son de la FRVS.

El Servicio Electoral (Servel) dio a conocer este lunes las resoluciones de aceptación y rechazo de candidaturas declaradas para las Elecciones Presidencial y Parlamentarias 2025, a desarrollarse en noviembre.

En el caso de los aspirantes para los comicios al Congreso Nacional, el Servel aceptó la presentación de 127 candidaturas a senador y 1.091 a diputado, incluyendo las postulaciones del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) y del diputado Miguel Ángel Calisto.

Así, el Servel rechazó un total de 46 candidaturas: 43 a la Cámara de Diputados y 3 al Senado.

En la resolución se detalla que las candidaturas a la Cámara Alta que no fueron visadas corresponden a María Gamboa Contreras (Arica y Parinacota), Liliana Romero Toro (Valparaíso) y Luis Rojas Zúñiga (el Maule). Los tres abanderados son representantes de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) e integran el pacto suscrito junto a Acción Humanista (AH).

De acuerdo al documento del organismo, Contreras, Toro y Rojas vieron rechazadas sus postulaciones a la Cámara Alta por no acreditar haber cursado la enseñanza media o equivalente.

En el caso del último, además, no acompañó la declaración jurada, efectuada ante notario, oficial del Registro Civil o mediante clave única en el sistema de declaración de candidaturas, que acredite el cumplimiento de los requisitos legales, constitucionales y no estar afecto a inhabilidades, y tampoco la autorización que faculta al director del Servicio Electoral para abrir una cuenta bancaria única a su nombre y cargo, para efecto de recibir los aportes de campaña.

De acuerdo a lo informado por el Servicio Electoral, las reclamaciones e impugnaciones podrán ser presentadas ante el Tribunal Calificador de Elecciones hasta este sábado 6 de septiembre.