    Política

    Ley de Seguridad Municipal: senadores buscan incluir test de drogas a alcaldes en el proyecto

    El proyecto está siendo votado en el Senado, mientras los alcaldes continúan esperando su pronto despacho.

    Claudio Portilla
    Imagen archivo. Foto: Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Durante la jornada de este jueves continuó el trámite legislativo de la esperada Ley de Seguridad Municipal, ocasión en que senadores pidieron incluir una indicación que sume test de drogas a alcaldes.

    La senadora Yasna Provoste, fue quien presentó la indicación apuntando que “nos quedamos cortos solo al exigir el test de droga a los funcionarios municipales. Quienes contratan los funcionarios municipales son las alcaldesas o alcaldes”.

    “Creo que esto tiene que avanzar también en exigir el test de droga a las máximas autoridades municipales, a quienes encabezan y a quienes contratan a los funcionarios municipales que son las alcaldesas o alcaldes. Por eso he presentado una indicación”, agregó.

    La ministra secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, que estuvo presente en la sala, se refirió a la indicación señalando que “Nosotros tenemos un proyecto ya hace bastante tiempo, en segundo trámite constitucional, en la Comisión de Gobierno del Senado, donde abordamos todo el fortalecimiento para prevenir el tema de corrupción en los municipios, fortaleciendo los órganos de control y estableciendo nuevos requisitos y exigencias a los alcaldes. Creíamos que eventualmente podía ingresarse en ese proyecto esta indicación, pero nos parece que estamos de acuerdo con el contenido, y si lo tienen a bien los senadores y senadoras, para la unanimidad poder presentarla y hacerla parte de este proyecto”.

    La indicación, que ahora tendrá que ser votada junto a las otras que tiene el proyecto, busca que los alcaldes y alcaldesas deban someterse al menos una vez al año a un examen por consumo de drogas o sustancias ilícitas.

    Según apunta la indicación, “el resultado positivo, no justificado en un tratamiento médico debidamente acreditado, constituirá causal de cesación en el cargo conforme a lo dispuesto en el artículo 60° de la ley número 18.695, orgánica constitucional de municipalidades".

    En tanto, la senadora Yasna Provoste expresó que “tenemos que construir murallas entre los narcos y la política local. Si queremos que los municipios sean protagonistas en la lucha contra el crimen organizado debemos garantizar que sus autoridades estén blindadas contra cualquier forma de cooptación”.

    En tanto, el senador Esteban Velásquez, destacó la indicación señalando que “así como se ha pedido que a los señores alcaldes y alcaldesas se les pueda también exigir una declaración en torno a un test de droga, me parece que por qué no extenderlo a los consejos comunales, si estamos en ese ánimo y en esa voluntad de efectivamente como el concepto que se acaba de usar de colocar muros, frenos, de verdad”.

    Demoras en la tramitación

    Cabe recordar que el proyecto de ley que busca fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito, ha estado en el centro de la discusión de seguridad pública, con diferentes alcaldes pidiendo su pronta tramitación.

    Aunque en un comienzo, los senadores esperaban despachar durante hoy el proyecto para su tercer trámite y aprobación definitiva, finalmente no se logró, por lo cual tendrá que ser visto en una próxima instancia para continuar con su votación.

